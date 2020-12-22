Birbirinden güzel çocuk ürünleri Amazon'da!

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Bebevo VM903 Bebek Monitörü
3,2-inç yüksek çözünürlüklü ekrana ve geniş açılı CMOS kameraya sahip olan ürün yardımıyla bebeğinizi uyurken uzaktan rahatça kontrol edebilirsiniz. VOX modu bebeğinizin ses çıkarmadığı durumlarda monitörünüzün LCD ekranını kapatarak cihazın pil süresini uzatır. LCD ekran sadece bebek kamerası ve mikrofonundan ses algılandığı zaman devreye girer. Ayrıca monitör üzerinde bulunan mikrofon işaretli düğmeye basılı tutarak konuşabilir, böylece sesinizi bebeğinize duyurabilirsiniz.
Pizza standı ile küçükler lezzetli pizzalar yapıp servis ederken ince motor becerileri ve sosyal becerilerini geliştirebilirler. Basit yönlendirmeler, küçük çocuklara uygun yapım parçalarıyla nasıl modeller yapılacağını gösterir. Böylece çocuğunuz keyifli vakit geçirebilir.
6 saate kadar kuruluk sağlayan Prima Günlük Rahatlık Bebek Bezi, ince ve esnek bir yapıya sahip. Ayrıca sarkma yapmaz. Esnek yan bantları bulunan ürün, içeriğinde pişik önlemeye yardımcı losyon da barındırıyor.
Star Wars The Child aksiyon figürü, Disney Plus serisi The Mandalorian hayranlarının en sevdiği karakterden sonra özgün bir şekilde tasarlandı. Çok sayıda hareket noktası olan üründe 3 aksesuar bulunuyor.