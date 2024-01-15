14 SORUDA YÜZ YOGASI DOSYASI: 5000 yıllık bir geçmişi var... Gerçekten işe yarıyor mu yoksa abartılı bir güzellik trendi mi?

Yüz yogası, yüz kaslarını çalıştırıp cildin sarkmasını önleyerek ameliyatsız bir şekilde yıllara meydan okumak, daha genç görünmek isteyenlerin yeni gözdesi. Aslında yüzyıllardır uygulanan bu yöntem son dönemde sosyal medyanın da etkisi ile oldukça popüler bir güzellik trendi haline geldi.

Çoğunlukla yüze, alnın çevresine, çene çizgisine, boynun yanlarına doğru masaj yapmayı içeren yüz yogası, yanak ve yüz kaslarını güçlendirerek yüzünüzün yapısal görünümünü iyileştirmeyi vaat ediyor.

Fransız askısı, altın iğne, botoks, dolgu, mezoterapi, PRP gibi ameliyatsız birçok cilt ve yüz gençleşme yöntemi var ancak yüz yogası cerrahi olmayan bu işlemlere gerek olmadan yüzün gençleşmesine ya da genç kalmasına maliyetsiz bir alternatif olarak özellikle kadınlar tarafından tercih ediliyor.

Peki yüz yogasının gerçekten böyle bir etkisi var mı?

Herkes yüz yogası yapabilir mi?

Gıdıyı ve kırışıklıkları yok eder mi?

Yüzün incelmesine fayda sağlar mı?

Ne kadar sürede etkisini gösterir?

Yüz Yogası Eğitmeni Harika Aktepe ve Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato ile yüz yogası hakkında merak edilenleri konuştuk. İşte 14 soruda yüz yogası dosyası…





5000 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Yüz yogası aslında yüzyıllardır uygulanıyor ama son yıllarda popüler bir güzellik trendi haline geldi. Biraz tarihinden bahseder misiniz?

Harika Aktepe: Yüz yogasının kökleri Hindistan'ın 5000 yıllık doğal şifa sistemi olan Ayurveda'ya kadar uzanır. Sağlığa bütüncül olarak yaklaşan Ayurveda, cilt sağlığını korumak ve yaşlanma belirtilerini azaltmak için yüz egzersizleri ve masaja önem verir. Ayrıca geleneksel Çin tıbbı da yüz egzersizlerini içeriyor. Bir deri kazıma tekniği olan ‘Gua Sha’ ve yüz akupunkturu yüzyıllar öncesinden günümüze kadar gelmiştir. Bizde yeni yeni popüler olmaya başladı ama ABD'de 70-80’lerde yüz yogası ile ilgili makaleler yazılmaya başlamıştı.

New York'ta yaşayan cilt bakımı uzmanı, lisanslı estetisyen Sofie Pavitt, yüz kaslarını şekillendirmeye çalışmanın eski bir uygulama olduğunu, bunun ara ara moda olan trendlerden biri olduğunu söyledi. Kaynak: The Guardian

SADECE YÜZ KASLARINI ÇALIŞTIRARAK YÜZ İNCELMEZ

Yüz yogası, yüz kaslarını çalıştırarak yüzün incelmesine gerçekten yardımcı olur mu? Bunun için ne kadar süre yapmak gerekir?

Harika Aktepe: Yüz yogası yüzün incelmesini sağlar. Yüzümüzde ödem ve toksinler oluyor ve bunlar yüzümüzden atılmazsa yüzümüz şiş görünüyor. Yüz yogasında lenf sistemimizi çalıştırarak yüzümüzden ödem ve toksini dışarıya atıyoruz. Böylece yüzümüz zamanla daha inceliyor ama bunu çok bilinçli yapmak gerekir

Yasemin Fatih Amato: Yüz kaslarını çalıştırmak, yüz ovalinin belirginleşmesine yardımcı olur ancak yüzün incelmesi için sadece yüz kaslarını çalıştırmak yeterli değildir. Bunun için kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme de önemlidir.

YÜZDE YUKARIYA DOĞRU TOPARLANMA OLUR

Yüz yogası yüzü gençleştirir mi?

Harika Aktepe: Cildimizin ‘dermis’ katmanında kolajen ve elastin adı verilen proteinler vardır ve yaşlanmayla beraber bu proteinlerin üretimi azalmaya başlar, sonuç olarak cildimizde kırışmalar oluşur. Yüz yogası düzenli olarak uygulanırsa, cildimizdeki kolajen ve elastin üretimi artmaya başlıyor. Ayrıca o zamana kadar çalışmamış ve zayıflamış yüz kasları çalışmaya başladığı için, yüzde yukarıya doğru toparlanma da meydana geliyor. Bunların sonucunda da ciltte canlanma, ışıldama başlıyor ve kişi daha genç ve dinç görünüyor. Kişinin duruşu bile değişiyor, daha öz güvenli oluyor.





GIDIYI YOK ETMEDE TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Gıdıyı ya da kırışıklıkları yok eder mi yoksa sadece kişinin yüzünü parlak ve canlı tutup cildin sarkmasını mı önlüyor? Yani mevcut deformasyona etkisi var mı yoksa bunlar oluşmadan mı yüz yogasına başlamak gerekir?

Harika Aktepe: Bu durum yaşa, genetiğe, alışkanlıklara, beslenmeye, kişinin beden ile ilgili bir spor yapıp yapmamasına göre değişebiliyor. Birçok konuda olduğu gibi yüz yogasına da bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Mesela 30 yaş ile 60 yaşın sonuç alması hem süre açısından hem sonuç açısından farklıdır. Genç bir kişinin kırışıklıkları, sarkmaları çok daha kısa sürede toparlanır, ama bu demek değil ki "60-70 yaşındakiler yapmasın". Yüz yogasında amacımız, yaşımızın ve kendimizin en iyi versiyonu olmak. Yüz yogasından beklenti bir botoks, dolgu veya yüz estetik operasyonu ile aynı olamaz. Sonuçta kaslarımızı rahatlattığımız, çalıştırdığımız, kan dolaşımını artırdığımız ve lenf sistemini harekete geçirerek yüzümüzden ödemi attığımız, kişiye özel sonuç alınan bir uygulama.

Yasemin Fatih Amato: Yüz yogası ile gıdı sorunundan kurtulmak mümkün ancak tek başına yeterli değildir. Bunun için, kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme de önemlidir. Yüz yogası, düzenli olarak yapıldığında, yüz gençleşmesine ve cilt kalitesinin artmasına yardımcı olabilecek etkili bir yöntemdir. Ancak, yüz yogası ile ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemlerine benzer sonuçlar elde etmek için, sabırlı olmak ve egzersizleri düzenli olarak yapmak gerekir.

Yüz yogası, yüzümüzde oluşan şişlik ve göz altı torbalarına iyi gelir mi?

Harika Aktepe: Yüzümüzdeki şişlik ve göz altı torbalarına da iyi gelir. Bununla beraber bu konuya bütüncül bakmamız gerekiyor. 'Kişi yeterince su tüketiyor mu, kaliteli bir şekilde uyuyor mu, beslenme alışkanlıkları nasıl, genetiği nasıl?' gibi soruların cevapları çok önemli. Kendimden örnek vermek isterim, benim genetik olarak göz altı torbalarım vardı ve yüz yogasına başladıktan sonra epey bir azalma oldu.

ABD’de Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, günde 30 dakikalık yüz yogası egzersizlerinin, 8 haftanın sonunda yanak ve yüz kaslarını güçlendirerek yüze daha genç ve sıkı bir görünüm kazandırdığını gösterdi.

YÜZ YOGASINI İSTİKRARLI VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPMAK ÖNEMLİ

Sizce işe yaraması için yüz yogasının ne kadar sürede ne sıklıkta yapılmalı?

Harika Aktepe: Genel olarak günde 30 dakika yüz yogası yapan bir kişinin haftada 3-4 gün yüz egzersizleri, 1 gün de 30 dakikalık yüz masajı yapması yeterli olacaktır. Burada önemli olan istikrarlı ve doğru bir şekilde yüz yogası yapmak.

Yoga sadece cildimize değil ruhumuza da iyi gelen bir uygulama. Bu etkisinden de biraz bahseder misiniz?

Harika Aktepe: En sevdiğim konu. Bunu sık sık dile getiriyorum. Genel olarak insanlar yüz yogasını kırışıklıklarımızı azaltan/açan, yüzümüzdeki sarkmaları toparlayan, gençleştiren bir uygulama olarak düşünülüyor. Aslında görünenin arkasında görünmeyen çok büyük bir şifa var yüz yogasında. Uygulama sırasında sürekli yüzümüze dokunuyoruz, aynada kendimize bakıyoruz. Yüz yogası ile birlikte kendimizi tanımaya başlıyoruz. İnsanlar kendilerini belki de ilk defa sevmeye, şefkat göstermeye başlıyor. Ayrıca disiplinli bir şekilde çalışmalar yapıldığı zaman kişilerin öz disiplinleri, öz saygıları gelişiyor, öz güvenleri artıyor ve en güzeli de kendilerini seviyorlar. Aslında daha çok şifası var ama bu kadarı bile bence muhteşem.





