90 yaşında ama yüzünde neredeyse hiç kırışıklık yok | Botoks yaptırmadan da cildimizin genç kalması mümkün mü?

Haberin Devamı

Influencer Sarah Palmyra, geçtiğimiz günlerde ailesinin cildi ile ilgili TikTok’ta bir video yayınladı.Takipçileri büyükannesinin cildinin esnekliğini ve yaşına rağmen kırışıklıklarının olmaması nedeniyle doksanlı yaşlarında olduğuna inanamadı.

Palmyra'nın takipçileri, 90 yaşındaki Nevenka'nın cildinin bu kadar genç görünmesini sağlamak için ne yaptığını merak etti. Palmyra, Business Insider'a Nevenka'nın ergenliğinin ilk yıllarından beri cildine çok özen gösterdiğini, her sabah ve gece cilt bakımı uyguladığını, asla makyajla yatmadığını ve yaşlanma karşıtı ürünler kullandığını söyledi.

Herkesin cildi yaşlandıkça kırışır, ancak taşıdığımız genler, UV ışınlarına maruz kalma ve tekrarlanan mimikler kırışıklıkların ne kadar derin olduğunu belirleyebilir.

Birçok insan kırışıklıkl görünümünü azaltmak için yaşlanma karşıtı güzellik ürünlerine yöneliyor fakat FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) güzellik ürünlerini etkinlik açısından değerlendirmediğinden, bu ürünlerin kırışıklıkları azaltacaklarının bir garantisi yok.

Haberin Devamı

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE ŞAPKA TAKMADAN DIŞARI ÇIKMIYOR

Palmyra, Nevenka’nın dışarıya çıktığında her zaman güneş gözlüğü ve şapka taktığını, güneş kremi kullandığını söyledi. Manhattan'da medikal ve kozmetik dermatolog olan Dr. Derek V. Chan, güneş kremi kullanmanın Nevenka'nın cilt bakım rutininin açık ara en önemli parçası olduğunu, her gün en az 30 koruma faktörlü güneş kremi sürülmesini ve beyzbol şapkasından daha koruyucu olan geniş kenarlı bir şapka takılmasını tavsiye etti.

Peki ileri yaşlarda cildimizin böyle iyi durumda olabilmesi için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yaşlanma karşıtı cilt bakımı rutinleri nelerdir? Ülkemizde sıklıkla tercih edilen evde uygulanacak botoks etkili yüz maskeleri işe yarıyor mu?

Işıl ışıl parlayan sağlıklı ve genç bir cilt için piyasada bulunan cilt bakım ürünlerinden faydalanabiliriz ancak bunun için çoğu kadın mutfağında elinin altındaki ürünlerden destek alıyor. Bunlardan en bilineni ise yumurta akı…Yumurta akını cildinize sürüldüğünde anında cildinizin gerildiğini hissedersiniz.

Peki bu etki ne kadar sürüyor? Gerçekten kırışıklıklar için işe yarar mı?

Botoks gibi kalıcı bir etki göstermesi mümkün mü?

Botoksa alternatif olarak neler yaparsak kırışıklıkları geciktirebiliriz?

Haberin Devamı

Pek çok kadın bu doğal yöntemle kırışıklıklarına meydan okuduğunu söylüyor ancak bu konuda uzmanların ne dediği çok önemli. Bu yüzden biz de hem doğal karışımların etkilerini hem de yaşlanma karşıtı cilt bakım rutinlerini Dermatolog Yasemin Fatih Amato ile konuştuk.

Amato, öncelikle yumurta akının yüksek protein içeriği ve bazı vitaminleri (özellikle B vitamini) barındırması nedeniyle cilt için faydalı olduğunu, cildi sıkılaştırdığı ve gözenekleri geçici olarak küçülme sağladığının bilindiğini, aynı zamanda yağlı ciltlerde sebum üretimini dengelemeye yardımcı olduğu belirtti.

Yumurta akı sürülen cildin gerilmesi geçici mı yoksa botoks gibi kalıcı bir etki göstermesi mümkün mü? Bu sorumuza Amato şöyle yanıt verdi:

Haberin Devamı

“Yumurta akının cildi germesi geçici bir etkidir. Yumurta akı kuruduğunda ciltte bir gerilme hissi oluşturur, ancak bu etki yıkandıktan sonra kaybolur. Botoks gibi kalıcı bir etki sağlamaz.”





