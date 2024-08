Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti… 117 yaşında sağlıklı olmasının sırrı neydi? 'Özel bir şey yapmadım' diyordu ama uzmanlar bile şaşkındı

Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı insanı olan ABD doğumlu İspanyol Maria Branyas Morera, 19 Ağustos günü hayatını kaybetti. 117 yaşındaki Morera'nın ölümünü ailesi "Süper Katalan Nine" isimli X hesabı üzerinden duyurdu.

Yapılan açıklamada yaklaşık 20 yıldır İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Olot şehrindeki Residencia Santa Maria del Tura yaşlı bakım evinde kalmakta olan Morera'nın "uykusunda huzur içinde öldüğü" belirtildi.

Paylaşımda, "Maria Branyas aramızdan ayrıldı. Dilediği gibi öldü: Uykusunda, huzur içinde ve acısız. Onu her zaman tavsiyeleriyle ve nezaketiyle hatırlayacağız. Birkaç gün önce bize, 'Bir gün buradan ayrılacağım. Bir daha kahvenin tadına bakamayacağım, yoğurt yiyemeyeceğim, köpeğimi sevemeyeceğim. Hatıralarımı ve düşüncelerimi de bırakacağım ve artık bu bedende var olmayacağım. Hangi gün bilmiyorum ama çok yakın, bu uzun yolculuk sona erecek. Ağlamayın, gözyaşlarını sevmiyorum. Her şeyden önemlisi de benim için üzülmeyin. Nereye gidersem gideyim mutlu olacağım' demişti" ifadeleri kullanıldı.

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor.

Fa uns dies ens deia:

“Un dia me n'aniré d'aquí. No tornaré a provar cafè, ni a menjar iogurt, ni a acaronar a la Fada..., deixaré també els meus records, les meves reflexions... 👇