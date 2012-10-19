Formunuzu koruyacak pratik yemekler

Sonbaharda hareketsizlik ve sosyal aktivitelerin azalmasından dolayı kilo almaya başlarız. Bu dönemde kilo almaya başlayanlardansanız, sizler için kalorisi düşük yemekler hazırladık. İşte hem pratik hem de lezzetli yemekler…

Sebze tabağı

Malzemeler

2 adet kabak

2 adet turp

3 adet havuç

1 adet brokoli

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr. çırpılmış labne peyniri

1 çay kaşığı hardal

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Sos için: Bir kasenin içinde peynir, hardal, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın. Sarımsağı ezip karışıma ilave edin. Buzdolabında en az 10 dakika dinlenmeye bırakın.

Sebzeler için: Kabak ve turbu temizleyin. Kabakları dilimleyin. Turpları ikiye kesin. Brokoliyi çiçek çiçek ayırın. Havucun kabuklarını kazıyıp boylamasına ikiye kesin. 750 ml. su koyduğunuz NutriCook tenceresinin içine buhar sepetini yerleştirin ve içine sebzeleri ekleyin. NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 5 dakikaya ayarlayın. 1. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Sıcak sebzeleri servis tabağına alın. Yanında peynirli sos ile servis yapın.

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Tavuk köftesi

Malzemeler

4 adet kemiksiz tavuk kalça

1 adet büyük boy soğan

2 adet yumurta

2 dilim ekmeğin içi

5 yemek kağığı dil peyniri (rendelenmiş)

4 yemek kağığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Tavuk etlerini mutfak robotundan geçirin. Soğanı soyup küçük küpler halinde doğrayın. Ekmek içi, tuz, karabiber, dil peyniri ve soğanı mutfak robotuna ilave edin. Yumurtayı da ekleyip bir süre daha karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımdan küçük köfteler hazırlayın. Family Grill'in her iki ızgara plakasının pişirme seviyesini 4'e getirin. Tavuk köfteleri yerleştirip arkalı önlü 20 dakika pişirin.

TAVUK KÖFTESİNİN YAPILIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Zeytinyağlı enginar

Malzemeler

4 adet enginar

1 adet soğan

1 adet havuç

1 yemek kaşığı limon suyu

1 adet patates

1 diş sarımsak

80 gr. bezelye

1 adet küp şeker

250 ml. su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Dereotu, tuz ve karabiber



Hazırlanışı

Soğan ve sarımsağı soyup küçük küpler halinde doğrayın. Sebzeleri temizleyip soyun. Patates ve havucu küçük küpler halinde kesin. NutriCook tenceresine zeytinyağını koyun, ısınınca soğan ve sarımsakları ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. Havuç, patates ve bezelyeyi ekleyip kavurmaya devam edin.

Enginarları bütün olarak tencereye ilave edin. Limon suyu, su, tuz, karabiber ve şeker ekleyip NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 6 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. İnce kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNARIN HAZIRLANIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Zeytinyağlı pırasa

Malzemeler

400 gr. pırasa (2 cm. kalınlığında dilimlenmiş)

1/2 adet orta boy soğan (ince dilimlenmiş)

1 diş sarımsak (ince doğranmış)

20 gr. pirinç (30 dakika suda bekletilmiş)

1/2 adet havuç (küp kesilmiş)

1 adet küp şeker

1 adet limonun suyu

1 bardak su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğan, havuç ve sarımsağı ilave edip kapağı açık olarak pembeleşinceye kadar kavurun. Fieker, pirinç, pırasa, limon suyu, su, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 8 dakikaya ayarlayın.

Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün.

Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Pırasayı oda sıcaklığına alın ve servis yapın.

ZEYTİNYAĞLI PIRASA YEMEĞİNİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Sebze türlüsü

Malzemeler

200 gr. kabak (küp kesilmiş)

200 gr. patlıcan (küp kesilmiş ve 10 dakika limonlu suda bekletilmiş)

2 adet domates (soyulmuş ve küp kesilmiş)

1 adet yeşil dolmalık biber (küp kesilmiş)

1 adet kırmızı dolmalık biber (küp kesilmiş)

1 adet orta boy soğan (ince dilimlenmiş)

1/2 yemek kaşığı biber salçası

1 adet küp şeker

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kuru kekik ve defne yaprağı

1 tavuk suyu

Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğan ve sarımsağı ilave edip kapağı açık olarak pembeleşinceye kadar kavurun. Domatesi ekleyin; 4-5 dakika suyu iyice çekilene kadar karıştırarak pişirin. Salça ve şekeri katıp 3-4 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Tavuk suyu, defne yaprağı, patlıcan, biberler, kabak, kuru kekik, tuz ve karabiberi ekleyin. ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 6 dakikaya ayarlayın.

Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün.

Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Türlüyü tabaklara alın ve servis yapın.

Sebze türlüsünü etli hazırlamak için ActiCook'a sebzeler ile birlikte 100 gr. kuşbaşı doğranmış dana bonfile ilave edebilirsiniz.

SEBZE TÜRLÜSÜNÜN HAZIRLANIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Zeytinyağlı kereviz

Malzemeler

1 eko-doz su (250 ml.)

500 gr. kereviz (soyulmuş ve elma dilimleri halinde kesilmiş)

3 diş sarımsak

(soyulmuş ve ince doğranmış)

2 adet küp şeker

1/2 adet orta boy soğan

(soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış)

1 adet orta boy havuç

(soyulmuş ve ince doğranmış)

15 gr. un 2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy ayva (soyulmuş ve

küpler halinde doğranmış)

1 adet orta boy patates (soyulmuş ve küpler halinde doğranmış)

60 gr. bezelye

1/2 adet limon

1 adet portakalın suyu

3 dal maydanoz

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğan, sarımsak ve havucu ilave edip, soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Kereviz, ayva, bezelye, patates, su, portakal suyu, limon suyu, şeker, tuz ve karabiberi ekleyin. ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 10 dakikaya ayarlayın.

Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün.

Pişirme işleminin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Kerevizi oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirip servis yapın.



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