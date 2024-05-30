Beyin yaşlanmasını durduruyor, demanstan ölme riskini dahi azaltıyor! İşte beyin sağlığını iyileştiren 9 muhteşem gıda

King's College London'da beslenme bilimleri alanında doçent olan Sarah Berry'ye göre gıda ve beyin sağlığı söz konusu olduğunda sihirli bir değnek yok. Berry, “Beyin sağlığını iyileştirmek tek tek gıdalardan ziyade genel beslenme düzenine bağlıdır. Çok çeşitli besleyici gıdalar yememiz gerekir, çünkü çeşitli bir diyet, sağlığı iyileştirmek için birlikte çalışan çok sayıda farklı kimyasal içerir” ifadelerine yer verdi.

Bazı gıdalarda beynimize gerçekten yardımcı olabilecek bazı sihirli bileşenler var. İşte beyin sağlığınız için sofranızdan eksik etmemeniz gereken gıdalar…