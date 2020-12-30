Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesini sağlamak için 8 ipucu

Çocuğunuzu market alışverişine götürün

Çocukları kendi yemekleri için yiyecek seçmeye dahil edin. Bunun için çocuğunuzla birlikte market alışverişine gidin. Daha da iyi bir fikir olarak bahçenize ektiğiniz sebzeleri beraber toplayabilirsiniz. Çocuklar yiyeceklerini kendileri seçtiğinde, onu yeme olasılıkları da daha yüksek olacaktır.

Besleyici çeşniler kullanın

Çeşniler genellikle sağlıklı olarak düşünülmez, ancak bazıları fazla şeker içermediğinden tüketebilir. Yoğurdun içine veya yemeklerin içine koyduğunuz çeşniler, çocuğunuzun çeşitli sebzeleri de denemesini sağlayabilir. Sadece besleyici değil, lezzetli çeşnileri de tercih etmeniz burada önemlidir.

Yemeğe biraz şeker ekleyin

Çocukların çok sevdiği şekeri kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Örneğin, havuçları akçaağaç sosu ile kızartabilirsiniz. Elma gibi taze sıkılmış meyve sularını içmesini istiyorsanız da içerisine daha tatlı meyvelerden de ekleyin. Bu şekilde tatlı ihtiyacını da karşılayıp, sebze ve meyve yemeye alışacak.

Yemeği eğlenceli hale getirin

Çocuklarınızın tabaklarını komik ve eğlenceli suratlar haline getirmeyi deneyin. Renkli sebze ve meyveleri kullanarak hazırlayacağınız sevimli tabakları çocuklarınızla birlikte de yapabilirsiniz. Buna çocuklarınızı da dahil ederek daha çekici hale getirebilirsiniz.

Tabağını siz hazırlamayın

Kendi tabağını hazırlayarak çocuğunuzun bağımsızlık göstermesine izin verin. Tabağı siz hazırlayıp yemesini istediğiniz şeyleri belirlemek yerine tabağını kendi hazırlamasını sağlayın. Burada size düşen en önemli görev, masanın üzerinde her zaman sağlıklı seçeneklerin bulunmasıdır.

Pişirme sürecine dahil edin

Çocuklarınızla birlikte mutfağa girmek biraz zor olabilir ancak sonuçları çok güzel olacaktır. Çocuklarınızla birlikte bir yemek hazırlamayı planlayın ve mutfakta size yardım etmesine izin verin. Bunun için daha çok dahil olabilecekleri basit ve sağlıklı yemekler seçmelisiniz.

Taze sebze ve meyveleri önüne koyun

Çocuklarınız taze sebze ve meyveleri yememe konusunda ısrarcı olduklarında onları zorlamayın. Sofraya her zaman taze sebze ve meyveleri koyun. Zamanla bu durum çocuklarınızda alışkanlık yapacaktır. Hatta zamanla yemeye bile başlayacaktır.

Ailece sağlıklı beslenin

Çocuklarınızı sağlıklı beslenme konusunda teşvik ederken kendiniz de mutlaka sağlıklı beslenin. Ailenizdeki çocuklar ve yetişkinler için farklı yemekler hazırlamayın. Bu şekilde sizin de sağlıklı beslenmeniz çocuklarınızı motive edecektir.