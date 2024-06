Diyetten diyete koşuyor ama hedefine bir türlü ulaşamıyordu... İki basit değişiklikle nasıl 20 kilo verdiğini anlattı

Haberin Devamı

Bethany Dobson'ın çocukluğu, annesinin ve anneannesinin diyet yapmasını izleyerek geçti. Büyüklerinin moda olan diyetlerin birini bitirip öbürüne başladığını gören Dobson, yıllarca kendisinin de aynı şeyi yapması gerektiğine inandı. Bu durum birkaç yıl önce değişti.

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Dobson, 18 yaşındayken kısaca "makrolar" olarak nitelendirdiği proteinler, karbonhidratlar ve yağlar hakkında bilgi sahibi olmaya ve bu besinleri doğru miktarda yemenin önemini öğrenmeye başladı. Dobson beslenme konusunda bilgilendikçe, moda diyetlerin uzun vadedeki etkisizliğini ve zararlı olabilecek yanlarını keşfetti.

Bu öğrendiklerini uygulamaya başlayan Dobson, yaşam tarzında iki basit değişiklik yaparak birkaç ay içinde 20 kilo verdi. Şimdilerde çevrimiçi zayıflama koçu ve kişisel antrenör olarak çalışan Dobson, danışanlarının da sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde kilo vermesini amaçladığını söyledi.

Peki nasıl? Dobson hikâyesini ve beslenme sırlarını Business Insider'a anlattı...

18 YAŞINA KADAR DİYETTEN DİYETE KOŞTU

Çocukken okuldaki akranlarına kıyasla "biraz daha tombik"ti Dobson. Bu durum ergenlik yıllarında da devam edince Dobson'ın hayatının önemli bir kısmı sıkıcı yemeklerle dolu kısıtlayıcı diyetler uygulamakla, kilo vermek için aşırı yoğun kardiyo egzersizleri yapmakla ve hiç hoşuna gitmediği halde sürekli koşmakla geçti.

17 yaşına geldiğinde sık sık geceleri dışarı çıkmaya ve bol yağlı fast-food yemeklerle beslenmeye başlayan Dobson, kilo veremediği gibi almaya bile başladı.

Bu durum Dobson 18 yaşındayken değişti. O dönemde birlikte olduğu kişi Dobson'ı ağırlık antrenmanlarıyla ve sağlıklı yağ kaybetme metotlarıyla tanıştırdı.

Daha önce "iyi" besinler ve kilo almasına yol açan "kötü" besinler olduğuna inanan Dobson, bu sayede kişinin kilosunu etkileyen asıl faktörün alınan toplam kalori miktarı olduğu gerçeğiyle tanıştı.

İKİ BASİT DEĞİŞİKLİK YAPTI

Bu süreçte Dobson hayat tarzında ufak değişiklikler yapmaya başladı.

Genç kadının attığı ilk adım, daha az dışarı çıkmak ve daha az fast food tüketmek oldu. Onun yerine bol miktarda protein içeren besleyici gıdalar tüketmeye başlayan Dobson'ın amacı ufak bir kalori açığı oluşturmak yani yaktığı enerjiden daha azını almaktı.

Dobson, "Hayatımda ilk kez kendimi aç bırakmama ve bazı yiyeceklerden mahrum kalmama neden olan bir diyet yapmadan yağ kaybediyordum" diye konuştu.

Kalori açıkları zamanla biriktikçe vücut yağ kaybetmeye başlıyor. Bu yaklaşımı pek çok beslenme uzmanı ve diyetisyen de destekliyor.

Bu süreçte Dobson'ın yaptığı en önemli şey sevdiği yemeklerin özellikle de makarna, dürüm, kurabiye gibi yiyeceklerin daha hafif versiyonlarını hazırlamayı öğrenmek oldu.

Kilo verme sürecinde kendisini kısıtlanmış ve mahrum bırakılmış hissetmek istemediğini söyleyen Dobson, "Makro dostu olduğu müddetçe bir anlamda istediğiniz her şeyi yiyebileceğiniz gerçeğine kafayı takmıştım. Makro dostu derken daha iyi malzemeler kullanılmasını kastediyorum. Bu sayede yağ kaybı yaşanabilir" diye konuştu.

TARİFLERİYLE PANDEMİDE FENOMEN HALİNE GELDİ

Yemeğin kendi hayatında çok büyük bir yeri olduğunu vurgulayan Dobson, "Bence yağ kaybetme sürecinizde bile sadece tavuk ve pilav yemek zorunda olmamalısınız. Yağ kaybı sadece beslenmeyle alakalı değildir. Ben insanlara hep, 'Yağ kaybetmek istiyorsanız sadece besin değerlerine odaklanmayın. Bu şekilde çok ilerleyemezsiniz çünkü düşünce yapınız bu süreçte çok önemli bir rol oynuyor' diyorum" ifadelerini kullandı.

Kısa süre içinde sağlık ve zindelik konularına tutkulu olduğunu fark eden Dobson, kişisel antrenör olmak için eğitim almaya başladı. Covid 19 pandemisi sırasında düşük kalorili yüksek protein içerikli yemek tariflerini Instagram'da paylaşmaya karar veren Dobson, şu an 695 bin takipçiye sahip. Bu popülerliği bir şirket çatısı altına taşıyan Dobson, beslenme ve zindelik danışmanlığı yapıyor.

O günden bu yana çok sayıda yemek kitabı kaleme alıp e-kitap formatında yayımlayan Dobson, "Sadece kardiyo ve diyet yapmaktan doğru şekilde yağ kaybetmeye ve düzgün bir biçimde kas kazanmak için gerçekten antrenman yapmaya geçtim" dedi.

ÜÇ DEĞİL DÖRT ÖĞÜN

Dobson'ın yaptığı ikinci değişiklik de günde 3 öğün yerine 4 öğün yemek oldu. Bu sayede kalori açığını korumayı başardığını ifade eden Dobson, danışanlarına da aynı tavsiyeyi verdiğini, bu sayede açlığı kontrol edip besin değeri düşük yüksek kalorili atıştırmalıklardan uzak durabildiğini dile getirdi.

Örneğin tam tahıllı bir lavaşın içine sarılmış tavuk dilimleri ve sebzelerin, yaklaşık 300 kalorilik sağlıklı bir öğleden sonra atıştırmalığı olduğunu ve kişiyi tok tutacağını belirten Dobson, "Akşam yemeğine kadar bir şey yemediğiniz durumda kendinizi kurabiye, cips, şeker gibi çoğunlukla yüksek kalorili ve besin değeri düşük yiyeceklere uzanırken bulabilirsiniz. Ancak beyniniz atıştırmak yerine gerçek bir yemek yediğinizin ayırdına vardığında, kendinizi doymuş hissedersiniz" ifadelerini kullandı.

Ancak bu uyarılar, besin değeri düşük yiyeceklerin hiç tüketilmeyeceği anlamına gelmiyor. Aksine diyetisyenler bazı yiyecekleri tamamen kesmenin ilerleyen dönemde aşırı tüketime yol açabileceğini belirtiyor. Ne var ki bu yiyeceklerin tüketimini azaltmak kişinin kilo hedeflerini yakalamasına yardımcı oluyor.

Dobson, "Mesele açlık düzeyinize uygun malzemeler seçmek. Bu strateji geçmişte benim çok işime yaradı" diye konuştu.

Business Insider'ın "A woman lost 44 pounds after ditching fad diets and excessive cardio. She says 2 simple lifestyle changes helped her lose weight." başlıklı haberinden derlenmiştir.