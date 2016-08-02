Anne-baba tercihi üniversitede mutsuz edebiliyor!

ÇOCUKLARIN OKUL TERCİHİ

Çocuklarınızın tercihlerine saygı gösterin ve destek olun. Üniversite tercihi annesi ve babası tarafından yapılan gençlerin büyük bölümü okulu bitirmekte güçlük çekiyor ve mutsuz oluyor.

Bu günler sadece öğrencilerin değil, ebeveynlerin de heyecanlı ve kaygılı olduğu bir dönem. Sadece evlatlarının değil, kendilerinin de sınandığını düşünen anne babalar sonuçların açıklanması ile benzeri sevinç ya da hayal kırıklığına uğruyorlar.

SINAVA SİZ DEĞİL, ÇOCUĞUNUZ GİRDİ!

Dikkat ederseniz sınav sonuçları söylenirken ‘Üsküdar Üniversitesi’ne girdik’ gibi cümleler kullanan anne babalar duyuyoruz, sınava kendileri değil evlatları girdi, başarı da onların başarısızlık da. Sonuçların getirisine ebeveynler olarak sadece destek olup başarıları değil, emekler takdir edilmelidir.”

Anne ve babaların çocuklarına bu tür sınavlara hayatı boyunca birçok kez gireceğini söylemesi gerektiğini belirten Elçi, “Bu sınavların hayatın sonu olmadığını anlatmak gerekiyor. Ebeveynler çocuklarına her zaman destek olmalı ve bunu çocuğa açıkça söylemeliler” dedi.

TERCİHLERİNE SAYGI GÖSTERİN!

Uzman klinik psikolog Serkan Elçi, tercih döneminde de gencin seçeceği mesleğe ve üniversitede okumak istediği alana kendinin karar vermesi gerektiğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

“Sınav sonuçlarına göre tercihlerin yapılmasında da çocukların istek ve önerilerine saygı gösterilmeli, gelecekte yapacağı mesleği araştırarak seçmesi için yüreklendirilmelidir. Sadece tek bir dal değil, alternatifler üretilmeli fakat son karar o mesleği yapacak kişiye bırakılmalıdır.

TERCİHLERİ ANNESİ BABASI TARAFINDAN YAPILAN ADAYLAR BAŞARISIZ OLUYOR!

Üniversite tercihi annesi ve babası tarafından yapılan gençlerin büyük bölümü okulu bitirmekte güçlük çekmekte, kendilerini bu yüzden başarısız olarak görmekte ve özgüvenleri de bu doğrultuda azalmaktadır. Gelecekte o mesleği yaparken de mutsuz olacağını ve bu mutsuzluğun tükenmişlik sendromunu beraberinde getireceği unutulmamalıdır.”