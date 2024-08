128 kiloya çıkmıştı, giyecek kıyafet bulamıyor sağlığı için endişe ediyordu... 1 yılda 45 kilo verdi, bir daha da almadı! Yaptığı iki basit değişikliği anlattı

Haberin Devamı

Benji Xavier, hayatını değiştirmesi gerektiğini fark ettiğinde takvimler Ağustos 2021'i gösteriyordu. Yeni kıyafetler almak için alışverişe çıkmıştı ve bedenine uygun giysiler bulmakta fazlasıyla zorlanıyordu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Xavier'ın kiloları hayatı boyunca hep sorun olmuştu. Çeşit çeşit diyetler uygulayan genç adam, kilo verse de kalıcı sonuçlar elde edemiyordu.

Business Insider'a konuşan Xavier, "Kilo veriyordum ama bunu en sağlıklı şekilde yapmıyordum. Bir nevi toksik diyet kültürünün kurbanı oluyordum" dedi.

Xavier bu bağlamda yalnız değil. Sadece ABD'de diyet endüstrisinin 2023 yılındaki değerinin 70 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Ancak kilo vermeye yönelik bakış açısı da değişmeye başladı. GLP-1 türü ilaçların yaygınlaşması, bazı kişilerin sadece irade yoluyla sağlıklı tercihler yapmakta başarısız olduklarını ortaya koyarken, uzmanlar hızlı çözümlerden ziyade beslenmeye ve uzun vadeli sürdürülebilir kilo kaybına odaklanmayı tavsiye ediyor.

LİSEDEYKEN VERDİĞİ KİLOLARI ÜNİVERSİTEDEYKEN GERİ ALDI

Xavier, yaptığı açıklamada lisedeyken uyguladığı kısıtlayıcı diyetle 45 kilo verdiğini ancak bunun "sürdürülebilir" olmadığını söyledi. Üniversite yıllarında hem okuyup hem staj yaparken denge kurmakta zorlandığını anlatan Xavier, buna duygusal yeme alışkanlığı da eklenince tüm kilolarını geri aldığını belirtti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Diyetten diyete koşuyor ama hedefine bir türlü ulaşamıyordu... İki basit değişiklikle nasıl 20 kilo verdiğini anlattı Haberi görüntüle

En son 128 kiloya çıktığı dönemde öz güvenini yitirdiğini, utangaçlaştığını ve sağlığıyla ilgili kaygılarının gittikçe arttığını sözlerine ekleyen Xavier, "Çünkü ailemde Tip-2 diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi obeziteyle ilişkili hastalıklar çok yaygın" dedi.

2021 yazındaki alışveriş gününden sonra yeniden kilo verme yolculuğuna başlayan ve bu kez kalıcı bir sonuç elde etmeyi hedefleyen Xavier, "Bakış açım değişmeye başlamıştı çünkü yaşım ilerliyordu ve sağlıklı olma ihtiyacı hissediyordum. Artık mesele sadece iyi görünmek ve zayıf olmak değildi" diye konuştu.

Xavier, 9 ay içinde yaklaşık 38 kilo verdiğini, birkaç aylık aradan sonra 7 kilo daha kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Uzmanlar ve sağlık otoriteleri, haftada 500-1000 gramlık kilo kaybının güvenli olduğunu belirtiyor.

İKİ BASİT DEĞİŞİKLİK YAPTI

Peki Xavier'ın bu süreçte yaptığı iki basit değişiklik neydi?

Kilosunun en yüksek olduğu dönemde Xavier, günde birkaç öğün fast-food tüketiyordu. Ev yemeği yediği zamanlarda da çatlayana kadar yemeden masadan kalkmıyordu.

Haberin Devamı

Xavier, "O kalorilerin nasıl biriktiğini ve kiloya dönüştüğünü tahmin edebilirsiniz" dedi.

Kilo verme sürecinde çok fazla yemeyi bırakıp sevdiği yemeklerin sağlıklı versiyonlarını pişirmeye başladığını söyleyen Xavier, doğal bir kalori açığı yarattı. Bir başka deyişle aldığı kalorilerin miktarı ile yaktığı kalorilerin miktarı arasında bir fark oldu. Bunun sonucunda Xavier, kalori saymaya ihtiyaç duymadan hızla kilo vermeye başladı.

TOK TUTAN DÜŞÜK KALORİLİ ALTERNATİFLERE GEÇTİ

Xavier, bazı yiyecekleri düşman gibi görmenin ya da belli besin gruplarını tamamen hayatından çıkarmanın doğru olmadığını, bu şekilde beslenmenin gerçekçi ya da sağlıklı olmayacağını gayet iyi biliyordu. Onun yerine yüksek kalorili yiyecekleri azar azar tüketti, az yağlı peynir gibi daha düşük kalorili versiyonları seçti ve yüksek proteinli makarna gibi uzun süre tok kalmasını sağlayacak seçenekleri tercih etti.

Haberin Devamı

Öte yandan bir spor salonuna yazılan ve haftada 6 gün spora giden Xavier, dört gün 30'ar dakika kardiyo yapmanın yanı sıra her gün mutlaka ağırlık kaldırdığını belirtti.

Sağlık otoriteleri haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz ile haftada 2 gün kas güçlendiren hareketler yapmayı tavsiye ediyor. Ancak uzmanlar dinlenmenin de en az egzersiz kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Öte yandan egzersizin sağlığa birçok faydası olduğunu ancak kilo kaybındaki etkisinin birçok kişinin düşündüğü kadar büyük olmadığını da akılda tutmak gerekiyor.

Xavier, birkaç ay içinde 23 kilo verdi. Zayıflama süreci duraklamaya girdiğinde kalori takibine başlayan Xavier, telefonuna indirdiği uygulamanın yardımıyla kalori alımını yüzde 10-20 azaltıp yeniden kilo verme dönemine girdiğini anlattı.

ARTIK KİLOSUNU KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Şimdilerde kilosunu korumak istediğini, daha fazla zayıflamaya çalışmadığını vurgulayan Xavier, "Yine de parkta hafif bir yürüyüş dahi olsa günde 30 dakika kardiyo yapmaya çalışıyorum. Artık spor yapmaktan keyif alıyorum" dedi.

Haberin Devamı

Halen yemeklerinin çoğunu kendi pişiren Xavier, kilo almamak için ne kadar yemesi gerektiğini artık içgüdüsel olarak bildiğini ama bunu bir takıntı haline getirmediğini söyledi.

Bu alışkanlıkların yaşam tarzının bir parçası olduğunu ve kilosunu 2 yıldır korumasına yardım ettiğini de ifade eden Xavier, "Arada yaramazlık günlerim oluyor. Tatile gittiğim zamanlarda da hiçbir suçluluk hissetmeden canım ne isterse yiyorum çünkü eve döndüğümde sağlıklı yaşam tarzıma da döneceğimi biliyorum. Tek bir öğünde yediğiniz bir yemek hayatınızı mahvetmez" diye konuştu.

Ancak bu aşamaya gelmenin zaman ve çaba istediğini vurgulayan Xavier, "Bu bir yaşam tarzı, diyet değil ve bunu gerçekten anlamanın çok fazla alıştırma gerektirdiğini düşünüyorum" dedi.

Haberin Devamı

"MUTLUYUM, DENGEYİ BULDUM"

Xavier, kilo verme yolculuğuna başladığında hedefinin zayıflamak değil daha sağlıklı olmak olduğunu da hatırlatarak, "Şimdi hiç olmadığım kadar mutluyum. Gerçekten bıkmıştım. Kendime, 'Bunu yapamam, kendime işkence etmeye devam edemem' diyordum. Daha sağlıklı beslenmeyi denemeye karar verdim ve işe yaradı" dedi.

Geçmişte kendini sevdiği yiyeceklerden mahrum bıraktığı ve kafasını yasaklı yiyeceklere taktığı için sürekli bir mental savaş içinde olduğunu söyleyen Xavier, "'Kötü' bir şey yediğimde yoğun bir suçluluk ve kaygı hissediyordum. Obezseniz ya da obezite eğiliminiz varsa kilonuzla mücadele etmek ve sağlıklı bir kiloyu ve genel sağlık halini sürdürmeye çalışmak gerçekten çok zor. Ama yine de her gün yemek zorundasınız" diye konuştu.

Kendini duygusal, mental ve fiziksel anlamda daha iyi hissettiğini, tüm bunların sağlıklı kalmak için birer motivasyon olduğunu da vurgulayan Xavier, "Nihayet her şeyin sorunsuz işlediği bir noktaya gelebildim. Mutluyum. Dengeyi buldum. Artık yiyeceklerle sağlıklı bir ilişkim var" dedi.

Business Insider'ın "A man lost 100 pounds and kept them off by making two simple lifestyle changes" başlıklı haberinden derlenmiştir.