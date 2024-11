Haberin Devamı

ABD'nin en yaşlı ikinci insanı unvanının sahibi Herlda Senhouse, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Massachusetts eyaletinin Wellesley şehrinde yaşayan Senhouse, 1911 yılında dünyaya geldi.

2021 yılında İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan Senhouse, gençlik yıllarında beyaz ailelerin evlerinde kâhya ve dadı olarak çalıştığını, hemşirelik eğitimi almak istediğini ancak siyahi olduğu için buna izin verilmediğini anlatmıştı.

İçinde bulunduğumuz çağa dair en memnun olduğu üç şeyin elektrikli aydınlatma, evlerin içlerine kadar giren su ve kanalizasyon hizmetleri ve ABD Başkan Yardımcısı'nın siyahi bir kadın olması olduğunu belirten Senhouse, "Siyahi bir kadın bakan yardımcısı göreceğimi asla düşünmezdim. İnanılmaz bir şey bu ve beni çok mutlu ediyor" demişti.

Haberin Devamı

113 yaşında yaşamını yitiren ancak ölümünün ardından da geride kalanlara yardım etmeyi sürdürmek isteyen Senhouse, bu nedenle beynini Boston Üniversitesi'ne bağışladı. Üniversite bünyesinde yürütülen New England Asırlık İnsanlar Çalışması kapsamında araştırmacılar, 100 yaşını aşmış bazı kişilerin genlerini inceleyerek uzun yaşamanın sırrını çözmeye çalışıyor.

Öte yandan Senhouse uzun yaşamasının ardında genleri kadar önemli dört yaşam tarzı faktörünün de etkili olduğunu söylüyordu. İşte rekortmen kadının uzun yaşama sırları...

SAĞLIKLI BESLENMEK VE SİGARA İÇMEMEK

Senhouse 2022 yılında yerel haber kanalı WBZ News'e yaptığı açıklamada beslenmesine dikkat ettiğini belirterek, "Ben tütün ürünü ve içki içmiyorum. O köpüren sulardan da içmiyorum... gazlı içecek hiç tüketmiyorum. Fast food çok nadir yiyorum" demişti.

Araştırmalar da Senhouse'un bu tercihlerini destekliyor. Örneğin 2023 tarihli bir çalışmaya göre, sağlıklı beslenme yönergelerini izleyen (bir başka deyişle bol miktarda işlenmemiş tahıl, meyve, sebze, kuru yemiş ve baklagil tüketen) kişilerin, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle ölme riski daha düşük.

Haberin Devamı

Kadın ve erkekler sağlık çalışanlarından oluşan 119.000 kişinin dahil olduğu bu araştırma, bilim dergisi JAMA Internal Medicine'de yayımlandı. Çalışma kapsamında ayrıca bu kişilerin tütün ürünlerini içme ihtimalinin daha düşük egzersiz yapma ihtimalinin ise daha yüksek olduğu da görüldü.

BİR TOPLULUĞUN PARÇASI OLMAK

Senhouse'un hayatını kaybetmesinin ardından US News and World Report'a konuşan Wellesley kamu bilgilendirme memuru Stephanie Hawkinson, Senhouse'un arkadaşları, ailesi ve gittiği kilisenin cemaatinden oluşan çok geniş bir çevresi olduğunu belirtti.

Öte yandan Senhouse, zamanının önemli bir kısmını 60 yıldan fazladır en yakın arkadaşı olan Margaret Robinson'la geçiriyordu. WBZ News'ün haberine göre, Senhouse ve Robinson her gün telefonda konuşuyor, iki haftada bir birlikte kuaföre gidip saçlarını ve tırnaklarını yaptırıyordu.

Haberin Devamı

Harvard Üniversitesi'nde yürütülen Yetişkin Gelişimi Çalışması'nı yürüten araştırmacılar da sağlıklı ilişkiler kurmanın her yaşta ölüm riskini azalttığını ve ileri yaşlarda hissedilen ağrıları azaltmaya yardımcı olduğunu buldu.

NE ZAMAN BOŞ VERMENİZ GEREKTİĞİNİ BİLMEK

Senhouse, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Hayattaki sorunlarınızı çözmek için elinizden geleni yapın. Ama olmuyorsa da boş verin" diye konuşmuştu.

100 yaşını geçmiş kişilerle yapılan çalışmalar, azimli olmanın ve hayattaki iyi şeylere odaklanmanın, asırlık insanların ortak özelliklerinden biri olduğunu gösteriyor.

Dahası 100 yaşını geçmiş 1.000'den fazla kişiyle birebir görüşmeler yapan araştırmacılar, daha önce Business Insider'a yaptıkları açıklamada, pek çok asırlık insanın kontrollerinin dışında olan şeyler konusunda stres yapmamaya çabaladığını söylemişti.

Haberin Devamı

STRESTEN KAÇINMAK İÇİN ÇOCUK SAHİBİ OLMAMAK

Hawkinson, US News and World Report'a yaptığı açıklamada, "Senhouse sık sık uzun yaşamasının sırrının çocuk sahibi olmamak olduğunu söylerdi" dedi.

2017 yılında bilim dergisi Journal of Epidemiology and Community Health'te yayımlanan bir araştırmada, çocuğu olmayan insanların ebeveynler kadar uzun yaşamadığı gösterilmiş ve bu durum ebeveynlerin çocukları tarafından desteklenmesiyle açıklanmıştı.





Ancak Senhouse, çocuk sahibi olmadığı için stresten kaçınabildiğini söylüyordu. Nitekim araştırmalar da stresin yaşlanmayı hızlandırabildiğini gösteriyor.

Haberin Devamı

Business Insider'ın "The second-oldest person in the US has died aged 113. Her 4 secrets to a long life include not having kids to avoid stress." başlıklı haberinden derlenmiştir.