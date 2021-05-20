Çocuklarda uyku düzeni ve önemi

Pandemi döneminde son zamanlarda anne - babalar tarafından en çok sorulan soru; “uyku düzeni” ve “uyku düzeninin eğitim üzerindeki etkilerinin neler olduğu”.

Öncelikle uykunun günlük işlemlerimizi gerçekleştirebilmek için bir ihtiyaç olduğunu bilmeliyiz. Bu ihtiyacı az karşıladığımızda asabiyet, unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi önemli sorunlara neden olabileceğini unutmayalım. Aynı şekilde bu ihtiyaç fazla karşılandığında ise kişide depresyon belirtileri görülmektedir. Dengeli uyku, vücudun dinlenmesini ve beynin bir gün önce aldığı bilgiyi işlemesini sağlar.

Peki, çocuğum dengeli ve kaliteli uyku uyusun diyen ailelere neler önerebiliriz?

En önemlisi her gece yaklaşık aynı saatlerde başlayan düzenli bir uyku rutini oluşturmaktır. Bunun yanı sıra yatmadan önce rahatlamasını sağlayacak minik etkinliklere teşvik etmek gerekir. Hafif bir müzik dinlemek, kitap okumak ya da nefes egzersizleri yapmak gevşemelerine oldukça yardımcı olacaktır.

Çocuklarımızın uyku ve uyanma saatleri düzenli olmalıdır. En fazla bir iki saatlik oynamalarına izin vermelisiniz. Bu çocuğumuzun vücut saatini düzenli tutmamıza yardımcı olacaktır. Gün içinde uyuma şansı varsa bu uykunun, uzun ve akşama yakın olmamasına dikkat edin. Çünkü bu durumlarda, gece uykuya dalması güçleşecektir.

Yatmaktan veya karanlıkta kalmaktan korkuyorsa, cesur davranışlarda bulunduğu zaman onu övebilirsiniz.

Televizyon, bilgisayar ekranı, telefon ve tabletlerden gelen mavi ışık, melatonin seviyesini bastırır ve uykuyu geciktirir. Yatak odasında elektronik aletlerin olmaması, uyku kalitesini artıracaktır.

Beslenme bir diğer önemli faktördür. Çocuğunuzun makul bir zamanda doyurucu bir akşam yemeği yediğinden emin olmalısınız. Yatmadan önce aç veya tok hissetmek; uyumasını zorlaştırabilir.

Gün içinde, özellikle sabahları doğal ışığı olabildiğince fazla almasını sağlayın. Parlak ışık melatonini baskılar. Bu, onun gün boyunca uyanık hissetmesine ve yatma saatine doğru uykulu olmasına yardımcı olur.

Görüldüğü gibi sağlıklı bir beden; uyku kalitesi ve uyku düzeni ile oldukça bağlantılıdır.