2018 tarihli Trusted Source çalışması, yüz egzersizlerinin yaşlı insanların ruh sağlığını iyileştirmedeki etkilerini inceledi. Araştırmaya katılanlar, 12 hafta boyunca haftada 2 kez, 30 dakikalık yüz egzersizi yaptı. Bu seanslarda yogik nefes almanın yanı sıra yüz hareketleri, kas germe ve yüz yogası uygulandı. Araştırma, yüz yogasının ruh sağlığı, yüz ifadesi ve dil kas gücü ile ilgili olumlu etkilerinin olduğunu ortaya koydu. Kaynak: Healthline

DUDAKLARINIZI DOLGULU GİBİ YAPAMAZ, BURNUN KEMERLİ YAPISINI DEĞİŞTİRMEZ

Estetiksiz ve zahmetsiz bir uygulama olarak yüz yogası tam olarak ne işe yarıyor? Nelere iyi gelir, nelere etki etmez?

Harika Aktepe: Yüz yogası hem ruhumuza hem bedenimize hem de zihnimize çok iyi geliyor. Yüz kaslarımızı rahatlatıyor ve çalıştırıyor. Nasıl beden kaslarımızı çalıştırıp kuvvetlendiriyorsak yüz kaslarımızı da çalıştırıp kuvvetlendiriyoruz. Bununla beraber sadece güzelliğimiz için değil sağlığımız için de yapmalıyız. Yaşla beraber kısalan göz kaslarımızı çalıştırıyoruz ve göz kuruluğuna, göz tembelliğine çok iyi geliyor. Diş sıkma, gıcırdatma sorunu yaşayanlar için çiğneme kaslarına masaj yapıyoruz ve bu sayede diş sıkma sorunları geçen birçok kişi var. Boynumuzda bulunan SCM kasına masaj yaparak başımıza daha rahat kan gitmesine destek oluyoruz. Bağışıklığımız için çok önemli olan lenf sistemini harekete geçiriyoruz. Daha birçok faydası var.

Eğer kişi çok kilo verdiyse ve derisi sarktı ise, yüz yogası onu toparlayamaz. Ayrıca bana en çok sorulan sorulardan biri 'yüz yogasının burnun kemerli yapısını değiştirip değiştiremeyeceği'. Yüz yogasının böyle bir etkisi yoktur, ayrıca dudaklarınız da yoga ile dolgu yaptırmış gibi olamaz.

Uyku düzeni ve beslenme de yüz yogasının etkili olmasında önemli etkenlerden mi?

Harika Aktepe: Her ikisi de çok önemli. Eğer yeterince uyku uyumazsak göz altılarımız torbalanmaya ve morarmaya başlar, yüzümüz daha yorgun görünür, cildimiz ışıltısını kaybeder. Beslenme de çok önemli. Şekerli gıdalar zaten hücrelerimize zarar veriyor ve kolajenimizin azalmasına sebep oluyor. Tüketilen glutenli gıdalar maalesef bağırsak sağlığımızı bozuyor. Son yıllarda bağırsak sağlığının ne kadar önemli olduğu üzerinde çok duruluyor. Eğer cildimizin güzel olmasını ve ışıldamasını istiyorsak bağırsak sağlığımıza çok dikkat edeceğiz. Ayrıca eğer gerekiyorsa destek amaçlı vitamin ve mineraller de kullanmalıyız.

ANCAK DÜZENLİ YAPILIRSA SONUÇ ALINIR

Yüz yogası yaparken özellikle dikkat edilmesi gereken noktaları özetleyebilir misiniz?

Harika Aktepe: Kesinlikle düzenli yapmak gerekiyor ki sonuçlar kalıcı olsun. Yüz yogası yaparken eller ve cilt temiz olmalı. Eğer cilt çok kuru ise başlamadan 30 dakika önce hafif bir nemlendirici sürülebilir. Yüz yogası yaparken mutlaka bir ayna ve bir bardak su olsun yanınızda.

Hareketleri aynaya bakarak yapmak gerekiyor. Ayrıca yüz yogasını yaparken mutlaka su da içmeyi ihmal etmesinler.





KIRIŞIKLIKLAR OLUŞMADAN ÖNCE YAPMAYA BAŞLAMAK DAHA İYİ

Gerçekten etkili olması için ne zaman yapmaya başlamak lazım? Kırışıklıklar oluşmadan önce mi her yaşta mı? 60 yaşında birine de etki eder mi yoksa çok mu geç?

