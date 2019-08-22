MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Eğitim Haberleri 2020-2021 4. sınıf okul ihtiyaç listesi
GeriEğitim 2020-2021 4. sınıf okul ihtiyaç listesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 22.08.2019 - 00:26 | Son Güncelleme:

2020-2021 4. sınıf okul ihtiyaç listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2020-2021 4. sınıf okul ihtiyaç listesi
Abone Olgoogle-news

2020-2021 4. sınıfa başlayanlar için hangi kırtasiye malzemelerine ihtiyaç var? 2020-2021 4. sınıf sene başı okul alışveriş listesinde neler olmalı? İşte A'dan Z'ye 4. sınıf ihtiyaç listesi...

  • Okul Çantası
  • Kalem (kurşun kalem, kırmızı kalem)
  • Kalem kutusu
  • Silgi
  • Kalemtıraş
  • Okul sözlüğü
  • İmla kılavuzu
  • Tarih ve coğrafya atlası
  • Sunum dosyası
  • Defter
  • Çıt çıtlı dosya
  • Pastel boya
  • Sulu boya
  • Kuru boya
  • Marka keçeli kalem
  • Resim kâğıdı
  • Silgi
  • Kalemtıraş
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle