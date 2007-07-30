AÄŸustos'ta neler olacak?

01



KOÃ‡ :

Rakip konumdaki kiÅŸiler sizden daha avantajlÄ± gÃ¶zÃ¼kseler de kazanan siz olacaksÄ±nÄ±z. KavgacÄ±sÄ±nÄ±z. En ufak ÅŸeyler iÃ§in bile karÅŸÄ±nÄ±zdaki kimselerle tartÄ±ÅŸmaya hazÄ±rsÄ±nÄ±z ancak zatenÂ hiÃ§bir konuda da taviz verici davranmanÄ±za gerek yok. Sevdiklerinizin sizin yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za ihtiyaÃ§larÄ± var fakat sizi sÄ±kmak istemedikleri iÃ§in fazla belli etmiyorlar. BugÃ¼n bir eÄŸlenceye katÄ±labilir ya da sanatla ilgili bir olayda bulunabilirsiniz. SevdiÄŸiniz kiÅŸilerle iÅŸbirliÄŸine gitmek, mali alanda kazanÃ§ saÄŸlamana neden olabilir.

BOÄžA:

Evinizle ilgili gayretler iÃ§inde olabilirsiniz. Evinizle ilgili tamirat ya da bazÄ± hazÄ±rlÄ±klar sizi yorabilir. YaptÄ±klarÄ±nÄ±z boÅŸa gitmeyecek ve uygun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶receksiniz. BazÄ± ÅŸeylerden de fedakarlÄ±k yapmanÄ±z gerekebilir. Evli bir insansanÄ±z ve eÄŸer isterseniz evlilik iliÅŸkilerinizi dÃ¼zene sokmaya muktedirsiniz. Siz bir erkekseniz bugÃ¼n maddi aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. Hangi konu olursa olsun yeni giriÅŸimlerde bulunmaktan korkmayÄ±n. EÄŸer siz bir kadÄ±n boÄŸaysanÄ±z birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiden, bilinÃ§altÄ± seviyenizde bazÄ± Ã¶nemli istekleriniz olabilir.

Ä°KÄ°ZLER

Bir dostunuzla birlikte, mÃ¼ÅŸterekÂ ilgilendiÄŸiniz bir konuda Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z veya fikir Ã¼retmeniz olasÄ±dÄ±r. Hangi cinsiyette olursanÄ±z olun bugÃ¼n kural dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkilere meyillisiniz. Acelecilikten kaÃ§Ä±nmanÄ±z gerekiyor. Kendinizde bulacaÄŸÄ±nÄ±z ani bir enerji ile Ã§ok yavaÅŸ ilerleyen bir iÅŸinizi bir anda halledebilirsiniz. Kendinize veya bir yakÄ±nÄ±nÄ±za ait, Ã¶nemsiz bir saÄŸlÄ±k sorununu gÃ¶zÃ¼nÃ¼zde bÃ¼yÃ¼terek telaÅŸlanabilirsiniz. BirÃ§ok aÃ§Ä±dan daha az heyecanlÄ±sÄ±nÄ±z ve durum deÄŸerlendirmelerini daha iyi yapabilecek durumdasÄ±nÄ±z.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n Ã¶nemli fikirlerinizi birilerine anlatmak ve destek aramak gibi planlarÄ±nÄ±zdan vazgeÃ§melisiniz. AkÅŸam saatlerinde kalabalÄ±k ortamlarda bulunabilir, dikkatleri Ã¼zerinize toplayabilir ve gÃ¼zel saatler geÃ§irebilirsiniz. BÃ¶yle bir ortamda sizden bazÄ± iÅŸler isteyebilirler. Konuyu incelemeyi sonraya bÄ±rakmanÄ±z doÄŸru olmaz. Kendinize gÃ¼venin ve yeni Ã§Ä±kan her iÅŸi sahiplenin. YakÄ±n bir tarihte kendinizle ilgilenemeyecek kadar yoÄŸun olacaksÄ±nÄ±z. Bu yÃ¼zden ÅŸimdiden her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶zden geÃ§irip, fazla zaman kaybetmeden bunlarÄ± halletmelisiniz.

