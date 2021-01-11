Çocukların yiyeceklerini renklendirmenin 5 doğal yolu

İşte, çocuk yemeklerini renklendirmek için ihtiyacınız olan tüyolar…

Yeşil için ıspanak: Hazırlanan yeşil renkli pastaların içerisinde kilolarca Antep fıstığı olduğunu düşünenler yanılıyor. Hamur işlerini bu güzel rengi veren şey ıspanak suyu. Bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüğünüz ıspanak yapraklarını mutfak robotunda çekin. Elde ettiğiniz bu koyu yeşil suyu kek ve pastalarda kullanabilir, renkli pankekler hazırlayabilirsiniz.

Turuncu için havuç: Hazırlayacağınız doğal turuncu gıda boyası için havuç suyu kullanabilirsiniz. Havuçları yıkayın, 3-4 parçaya kesin. Küçük, su bir tencereye alın. 15-20 dakika kadar haşlayın. Daha sonra püre haline getirin. Bu püreyi kek hamurlarında kullanabilir, tarifinizi doğal bir şekilde renklendirebilirsiniz.

Mor için pancar: Pastaların üstüne koyduğunuz krem şantiyi veya hazırladığınız ev yapımı dondurmaları renklendirmek için pancar kullanabilirsiniz. Bunun için pancarı yıkayıp doğrayın, tencereye alın. Su ilave edip kapağı kapalı şekilde 20 dakika kaynatın. Daha koyu ve yoğun bir kıvam elde etmek için içindeki pancar tanelerini alıp iki çorba kaşığı şeker ekleyin. Bir süre daha kaynattıktan sonra elde ettiğiniz karışım aynen reçel kıvamında olacak.

Sarı için safran: Yiyeceklere sarı renk vermek için safran kullanabilirsiniz. Toz halindeki safranı hamur veya kremalara doğrudan ekleyebilirsiniz.

Mavi için yaban mersini: Ezdiğiniz ya da rondodan geçirdiğiniz bir su bardağı yaban mersinini 1 yemek kaşığı şeker ile kıvam alıncaya kadar kaynatarak mavi tonlarını yakalayabilirsiniz.

Bu doğal gıda boyalarını ağzı kapalı kavanozlarda iki haftaya kadar buzdolabında saklayabilir, dilerseniz buz kalıplarına koyarak derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.