MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Alışveriş Haberleri Birbirinden güzel çocuk ürünleri Amazon'da!
GeriAlışveriş Birbirinden güzel çocuk ürünleri Amazon'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Alışveriş
Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 17:46 | 

Birbirinden güzel çocuk ürünleri Amazon'da!

Bebek bezinden oyuncağa çocuğunuz gerekli olan pek çok ürünü Amazon'da bulabilirsiniz.

Bu bir ilandır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Çocuğunuz için hazırladığımız listeye bir göz atmaya ne dersiniz?

2Bebevo VM903 Bebek Monitörü
Abone Olgoogle-news

Bebevo VM903 Bebek Monitörü

3,2-inç yüksek çözünürlüklü ekrana ve geniş açılı CMOS kameraya sahip olan ürün yardımıyla bebeğinizi uyurken uzaktan rahatça kontrol edebilirsiniz. VOX modu bebeğinizin ses çıkarmadığı durumlarda monitörünüzün LCD ekranını kapatarak cihazın pil süresini uzatır. LCD ekran sadece bebek kamerası ve mikrofonundan ses algılandığı zaman devreye girer. Ayrıca monitör üzerinde bulunan mikrofon işaretli düğmeye basılı tutarak konuşabilir, böylece sesinizi bebeğinize duyurabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
3LEGO Gökkuşağı Takı Standı
Abone Olgoogle-news

LEGO Gökkuşağı Takı Standı

Çocuğunuz bu keyifli standı istediği gibi süsleyip kişiselleştirebilir. Ayrıca, sette yer alan parçalarla sürekli yeni tasarımlar yaparak yaratıcılıklarını özgürce sergileyebilirler.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
4LEGO Duplo Kasaba Pizza Standı
Abone Olgoogle-news

LEGO Duplo Kasaba Pizza Standı

Pizza standı ile küçükler lezzetli pizzalar yapıp servis ederken ince motor becerileri ve sosyal becerilerini geliştirebilirler. Basit yönlendirmeler, küçük çocuklara uygun yapım parçalarıyla nasıl modeller yapılacağını gösterir. Böylece çocuğunuz keyifli vakit geçirebilir.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
5Babyhope Oyun Parkı
Abone Olgoogle-news

Babyhope Oyun Parkı

Uzun süreli kullanım için uygun olan Babyhope Oyun Parkı, istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Farklı yaşlarda da kullanılabilen oyun parkı 15 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
6Prima Günlük Rahatlık Bebek Bezi
Abone Olgoogle-news

Prima Günlük Rahatlık Bebek Bezi

6 saate kadar kuruluk sağlayan Prima Günlük Rahatlık Bebek Bezi, ince ve esnek bir yapıya sahip. Ayrıca sarkma yapmaz. Esnek yan bantları bulunan ürün, içeriğinde pişik önlemeye yardımcı losyon da barındırıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
7Star Wars Mandalorian The Black Series
Abone Olgoogle-news

Star Wars Mandalorian The Black Series

Star Wars The Child aksiyon figürü, Disney Plus serisi The Mandalorian hayranlarının en sevdiği karakterden sonra özgün bir şekilde tasarlandı. Çok sayıda hareket noktası olan üründe 3 aksesuar bulunuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi