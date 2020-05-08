Evde oyun saati için çocuklara aktivite! ‘Köpük deryası’ nasıl yapılır?

Beyin gelişimi için faydalı, dil ve konuşma becerilerini arttırmakta etkili, çocuklar için oldukça sakinleştirici… Evde ‘köpük deryası’ nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekli, çocuklara bu oyunun faydaları neler? Tüm bu bilgileri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’den alıyoruz…

Malzemeler

Yarım su bardağı su

1 çorba kaşığı bebek şampuanı

1-2 damla boya (Gıda ya da parmak boya olabilir)

İsteğe bağlı daha yoğun bir kıvam için yarım fincan nişasta konabilir (Fotoğraflardaki görsellerde nişasta bulunmuyor.

Hazırlanışı

Yukarıdaki tüm malzemeleri mikser ile yoğunlaşana kadar karıştırın.

Öneri: Daha organik bir köpük için boya yerine haşlanmış sebze sularından faydalanılabilir.

Kazanım: Küçük kas gelişimini destekler. Oyun sırasında sohbet edilerek dil gelişimine katkı sağlanır. Odaklanma, dikkat gelişimi, el göz koordinasyonu sağlar.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.