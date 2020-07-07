Akne ve sivilcelere karşı nelere dikkat edilmeli?

"Deride kuruluk yapabilir" Aknenin sınıfına göre çeşitli tedavi yöntemi bulunduğunu belirterek Dr. Dönmez, şu değerlendirmeyi yaptı: "Topikal yani deriye uygulanan tedaviler tek başına ya da antibiyotikler ve diğer sistemik ilaçlar ile birlikte kullanılabilir. Topikal tedavilerin çoğu başlangıçta deride irritasyona sebep olabilir. Orta ve şiddetli sivilce tedavisinde sistemik antibiyotikler ilk olarak seçilebilir. Etyopatogenezde hormonların ön planda olduğu düşünülen akne tedavisinde hormonal tedavi tek başına veya diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir. Şiddetli, dirençli, standart tedavilere yanıtsız, iz bırakan akne tedavisinde düzenli laboratuvar incelemeler ve muayeneler ile sistemik izotretinoin tedavisi verilebilir. Bu tedavide en sık yan etkiler dudaklarda, deride kuruluk ve göz kuruluğudur."