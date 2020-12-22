Birbirinden güzel çocuk ürünleri Amazon'da!

Bebevo VM903 Bebek Monitörü 3,2-inç yüksek çözünürlüklü ekrana ve geniş açılı CMOS kameraya sahip olan ürün yardımıyla bebeğinizi uyurken uzaktan rahatça kontrol edebilirsiniz. VOX modu bebeğinizin ses çıkarmadığı durumlarda monitörünüzün LCD ekranını kapatarak cihazın pil süresini uzatır. LCD ekran sadece bebek kamerası ve mikrofonundan ses algılandığı zaman devreye girer. Ayrıca monitör üzerinde bulunan mikrofon işaretli düğmeye basılı tutarak konuşabilir, böylece sesinizi bebeğinize duyurabilirsiniz.