Harika Aktepe: 25-30 yaşından sonra herkes yüz yogası yapabilir. Kırışıklıklar oluşmadan önce yapmaya başlamak çok daha iyi olur. Yüz yogasında amacımız yaşımızın ve kendimizin en iyi versiyonu olmak. Amacımız 40 yaşındayken 20’li yaşlarımızdaki gibi görünmek değil. Aynaya baktığında kendini canlı ve dinç görmek, kendini iyi hissedebilmek, bu çok önemli. Bu yüzden 60 yaşında olan birisi de yüz yogası yapabilir.

Son olarak şunu söylemek isterim: Yüz yogası sonuca değil, sürece odaklanılması gereken bir uygulama çünkü yüz yogası uzun süreli bir yolculuk. Eğer varış noktasına odaklanırsanız süreçten keyif alamazsınız, aslında yolculuk sırasında kendinizi keşfediyorsunuz, bunun tadını çıkarmanız gerekiyor.

2018 yılında Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (JAMA) yayımlanan bir araştırma, "20 hafta boyunca sürdürülen günlük 30 dakikalık veya gün aşırı yüz yogası programının, orta yaşlı kadınların yüz görünümünü az da olsa iyileştirebileceğini ortaya çıkardı. Estetisyen Sofie Pavitt'in yüz yogasına genel bakışı, günlük rutininizin bir parçası olmasına gerek olmadığı yönünde… Pavitt, kişinin kendini iyi hissediyorsa haftada bir kez veya şişkinliği gidermek için gerektiğinde yüz yogası yapabileceğini, üstelik ne olursa olsun yüzlerimizin zamanla değişeceğini ve bunu kabullenmek gerektiğini söyledi. Kaynak: The Guardian

Ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemlerine alternatif olarak yüz yogası uygulanabilir mi?

Yasemin Fatih Amato: Evet, yüz yogası ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemlerine alternatif olarak uygulanabilir. Yüz yogası, yüz kaslarını çalıştıran ve güçlendiren egzersizler bütünüdür. Bu egzersizler, yüz kaslarının sıkılaşmasını ve esnekliğini artırarak, yüz ovalinin belirginleşmesine, kırışıklıkların ve gıdının azalmasına yardımcı olur.

Yüz yogası cilt üzerinde ne gibi etkiler yapar?

Yasemin Fatih Amato: Yüz yogası, cildin kan dolaşımını artırarak, daha sağlıklı ve canlı görünmesine yardımcı olur. Ayrıca, yüz kaslarını çalıştırmak, cildin daha sıkı ve elastik olmasını sağlar.

Yüz yogası, yüz kaslarının tamamını çalıştırır. Ancak göz çevresi kasları, kaş kasları, ağız çevresi kasları, yanak kasları, çene kaslarına odaklanır.

Yüz yogası, kırışıklıklar, kaz ayakları, göz altı torbaları, gıdı, sarkık yüz hatları, kuru ve mat cilde iyi gelir ancak cilt lekeleri, akne ve doğuştan gelen yüz yapısının değişmesine etki etmez.

YANLIŞ YAPILIRSA YÜZDEKİ UFAK KASLARI YORUP DAHA FAZLA SARKMASINA YOL AÇABİLİRSİNİZ

Siz bir yüz yogası eğitmenisiniz ama bu işi eğitimini almadan yapanlar da olabiliyor. Herkes yüz yogası yaptırabilir ya da kendi kendine yapabilir mi? Bu etkili olur mu ya da yanlış bir şeyler yapma ihtimali var mı?

Harika Aktepe: Yüz yogasını eğitmenlik eğitimi almadan, sadece yüzdeki kasları oynatarak yapabileceğini ve bunu da başkalarına öğretebileceğini düşünen hatta öğreten insanlar var. Ama yüz yogası göründüğü gibi bir uygulama değil. Yüzümüzdeki kaslar ince ve ufak, bedenimizdeki kaslar gibi değil, eğer kişi kaslara çok yüklenirse, yüz anatomisini bilmezse, yüzdeki o ufak kasları yorup daha fazla sarkmasına yol açabilir. Ya da anatomiyi bilmediği için uygulama yaptığı bölgeye yanlış baskı uygulayabilir ve bunun sonucunda da kişilerin yüzüne zarar verebilir. Ayrıca egzersizleri yaparken duruşumuz, nefes alıp vermemiz de çok önemli. Yüz yogası yaptıran kişinin bunlara da hâkim olması gerekiyor. Yüz yogası yapmak isteyenler, bu işin uzmanı olan eğitmenlerden eğitim alarak kendilerine yüz yogası yapabilirler.