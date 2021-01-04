Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimi geliştirmenin yolları

Ergenlik dönemindeki çocukların henüz yetişkin olmadıkları unutulmamalı ve ebeveynlerinin rehberliklerine ihtiyaçları var. İşte ergenlik dönemindeki çocuğunuzla iletişimi geliştirmenin yolları...

- Onları dinleyin

Ergenlik dönemindeki çocuğunuz sizinle bir şey konuşmaya çalışırken, sözleri kesmeyin ve uzaklaştırmayın. Konu uygun olmayabilir veya tartışmaya girmek istemeyebilirsiniz. Fakat, küçük şeylere ilgi göstermezseniz, daha önemli şeyler için sizinle konuşmak istemezler. Eğer çocuğunuz aranızdaki sorunu sizinle konuşmak isterse, onların da görüş ve fikirlerini dinleyin. Fakat onları dinleme ve anında reddetmeden kendilerini dinlemek ve ifade etmelerine izin verdiğinizi bilmek, onlara saygı duyulduğunu hissettirecek ve çoğu zaman da kararınızı kabul etmek olasılığını artıracaktır.

- Kardeşiyle karşılaştırmayın

Bir genci kardeşi veya diğer akranlarıyla karşılaştırmak, onlar için üzücü bir durum olabilir. "Kardeşin senin yaşındayken..." ya da "Kardeşin asla..." gibi sözler, çocuk ile ebeveyni arasındaki iletişimi olumsuz etkileyebilir ve kardeşine de öfke duyabilir. Kardeşler arasındaki herhangi bir karşılaştırma, rekabete neden olabilir. Bu da sadece zararlı olabilir.

- Onları oldukları gibi kabul edin

Aileler dışarıdan mükemmel bir görünüme sahip olabilir. Ancak herkesin ve çocukların aynı şekilde kusurları olabilir. Çocuğunuzu cesaretlendirmek iyidir ama onu hayalinizi gerçekleştirmek için zorlamamalısınız. Hoşlanmadıkları veya ilgi alanları olmayan şeyleri yapmaya zorlamayın. Herhangi bir sakıncalı durum söz konusu olmadığı sürecei kendi yollarını açmalarına ve kişiliklerini bulmalarına izin verilmeli.

- Çocuğunuz onaylamadığınız bir şey yaparsa...

Çocuğunuzla iletişimi geliştirmenin en önemli adımlarından biri, eylemlerinin her zaman kişiliğinin yansıması olmadığını hatırlamaktır. Eğer çocuğunuz onaylamadığınız bir şey yaparsa, onları kişisel olarak değil, sizin onaylamadığınız eylemleri olduğunu hatırlatın. Örneğin, sizi hayal kırıklığına uğratacak bir şey yaparsa, ona "Beni hayal kırıklığına uğrattın" demek yerine, "Yaptıklarından dolayı hayal kırıklığına uğradım" demeyi deneyebilirsiniz. Bu şekilde iletişimdeki sorunlar uzun süreli olmaz. Aynı şey problem çözüldüğünde de geçerli. Sorunu telafi ettikleri için de mutlu olduklarından emin olun.

- Doğru yerde 'hayır' deyin

Çocuğunuz 'hayır' dendiğinde, bunu dikkate alması gerektiğini bilmeli. 'Hayır', belki anlamına gelmemeli ve söz konusu durum pazarlık konusu olmamalı. Bu noktada duruşunuz önemli.