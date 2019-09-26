B12 eksikliği unutkanlık ve yorgunluğa neden oluyor

Özellikle vegan ve vejeteryan beslenme, düşük sosyoekonomik koşullara bağlı kötü beslenme ve malnütrüsyona (kötü/yetersiz beslenme) bağlı olarak B12 eksikliği görülebilir. Bunun dışında B12 vitamininin emilimini sağlayan “İntrinsik Faktör” yetersizliği de B12 eksikliğinin nedenlerinden biri. Ayrıca bağırsaklarda herhangi bir hastalığa bağlı olarak emilim bozuklukları da önemli sebepler arasında yer alıyor. Eksikliğin nedeni tespit edildikten sonra tedavi planı oluşturmalı ve uygun bir beslenme tedavisi programı ile eksiklik giderilmeli.