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Çocuk Beslenmesi
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 29.01.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Çocuklar için tehlikeli olabilecek yiyecekler

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Çocuklar için tehlikeli olabilecek yiyecekler
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Çocuğunuzun bilinen bir gıda alerjisi olmadığı sürece, konu yemek olduğunda çok az yiyecek masanın dışında kalır. Ebeveynler çocuklarının hemen her şeyi yemesini ister. Ancak bazı yiyecekler her ne kadar sağlıklı olsalar da çocuklarda boğulmaya sebep olabileceğinden tehlikeli olabilir.

Çocuğunuz büyüdükçe sizin tabağınızdaki yiyeceklerden de yemek için hevesli olacak. Siz de çocuğunuzun beslenmesini çeşitlendirmek isteyebilirsiniz. Bu konuda çok dikkatli olmanız gerekir. Sizin gözetiminiz haricinde bir şey yememesine özen göstermelisiniz. İşte çocuklar için tehlikeli olabilecek yiyecekler.

Büyük parçalar: Çocuğunuzun tabağını hazırlarken ve onu yedirirken yemeği küçük parçalara ayırdığınızdan emin olun. Aksi takdirde büyük parçalar çocuğunuzun boğazına sıkışabilir. Örneğin, üzüm, çeri domates, çilek gibi yiyecekleri servis etmeden önce mutlaka parçalara ayırın. Etleri, sebzeleri ve peynirleri ise ince ince doğrayın.

Çiğ sebzeler: Boğulma tehlikesini önlemek için havuç, kereviz ve brokoli gibi sebzeleri haşlayarak servis etmeye özen gösterin. Çiğ olarak yemesini istediğinizde ise sebzeleri servis etmeden önce dilimleyin.

Kabuklu yemişler ve meyce çekirdeği: Servis yapmadan önce karpuz, şeftali, erik ve kiraz gibi taze meyvelerin çekirdeklerini çıkarın. Özellikle küçük çocuklara çekirdek, fındık gibi kuruyemişler vermeyin. Kuruyemiş yemesini istediğinizde de ezip yedirebilirsiniz.

Sert yiyecekler: Simit, şeker, patlamış mısır gibi sert yiyecekleri çocuğunuza vermekten kaçının. Sert yiyecekler en sık yaşanan boğulma sebeplerinden biri.

Yapışkan yiyecekler: Sakız, kuru meyve, şekerleme gibi yapışkan yiyecekler boğulma tehlikesi oluşturabilir. Çocuğun boğazına kolaylıkla takılabileceğinden çok dikkatli olmalısınız.

Fındık ezmesi: Yutması zor olan fındık ve fıstık ezmesini çocuklara kaşıkla yedirmeyin. Ekmeğinin üzerine ince bir tabaka halinde sürüp veya yoğurdu ile karıştırıp yemesini sağlayabilirsiniz.

Çocuklar için eğlenceli tabak sunumları!Yapabilirim'in bu haftaki bölümünde evde çocuklar için eğlenceli tabak sunumları hazırlamayı gösterdik.
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