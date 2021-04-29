Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Diş çıkarma sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Bebeklerde diş çıkarma süreci biraz sancılı geçebiliyor. Bu da zaman zaman ebeveynleri zorlayabiliyor. Sağlıkı bir bebekte diş çıkarma dönemi ortalama 6. veya 7. ayda başlıyor. Tabii bu süreç bebekten bebeğe değişebiliyor. Peki bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Diş çıkarma sürecinde dikkat edilmesi gerekenler...
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Bebeklerin diş çıkarması, onların geliştiklerinin ve büyüdüklerinin bir göstergesi. Tabii bu dönem zaman zaman zorlayıcı ve sancılı olabiliyor. Ancak bunların hepsinin geçici olduğunu belirten Diş Hekimi & EFT ve NLP Uzmanı Merih Keçe, bebeklerde diş çıkarma belirtilerini ve bu süreçte yapılabilecekleri anlattı.
Bebeklerde diş çıkarma dönemi kalıtıma bağlı olarak değişebiliyor. İlk süt dişi genel olarak 6. ve 7. aylarda beliriyor. Belirtiler ise 2 veya 3 ay öncesinden başlıyor.
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Bebeklerde diş çıkarma belirtileri
Yaklaşık olarak 3 – 3,5 aydan itibaren bebekler salya akıtmaya başlıyor ve bu salya akımında diş çıkarma döneminde bir hayli artış gözlemleniyor.
Salya ile birlikte bebeğin çene kısmında ve yüzünde beliren kızarıklıklar ya da çatlaklar salyanın ciltte yarattığı tahrişe bağlı olarak artabiliyor. Bu olası ve normal bir durumdur. Yüz bölgesinde oluşabilecek kızarıklıkların ya da çatlakların önlenebilmesi için düzenli olarak salyanın nazikçe silinmesi, uyku zamanı salyayı emebilmesi için yumuşak bir havludan yardım alınması ve doktor tavsiyesi ile alınmış bir deri kremiyle o bölgenin nemli tutulması önem taşıyor.
Ayrıca, salyaya bağlı olarak hafif öksürük belirtileri de yaşanabiliyor. Bu durumda, bebeğin alerji ya da soğuk algınlığı belirtileri gösterip göstermediğine dikkat edilmesi gerekiyor.
Diş çıkarma eyleminden etkilenen diş etleri zaman zaman hafif ya da şiddetli ağrılara ve ateşe yol açabiliyor. 38 derecenin altındaki ateş diş çıkarma belirtisi olsa da, ateş düşürmek için yapılanların tekrar edilmesi ve 2 günden fazla süren ateş karşısında bebeğin mutlaka doktoruna götürülmesi önem taşıyor.
Diş çıkarma belirtilerinden bir diğeri ise ısırma eylemi. Dış çıkartma sürecinde bebeğin dişlerini rahatlatabilmesi için sık sık anne memesini, elini ya da herhangi bir cismi ısırdığı gözlemlenebiliyor.
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Ebeveynlerin en tedirgin olduğu konu ise diş çıkartma dönemlerinde bebeğin beslenmeyi reddetmesi. Bu dönemde bebeğe sıvı gıdalar verilmesi ve katı gıda alması için zorlanmaması gerekiyor.
Keskin dişin yüzeye yaklaşmasıyla doğru orantılı bir şekilde diş ağrısı artar ve ağrıyla birlikte bebekte huysuzluk ve huzursuzlukta baş göstermeye başlıyor. Haftalarca sürebilecek olan bu durum diş çıkarmanın normal belirtileri arasında sayılıyor.
Diş çıkarma dönemiyle birlikte uyku bozukluklarının da yaşanması gayet normal.
Bazen çıkan bir diş, diş etinde kanamaya neden olabiliyor, bu da mavimtırak bir leke olarak görülüyor. Diş eti hematomu adı verilen bu durum için endişelenmeye gerek yok ve tıbbi girişim gerektirmeden kendiliğinden düzelebiliyor. Soğuk kompres acıyı azaltıp iyileşmeyi hızlandırabiliyor.
Diş etlerindeki ağrı sinir yolları boyunca kulak ve yanağa yansıyabiliyor. Bu nedenle kulak çekiştirme ve yanakta kaşıma görülebiliyor. Ancak bebeklerin kulak enfeksiyonu olduğunda da kulaklarını çekiştirdiklerini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle bebekler diş çıkarsa bile kulak enfeksiyonundan kuşkulanılıyorsa çocuk doktoruna danışılması tavsiye ediliyor. Ayrıca çok nadir olarak bazı bebeklerde ishal ve vücutta cilt döküntüleri görülebiliyor.
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Nelere dikkat edilmeli?
Diş çıkarma sürecinde bebeğin diş etine hafif basınç uygulamak genelde onu rahatlatıyor. Bu nedenle annenin ellerini yıkadıktan sonra parmağını o bölgeye hafifçe bastırması veya temiz bir bezi ısırmasına izin vermesi tavsiye ediliyor.
Süt dişi çıkarma dönemlerinde kaşınan damağın ve dişin olumsuz yönde etkilenmemesi için diş hekimlerinin tavsiye ettiği yumuşak diş halkalarının ve buzdolabında soğutularak kullanılan su içeren dişliklerin kullanılması, diş etlerini rahatlatabilmek için soğuk bir muz ya da havuç gibi meyvelerin verilmesi önem taşıyor.
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Eğer ağrı bebekte iştahsızlığa yol açıyorsa beslerken farklı bir biberon uçları veya ağızlı bardak kullanılması, onun daha rahat beslenmesine zemin sağlayabiliyor.
Bebeğin diş etlerindeki ağrı ve acı dayanılmayacak durumdaysa mutlaka bir diş hekimine başvurulması, yalnızca diş hekiminin tavsiyesi üzerine, diş etlerindeki ağrıyı azaltacak jeller ya da parasetamol (doz ayarlaması önemlidir) kullanılması gerekebiliyor. Bu süreçte bebeğin boğulmasına neden olabilecek herhangi bir şeyi ağzına götürmesine izin verilmemeli.