ASLAN:

Ä°steklerinizi ifade etmek ve derdinizi dinletebilmek iÃ§in gÃ¼zel bir gÃ¼n. BazÄ± ÅŸeyleri son anda kaÃ§Ä±rabilirsinz. Bunda sizin bir suÃ§unuz yok. DolayÄ±sÄ±yla kendinize kÄ±zmaktan vaz geÃ§ip, baÅŸka fÄ±rsatlar beklemelisiniz. EÄŸer siz evli ya da sÃ¼rekli bir beraberliÄŸi olan bir kadÄ±n aslansanÄ±z, birlikte olduÄŸunuz insanla aranÄ±zda bir sÃ¼rtÃ¼ÅŸme yaÅŸayabilirsiniz. EÄŸer, siz erkek bir aslansanÄ±z dostlarÄ±nÄ±za ya da sosyal aktivitelerine fazla vakit ayÄ±rmanÄ±z nedeniyle bazÄ± tatsÄ±zlÄ±klar meydana gelebilir.Â Ä°ki dostunuzun birbirlerini kÄ±rmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bundan siz de etkilenebilirsiniz.

BAÅžAK:

Ã–nemli ve yeni arkadaÅŸlÄ±klar kurabilir, yeni aÅŸk iliÅŸkileri geliÅŸtirebilirsiniz. Siz bir kadÄ±n baÅŸaksanÄ±z, deÄŸiÅŸik ruhsal durumlar ve itilimler iÃ§inde olabilirsiniz. Ã‡evrenizdeki insanlara saygÄ±sÄ±zca davranma eÄŸilimindesiniz. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, hayattaki amaÃ§ ve hedeflerinizi deÄŸiÅŸtirebilir, yenilerini de bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼nÃ¼zle izleyebiliirsiniz. MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca egoistlikten kaÃ§Ä±nmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. DeÄŸiÅŸiklikler ve yolculuklar size her zamankinden daha zor gelebilirler.

TERAZÄ°:

BugÃ¼n yeni Ã¶ÄŸrenimler, iÅŸ iliÅŸkileri veya evlilik iÃ§in iyi bir gÃ¼n olabilir. Yani Ã¼zerinizdeki etkileri yÃ¶nlendirmeniz ve kendiniz iÃ§in pozitif hale getirmeniz de olasÄ±dÄ±r. Ã‡alÄ±ÅŸmadan rahat yaÅŸama istekleri duymanÄ±z ve bu yÃ¼zden iÅŸlerinizi geliÅŸigÃ¼zel yapmanÄ±zdan dolayÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z kalmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. BazÄ± kayÄ±plarÄ±nÄ±z olabilir ya da bir ÅŸeylerden vazgeÃ§mek zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi ciddi bir krizin iÃ§inde bulabilirsiniz. Maddi veya duygusal bazÄ± iliÅŸkileriniz kopabilir. Sorunlardan sadece kaÃ§Ä±nÄ±lmaz deÄŸiÅŸimleri kabul ederek fazla zarar gÃ¶rmeden sÄ±yrÄ±labilirsiniz. BaÅŸka kimseler tarafÄ±ndan bir ÅŸeyleri kabul etmeye zorlanabilirsiniz. Yeni anlaÅŸmalara imza atmadan Ã¶nce hesaplarÄ±nÄ±zÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§irmelisiniz.

AKREP:Â

Gereksiz masraflar yapmaya uygunsunuz. Bu harcamalarÄ±nÄ±z belki kafanÄ±zÄ± rahatlatmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir yÃ¶ntem de olabilir ancak daha sonra zor durumda kalabilirsiniz. BazÄ± istenmeyen misafirleriniz olabilir ve bu kimselerle ilgilenme zorunluluÄŸu yÃ¼zÃ¼nden iyice bunalabilirsiniz. AÅŸk ve evlilik iliÅŸkilerinizde karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar, anlaÅŸmazlÄ±klar olabilir. Ä°kili iliÅŸkilerinizde kÃ¼sÃ¼p iÃ§inize kapanacaÄŸÄ±nÄ±za iletiÅŸim yoluyla problemlerinize Ã§Ã¶zÃ¼m bulabilirsiniz. Bedensel ve ruhsal saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za Ã¶zen gÃ¶stermeniz gerekiyor.

