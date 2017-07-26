Çocuğunuz okula başlamaya hazır mı, test edelim!

İlkokula başlama dönemi hem aileler hem de çocuklar için stresli bir dönem. “Çocuğum okulda başarılı olabilecek mi?” , ”Okulda arkadaşlık kurabilecek mi? Kendi başına ihtiyaçlarını görebilecek mi?” gibi sorular velilerin en büyük endişeleri… Bu soruların yanıtları çocuğunuzun okula hazır olup olmadığını test ederek bulabilirsiniz. Çocuk Gelişimi Uzmanı Deniz Temur, okula başlama konusunda kafası karışık olan aileler için basit bir test hazırladı.

KANUNEN BAŞLAYABİLİR DURUMDA ANCAK…

Bu test özellikle 60-71 ay arası yaş grubundaki çocukların durumunun değerlendirilmesi için çok önemli. Kanunen okula başlayabilir durumda olan ancak son kararın ailelere ait olduğu bu dönemde çocukların gelişimlerinin objektif olarak değerlendirilmesi çocukların eğitim hayatının sağlıklı devam etmesi için çok önemlidir.

Okula başlamaya hazır olmamasına karşın 1'nci sınıfa başlayan çocukların hem sosyal hem psikolojik hem de akademik anlamda sorunlar yaşama ihtimalleri yüksektir.

Aileler kararı verirken mutlaka çocuklarının gelişimini merkeze almalılar. Maddi sorunlar, çocuğun bakımıyla ilgili yaşanan sorunlar, her iki ebeveynin çalışması gibi anne-babadan kaynaklanan sorunlar bu değerlendirmeye dahil edilmemelidir. Aileler çocuklarının gelişiminin okula başlamak için tam olarak yeterli olduğundan emin olmadıkları sürece yasal zorunluluklar dışında çocuklarını 1'nci sınıfa kaydettirmemeliler. Okula erken başlayan çocuklarla sınıf arkadaşları arasındaki bu farkın eğitim hayatları boyunca kapanmayacağı unutulmamalıdır. Hazır olmamasına karşın okula başlayan çocuklarda ayrılık kaygısı, okul fobisi, arkadaş edinme ve iletişim kurmada güçlükler, kurallara uymama, dikkat eksikliği gibi problemlerin baş gösterme sıklıkları da çok yüksektir.

“ÇOCUĞUNUZ OKULA BAŞLAMAYA HAZIR MI?”

Aşağıdaki sorular ışığında çocuklarını bir süre izlemeleri tavsiyesinde de bulunan Deniz Temur, velilerin aşağıdaki soruların tamamına yakına olumlu yanıt vermeden çocuklarını 1. sınıfa kaydettirmemelerini önerdi.

Fiziki gelişimi okula başlamak için yeterli mi? Tuvalet ihtiyacını yalnız başına giderebilir mi? Kişisel temizliğini gerektiği gibi yapabilir mi? Hiçbir yardım almadan yemek yiyebilir, yemek araç gereçlerini gerektiği gibi kullanabilir mi? Kendi başına giyinip, soyunabilir mi? Düğmelerini ilikleyip açabilir mi? Özel eşyalarını ayırt edip, sahip çıkabilir mi? Kuralları anlayıp, kurallara uygun hareket edebilir mi? Kuralların nedenlerini anlayıp anlatabilir mi? Öfke ve dürtü kontrolünü sağlayabilir mi? Örneğin açlık hissine, tuvalet ihtiyacına karşı bekleyebilir mi? Sayıları tanıyabilir, kopya edebilir ve nesneleri sayıp eşleştirebilir mi? Sınırlı boyama gibi, şekilleri tanıma ve çizme gibi becerileri var mı? Düz ve eğik çizgiler çizebilir, uzun süre kalem kullanabilir mi? Renkleri tanıyabilir mi? Kalabalık gruplar içinde hareket edebilir, kendini koruyabilir mi? Merdiven inip çıkabilir mi? Komutları anlayıp, uygulayabilir ve verilen komutlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilir mi? Zıt ve benzer kavramları ayırt edebilir mi? Kendisini ve ailesini tanıtabilir mi? Ağırlık, genişlik gibi kavramları anlayıp, yer yön bildiren komutlar verebilir, verilen komutlara uyabilir mi? Dikkat süresi ders dinlemeye yetecek kadar gelişmiş midir? Soyut kavramları anlamayabilir mi?

OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

Eylül 2017'de 72 aylık ve üstü olan çocukların okula başlaması zorunludur. 69 ve 71 aylık arasındaki çocukların okula başlaması da kanunen zorunludur. Ancak aileler çocuğunun gelişiminin okula başlamaya uygun olmadığını doktor raporuyla okula bildirirse çocukları 1. sınıfa başlamayabilir. Benzer bir durum 66-68 aylık çocuklar için de geçerli. Bu gruptaki çocukların da okula kayıtları kanunen zorunlu. Ancak aileler okula verecekleri dilekçe ile çocuklarını okula göndermeyebilirler. Bu yaş grubunda doktor raporu değil, ailenin dilekçesi yeterli görülmektedir. 60-65 aylık çocukların ise okula başlaması kanunen zorunlu değil. Ancak aileler çocuklarını isterlerse 1. sınıfa kaydettirebilirler. Burada aileler çocuklarının okula başlaması için dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir. 59 aydan daha küçük çocuklar ise hiçbir koşulda 1. sınıfa kayıt olamazlar.