Ergenlik çağındaki çocuklarla iletişimi geliştirmek için 7 ipucu

Çocuklar hala yetişkin olmadıklarından ebeveynlerinin rehberliğine ihtiyaçları var. İşte ergenlik çağındaki çocuğunuzla iletişimi geliştirmek için en iyi ipuçları…

Problemlerini sorun

Çocuğunuzla iletişimi geliştirmenin en önemli adımı, gerçekleştirdikleri eylemlerin her zaman kişiliğinin bir yansıması olmadığını hatırlamaktır. Hepimiz pişman olduğumuz, yapmamamız gerektiğini bildiğimiz ve geri alabilmeyi dilediğimiz şeyler yaparız. Bununla birlikte, bu hatalar nedeniyle sonsuza kadar yargılanmak istemeyiz ve gençler de istemeyecek. Çocuğunuz onaylamayacağınız bir şey yaparsa bu durumu onlarla konuşun.

Dinleyin

Ergenlik çağındaki çocuğunuz sizinle konuşmaya çalışırken onu reddetmeyin ve sözünü kesmeyin. Uygun olmayabilir ve tartışmak isteyeceğiniz bir konu olmayabilir, ancak küçük şeylere ilgi göstermezseniz, büyük şeyler hakkında size gelmezler. Çocuğunuz sizinle aranızda ortaya çıkan bir sorunu tartışmak istiyorsa, onların bakış açısını dinleyin. Anında reddetmeden kendilerini ifade etmelerine ve dinlemelerine izin verdiğinizi bilmek, onlara saygı duyulduğunu hissettirecek ve çoğu zaman kararınızı kabul etme olasılıkları artacaktır.

Karşılaştırmayın

Hiçbir şey bir genci bir kardeşiyle veya arkadaşlarıyla kıyaslanmaktan daha fazla üzemez. Tüm çocuklar birbirinden çok farklıdır. Karşılaştırma yaparsanız kardeşler veya arkadaşlar arasında kızgınlık yaratıp, ilişkilerini zedeleyebilirsiniz. Özellikle de kardeşler arasındaki herhangi bir karşılaştırma, sevginiz için rekabet etmelerini sağlar ve bu da yalnızca zararlı olabilir.

Kimliklerini bulmalarına izin verin

Herkes mükemmel insan imajına sahip olsa da elbette kusurları olabileceğini unutmayın. Yarışmacı ebeveynlere bakıp, sizde aşırılıklara kaçmayın. Nefret ettikleri ve onaylamadıkları bir şeyi yapmaya zorlamayın. Kendilerine veya başkalarına zarar vermedikleri sürece, kendi yollarını açmalarına ve kendi kişiliklerini bulmalarına izin verin.

Hayır demeyi bilin

Çocuğunuzla iletişiminiz ne kadar iyi olsa da hayır demeyi de bilmelisiniz. Bazı konularda kararlı olduğunuzu çocuklarınıza göstermelisiniz. Hayır derken, ‘ben senin annenim, ne dersem o olur’ amacıyla söylemeyin ve çocuğa da böyle hissettirmediğinize emin olun.

Çocuklarınızı sıkmayın

Çocuğunuzun yanında televizyonda şiddet içeren bir sahne, cinsel içerikli bir sahne veya küfürlü bir sahne gördüğünüzde garip hissedebilirsiniz. Kanalı değiştirmeyin ve çekinmeyin. Çünkü iletişim söz konusu olduğunda bunu yapmak daha kötüdür. Bunlara elbet maruz kalacaklar ve bu konularda sizinle rahatlıkla konuşabilmeliler.