YAY:

Astrolojik olarak altÄ±nda olduÄŸunuz aÅŸÄ±rÄ± yumuÅŸak etkilerden kaynaklanan bir gevÅŸekliÄŸe sahipsiniz ve bu da sizde deÄŸiÅŸkenlik yaratmaktadÄ±r. Åžans oyunlarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. Ã‡evrenizde aniden itibarÄ±nÄ±z artabilir. DÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz verimli, dÃ¼ÅŸÃ¼nce yapÄ±nÄ±z rahat, soÄŸukkanlÄ± ve yapÄ±cÄ±dÄ±r.Â Direnciniz yÃ¼ksektir. Mutluluk ve coÅŸkunluk hisleri iÃ§indesiniz. Bu zamanda size memnuniyet verebilecek olan bir Ã§ok olayla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. DostlarÄ±nÄ±zÄ±n yardÄ±m taleplerini geri Ã§evirmeyeceksiniz.

OÄžLAK

Ã‡evreniz ve sosyal iliÅŸkileriniz sÄ±kÄ±cÄ± olabilir. Enerjinizi yanlÄ±ÅŸ kullanabilir ve sizin iÃ§in Ã¶nemsiz konularla gereksiz yere zaman harcamak zorunda kalabilirsiniz. Pozitif dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz ve duygularÄ±nÄ±zÄ± doÄŸru yÃ¶nlendirmeniz gerekiyor. Ã–fkeli bir yapÄ± sergilerseniz sevdiÄŸiniz insanlarÄ± Ã¼zebilirsiniz. BaÅŸka insanlarla birlikte Ã¼zÃ¼lebileceÄŸiniz bir olaya tanÄ±k olabilirsiniz. Ancak, bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ olay sizi doÄŸrudan ilgilendirmeyecek.

KOVA:

GÃ¼n boyunca yalnÄ±z kalmayÄ± ve kafanÄ±zÄ± dinlemeyi tercih edebilirsiniz ancak Ã§evrenizdeki insanlarla olan iletiÅŸiminiz ve etkileÅŸiminiz de fena deÄŸil. Uzun vadeli planlar yapmaya, uzun yolculuklara ve Ã§evreden teÅŸvik gÃ¶rmeye aÃ§Ä±k olduÄŸunuz bir zamandasÄ±nÄ±z. Ã‡evrenizde sizi beÄŸenen birÃ§ok kiÅŸi olabilir ancak bu kimselerle oluÅŸturabileceÄŸiniz bir arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n sonradan hoÅŸunuza gitmemesi de mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

BALIK:

Hayallerinizi gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼receÄŸiniz bir gÃ¼ndesiniz. Kendinize Ã§eki dÃ¼zen vermelisiniz. Erkekseniz, dostlar arasÄ±ndaki iletiÅŸimi saÄŸlayabilir, dargÄ±nlarÄ± barÄ±ÅŸtÄ±rabilir veya bir iÅŸi yapmalarÄ±nda yardÄ±mcÄ± olabilirsiniz. Son zamanlardaki ilgisizliÄŸinizden dolayÄ± birlikte olduÄŸunuz kimsenin iyice morali bozulmuÅŸ olabilir. AÅŸÄ±rÄ± ilgisiz ya da aÅŸÄ±rÄ± ilgili olarak karÅŸÄ±nÄ±zdaki kimseyi allak bullak edebilirsiniz. Evli bir balÄ±ksanÄ±z, eÅŸinizle beraber bir konuda karar vermeniz olasÄ±dÄ±r. Bu karar sizi olumlu yÃ¶nde etkileyecek.

