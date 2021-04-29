Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Diş çıkarma sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri Yaklaşık olarak 3 – 3,5 aydan itibaren bebekler salya akıtmaya başlıyor ve bu salya akımında diş çıkarma döneminde bir hayli artış gözlemleniyor.



Salya ile birlikte bebeğin çene kısmında ve yüzünde beliren kızarıklıklar ya da çatlaklar salyanın ciltte yarattığı tahrişe bağlı olarak artabiliyor. Bu olası ve normal bir durumdur. Yüz bölgesinde oluşabilecek kızarıklıkların ya da çatlakların önlenebilmesi için düzenli olarak salyanın nazikçe silinmesi, uyku zamanı salyayı emebilmesi için yumuşak bir havludan yardım alınması ve doktor tavsiyesi ile alınmış bir deri kremiyle o bölgenin nemli tutulması önem taşıyor.



Ayrıca, salyaya bağlı olarak hafif öksürük belirtileri de yaşanabiliyor. Bu durumda, bebeğin alerji ya da soğuk algınlığı belirtileri gösterip göstermediğine dikkat edilmesi gerekiyor.



Diş çıkarma eyleminden etkilenen diş etleri zaman zaman hafif ya da şiddetli ağrılara ve ateşe yol açabiliyor. 38 derecenin altındaki ateş diş çıkarma belirtisi olsa da, ateş düşürmek için yapılanların tekrar edilmesi ve 2 günden fazla süren ateş karşısında bebeğin mutlaka doktoruna götürülmesi önem taşıyor.



Diş çıkarma belirtilerinden bir diğeri ise ısırma eylemi. Dış çıkartma sürecinde bebeğin dişlerini rahatlatabilmesi için sık sık anne memesini, elini ya da herhangi bir cismi ısırdığı gözlemlenebiliyor.