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2020-2021 4. sınıf okul ihtiyaç listesi
2020-2021 4. sınıfa başlayanlar için hangi kırtasiye malzemelerine ihtiyaç var? 2020-2021 4. sınıf sene başı okul alışveriş listesinde neler olmalı? İşte A'dan Z'ye 4. sınıf ihtiyaç listesi...
- Okul Çantası
- Kalem (kurşun kalem, kırmızı kalem)
- Kalem kutusu
- Silgi
- Kalemtıraş
- Okul sözlüğü
- İmla kılavuzu
- Tarih ve coğrafya atlası
- Sunum dosyası
- Defter
- Çıt çıtlı dosya
- Pastel boya
- Sulu boya
- Kuru boya
- Marka keçeli kalem
- Resim kâğıdı
- Silgi
- Kalemtıraş
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