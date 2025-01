Doğumdan 3 gün sonra felç geçirdi | Şiddetli baş ağrısı, görmede bozukluk, denge kaybı... Bu belirtileri görmezden gelmeyin

Ulusal Tıp Kütüphanesi'nden elde edilen veriler, anne inmelerinin gebeliğin seyrek görülen bir komplikasyonu olmasına rağmen, gebelik sonrası uzun süreli sakatlığın en yaygın nedeni olduğunu gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 1100 anne felci meydana geliyor ve bu oran her 100.000 doğumda yaklaşık 30'dur. New York-Presbyterian Hastanesi'ne göre, hamilelik sırasında tansiyon sorunu yaşayan anneler arasında bu sayı her 500 doğumdan 1'ine yükseliyor.