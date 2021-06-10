Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Bebeklerde reflüye karşı öneriler

Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir? Anneleri kaygılandıran "Bebeğim emmeyi reddediyor, kilo almıyor, uyumuyor, çok huzursuz..." gibi şikayetler reflünün güçlü habercileri olabilir.



Aslında her bebek emzirme sonrası bir miktar kusabilir. Bebeğin emzirilme sırasında yuttuğu havanın, bir miktar gıdayla birlikte dışarı çıkması istem dışıdır (emdikten sonra 30 dakika içinde su, süt ya da süt kesiği şeklinde, ağız kenarlarından taşma biçiminde) ve bu da fizyolojik reflü olarak tanımlanır. Genellikle yanlış pozisyonda emzirme ya da fazla emzirme gibi sebeplerden olabilir.



Ancak ne zamanki kusmaların sıklığı artar, bebek yemeyi reddeder, kilo almaz, uyuyamaz ve huzursuz olursa, işte o zaman hastalık olarak tanımladığımız reflüden bahsedebiliriz.



Ayrıca hastalığa dönüşmüş reflüde; sık yaşanan kusmalar, beslenmeyi reddetme, kilo alamama, büyüme geriliği, ağız kokusu gibi şikayetler görülebilir.



İki yaş üstü çocuklarda ise midede şişkinlik, yanma hissi ve kabızlık gibi ek şikayetler gözleniyor.