Peki, botoksa alternatif olarak neler yaparsak kırışıklık oluşumunu geciktirebiliriz?

Amato, kırışıklık oluşumunu mümkün olduğunca geciktirmek için dikkat etmemiz gereken hususları şu sözlerle anlattı:

Sağlıklı Beslenme: Antioksidanlar, C vitamini, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar tüketmek.

Güneş Koruması: Güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak için günlük olarak güneş koruyucu kullanmak.

Haberin Devamı

Düzenli Nemlendirme: Cildi nemli tutarak elastikiyetini korumak.

Yeterli Su Tüketimi: Bol su içmek cildi nemli tutar ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Kaliteli Uyku: Cildin kendini yenilemesi için yeterli ve kaliteli uyku önemlidir.

Dr. Amato, mevcut kırışıklıklar için cerrahi ya da cerrahi olmayan işlemler dışında yapılabileceklerimizi ve cilde etkilerini anlattı:

Düzenli Masaj: Yüz masajı kan akışını artırır ve cildin elastikiyetini korur.

Egzersiz: Yüz kaslarını çalıştıran egzersizler cildin sıkı kalmasına yardımcı olabilir.

Doğal Yağlar: Hindistancevizi yağı, jojoba yağı gibi doğal yağlar cildi nemlendirir ve besler.

Antioksidan Serumlar ve Kremler: Serbest radikallerin zararlarını azaltarak cildi korur ve yeniler.

Haberin Devamı





Cilt bakımı, rutini sever. Harika bir cilt bakımı rutini ise aslında çok kolay ama bir o kadar etkilidir.

Dermatolog Lindsey Zubritsky, Business Insider'a en iyi yaşlanma karşıtı rutinin aslında çok basit olduğunu söyledi ve ihtiyacımız olan şeyleri sıraladı:

-- Yüz temizleyici

-- Antioksidan serumu

-- Nemlendirici

-- Güneş kremi

-- Makyaj temizleyici (isteğe bağlı)

-- Retinol

-- Gece kremi (isteğe bağlı)

Zubritsky'nin yayınladığı yaşlanma karşıtı videolar viral oldu. O ve meslektaşı dermatolog Dr. Carolyn Stull, yaşlanma karşıtı cilt bakımı rutinlerine yönelik ipuçlarını paylaşıyor ve her ikisi de özellikle bir adımın asla atlanmaması gerektiğini söylüyor.





İşte dermatologların önerileri…

GÜNDÜZ BAKIM RUTİNİ

1. Cildiniz hassas olmadığı sürece daima yüzünüzü temizleyin

Zubritsky, yağlı veya akneye yatkın bir cildi olanların hafif bir temizleyiciyle başlamasını öneriyor. Zubritsky, hyaluronik asit gibi bileşenlerin cildin nemli kalmasına yardımcı olabildiğini, ancak ona rağmen cildiniz hala kuruysa ve hassassa bu adımı atlayabileceğinizi söyledi.

Stull, daha hassas cilde sahip olanların sabah temizleyicisini atlamaları veya sadece cildi tahriş etmeyecek daha yumuşak temizleyicileri tercih etmek gerektiği konusunda meslektaşı ile hemfikir.





2. Antioksidan bir ürün uygulayın

Zubritsky, cildinize C vitamini gibi bir antioksidan ürün uygulamanızı, C vitamininin zararlı UV ışınları ve kirlilik gibi yaşlanmayı hızlandırabilecek dış etkenlere karşı cildinizi koruduğunu, hassas ve kuru ciltler de dahil olmak üzere çoğu cilt tipi için serumların olduğunu belirtti. Zubritsky, C vitamini kullandıktan sonra tahriş problemi yaşayanlara antioksidan serumlarda yaygın olarak kullanılan bir içerik olan L-askorbik asit yerine tetraheksildesil askorbat veya niasinamid içeren ürünleri tercih etmelerini önerdi.

Dr. Yasemin Fatih Amato da, C vitamininin kolajen üretimini artırdığını, cilt tonunu eşitlediğini ve ve antioksidan koruma sağladığını, antioksidan serumların ise serbest radikallerin zararlarına karşı cildi koruduğunu ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiğini ifade etti.

