Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesini sağlamak için 8 ipucu
Çocuklar genelde sebze yemeyi reddeder ve ebeveynlerde bu konuda oldukça endişelidir. Çocuklara güçlü ve sağlıklı büyümeleri için ihtiyaç duydukları tüm vitaminler verilmeli. Bu konudaki tek engel bazı çocukların meyve ve sebze yememe konusunda çok ısrarcı olmalarıdır. Neyse ki çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamak için bazı ipuçları vardır. Bunlardan bazıları çocuklarınızda işe yarayabilir.
Çocuğunuzu market alışverişine götürün
Çocukları kendi yemekleri için yiyecek seçmeye dahil edin. Bunun için çocuğunuzla birlikte market alışverişine gidin. Daha da iyi bir fikir olarak bahçenize ektiğiniz sebzeleri beraber toplayabilirsiniz. Çocuklar yiyeceklerini kendileri seçtiğinde, onu yeme olasılıkları da daha yüksek olacaktır.
Besleyici çeşniler kullanın
Çeşniler genellikle sağlıklı olarak düşünülmez, ancak bazıları fazla şeker içermediğinden tüketebilir. Yoğurdun içine veya yemeklerin içine koyduğunuz çeşniler, çocuğunuzun çeşitli sebzeleri de denemesini sağlayabilir. Sadece besleyici değil, lezzetli çeşnileri de tercih etmeniz burada önemlidir.
Yemeğe biraz şeker ekleyin
Çocukların çok sevdiği şekeri kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Örneğin, havuçları akçaağaç sosu ile kızartabilirsiniz. Elma gibi taze sıkılmış meyve sularını içmesini istiyorsanız da içerisine daha tatlı meyvelerden de ekleyin. Bu şekilde tatlı ihtiyacını da karşılayıp, sebze ve meyve yemeye alışacak.
Yemeği eğlenceli hale getirin
Çocuklarınızın tabaklarını komik ve eğlenceli suratlar haline getirmeyi deneyin. Renkli sebze ve meyveleri kullanarak hazırlayacağınız sevimli tabakları çocuklarınızla birlikte de yapabilirsiniz. Buna çocuklarınızı da dahil ederek daha çekici hale getirebilirsiniz.
Tabağını siz hazırlamayın
Kendi tabağını hazırlayarak çocuğunuzun bağımsızlık göstermesine izin verin. Tabağı siz hazırlayıp yemesini istediğiniz şeyleri belirlemek yerine tabağını kendi hazırlamasını sağlayın. Burada size düşen en önemli görev, masanın üzerinde her zaman sağlıklı seçeneklerin bulunmasıdır.
Pişirme sürecine dahil edin
Çocuklarınızla birlikte mutfağa girmek biraz zor olabilir ancak sonuçları çok güzel olacaktır. Çocuklarınızla birlikte bir yemek hazırlamayı planlayın ve mutfakta size yardım etmesine izin verin. Bunun için daha çok dahil olabilecekleri basit ve sağlıklı yemekler seçmelisiniz.
Taze sebze ve meyveleri önüne koyun
Çocuklarınız taze sebze ve meyveleri yememe konusunda ısrarcı olduklarında onları zorlamayın. Sofraya her zaman taze sebze ve meyveleri koyun. Zamanla bu durum çocuklarınızda alışkanlık yapacaktır. Hatta zamanla yemeye bile başlayacaktır.
Ailece sağlıklı beslenin
Çocuklarınızı sağlıklı beslenme konusunda teşvik ederken kendiniz de mutlaka sağlıklı beslenin. Ailenizdeki çocuklar ve yetişkinler için farklı yemekler hazırlamayın. Bu şekilde sizin de sağlıklı beslenmeniz çocuklarınızı motive edecektir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle