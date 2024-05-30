Beyin yaşlanmasını durduruyor, demanstan ölme riskini dahi azaltıyor! İşte beyin sağlığını iyileştiren 9 muhteşem gıda

ZEYTİNYAĞI
Son olarak Dr. Amati, polifenoller açısından zengin olan sızma zeytinyağının beyin sağlığı için faydalı olduğundan bahsetti. Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sızma türünün beyin bağlantısını geliştirdiğini ortaya koydu.
Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda yapılan bir araştırmaya göre, günde sadece yarım çay kaşığı zeytinyağı tüketmek demanstan ölme riskinizi yüzde 28 oranında azaltmaya yetiyor. Araştırma üzerinde çalışan Anne-Julie Tessier konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Çalışmamız, zeytinyağı gibi bitkisel yağları öneren beslenme kılavuzlarını güçlendiriyor ve bu önerilerin sadece kalp sağlığını değil, potansiyel olarak beyin sağlığını da desteklediğini gösteriyor.”