3. Nemlendirici kullanın

Bir nemlendiricide dikkat edilmesi gereken bileşenler seramidler ve hyaluronik asittir.

Zubritsky, nemlendiricilerin cilt bariyerini onarması ve dolgunlaştırıp nemlendirmeye yardımcı olması için tercihen seramid veya hyaluronik asit içermelerini, Hyaluronik asidin daha fazla nemin cilt tarafından emilmesine yardımcı olduğunu, seramidlerin de cilt bariyerini korumaya yardımcı olan yağ asitlerinden oluştuğunu söyledi.

Amato, cildi nemli tutmanın cilt elastikiyetini koruduğunu ve kırışıklık oluşumunu geciktirdiğini, ayrıca nemlendiricilerin cilt bariyerini güçlendirerek nem kaybını önlediğini belirtti.

Amato, nemlendirici seçerken; yağlı, kuru, karma veya hassas cilt tipine uygun ürünler seçilmelirin seçilmesini, hyaluronik asit, gliserin, seramidler gibi nemlendirici bileşenler içermesini, alkol ve parfüm gibi irritan maddelerden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

4. Daima güneş koruyucu kullanın

Zubritsky ve Stull hem cildinizi korumak hem de uzun vadede kırışıklıkları önlemek için güneş kreminin en önemli ve tartışılmaz adım olduğunu söyledi. Stull, UV hasarını yeterince engellemek için güneş kreminizin en az SPF 30 olması gerektiğini söyledi.

Ayrıca alerji ve tahrişine neden olma olasılığı daha düşük olduğu için çinko oksit veya titanyum dioksit içeren güneş kremlerini önerdi.





GECE BAKIM RUTİNİ

1-Tekrar temizleyin

Zubritsky, yüzümüzde makyaj olmasa bile yatmadan önce mutlaka yüzümüzü temizlememiz gerektiğini söyledi ve taze bir güne başlamak için gece yatmadan önce cildimizin temizlenmesini şiddetle tavsiye etti.

2. Retinol veya retinoid kullanın

A vitamininin bir türevi olan Retinol, hücre yenilenmesini uyararak cilde daha genç bir görünüm kazandırdığı için genellikle yaşlanma karşıtı cilt bakımı rutinlerine dahil edilir.

Amato, retinolün hücre yenilenmesini hızlandırdığını, ince çizgiler ve kırışıklıklar üzerinde etkili olduğunu, cilt tonunu ve dokusunu iyileştirdiğini ancak cildi hassaslaştırabildiği için düzenli ve dikkatli kullanım gerektirdiğinin altını çizdi.

Stull, retinolün kolajen üretimini uyarmaya, ince çizgileri yumuşatmaya ve cilt dokusunu ve tonunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Ayrıca cildinizi tahriş etmekten gerçekten endişeleniyorsanız, emilimi yavaşlatmak için kapsüllenmiş retinol gibi nemlendirici ve sakinleştirici bileşenler içeren ürünleri tercih edebileceğinizi sözlerine ekledi.





3. Zengin bir nemlendiriciyle bitirin

Bu aşamada her zamanki nemlendiricinizi kolayca kullanabilirsiniz, ancak Zubritsky cilt bariyerini gece boyunca iyileştirmeye yardımcı olmak için daha kalın, daha kremsi, besleyici bir nemlendirici gece kremi kullanmanızı tavsiye ettiğini, en iyi gece kremlerinin çoğunun hyaluronik asit ve E vitamini gibi bileşenlerle nemlendirmeyi artırdığını sözlerine ekledi.

Amato, gündüz kremleri genellikle SPF içerdiğini ve daha hafif formüle sahip olduğunu, gece kremlerinin ise daha yoğun, besleyici ve onarıcı bileşenler içerdiğini belirtti.





Dr Yasemin Fatih Amato, cildimize sürdüğümüzde iyi gelen doğal besinleri ise şöyle sıraladı:

Bal: Antibakteriyel ve nemlendirici özellikleri ile cildi besler ve yumuşatır.

Aloe Vera: Cildi yatıştırır, nemlendirir ve hücre yenilenmesini destekler.

Zeytinyağı: Nemlendirici ve antioksidan özellikleri sayesinde cildi besler.

Avokado: Vitamin E ve sağlıklı yağlar içerir, cildi nemlendirir ve besler.

Yoğurt: Laktik asit içerir, cildi nazikçe nemlendirir.