02



KOÃ‡

Ä°mkan bulur da gÃ¼nÃ¼, astrolojik etkilerin yÃ¶nlendirdiÄŸi ÅŸekilde deÄŸerlendirebilirseniz, yeni kimselerle tanÄ±ÅŸabilir, hayatÄ±n zevkini Ã§Ä±kartabilirsiniz. Bu gezip, eÄŸlenme durumu size bazÄ± masraflar da aÃ§abilir fakat memnun kalacaÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in biraz harcama yapmanÄ±z da size dokunmayacaktÄ±r. Yeni bir karÅŸÄ± cins arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kurabilir, size Ã§ok Ã§ekici gelebilecek bir kimseyle tanÄ±ÅŸabilirsiniz. Ama bugÃ¼n Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk bulmaya deÄŸil, gÃ¼zel bir arkadaÅŸlÄ±k geliÅŸtirmeye aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Ä°lerdeki hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±ndan kurtulmak iÃ§in karÅŸÄ± cinse olan hislerinizi iyi tartmalÄ±sÄ±nÄ±z.

BOÄžA

BugÃ¼n pek Ã§ok ÅŸey yapabilirsiniz. Zaten bugÃ¼n Ã§Ä±kabilecek olan fÄ±rsatlarÄ± bugÃ¼n deÄŸerlendirmeye ve onlar hakkÄ±nda karara varmaya bir aÃ§Ä±dan da mecbursunuz Ã§Ã¼nkÃ¼ yarÄ±n ve sonraki gÃ¼nlerde bu fÄ±rsatlar kaÃ§abilir. Åžans durumunz da sÃ¼rekli deÄŸildir. DolayÄ±sÄ±yla bugÃ¼n elinize para geÃ§erse onu tutmasÄ±nÄ± da bilmelisiniz. BugÃ¼n bazÄ± Ã¶demeler yapmanÄ±z gerektiÄŸi takdirde bunlar ne olursa olsunlar son derece dikkatli davranmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bundan baÅŸka, bugÃ¼n kimseye borÃ§ para ve eÅŸyalarÄ±nÄ±zÄ± Ã¶dÃ¼nÃ§ vermemeniz gerekiyor.

Ä°KÄ°ZLER

HiÃ§ aklÄ±nÄ±za gelmeyecek olan kimselerin Ã§evrenizde dolandÄ±klarÄ±nÄ± ve aÃ§Ä±kÃ§a yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rmeniz olasÄ±dÄ±r. EÄŸer isterseniz, evli ya da sÃ¼rekli iliÅŸki iÃ§inde olan bir kimse bile olsanÄ±z geÃ§ici maceralar yaÅŸayabilir ve bundan da beraberliÄŸiniz aÃ§Ä±sÄ±ndan zarar gÃ¶rmezsiniz. Bu konularda bugÃ¼n oldukÃ§a giriÅŸkensiniz ve tutucu yapÄ±da olan bir kimse bile olsanÄ±z kendinizden beklemediÄŸiniz ÅŸeyler yapabilirsiniz. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinin yanÄ±sÄ±ra sosyal iliÅŸki ve aktivitelerinizde de beklenmedik canlanmalar olabilir.

YENGEÃ‡

HerÅŸeyden Ã¶nce, birÃ§ok konuda yardÄ±mcÄ± olduÄŸunuz bir insanÄ±n size karÅŸÄ± olumsuz tutumlara girdiÄŸine ÅŸaÅŸÄ±rmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bu kimsenin sizin farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± ÅŸeylere kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r fakat aynÄ± ÅŸekilde sizin baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ± Ã§ekemeyerek sonunda bilinÃ§altÄ± kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilinÃ§ Ã¼zerine Ã§Ä±kartmÄ±ÅŸ olamasÄ± da mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Her durumda bu konuyu fazla Ã¼zerinde durmayarak farkkÄ±nda olduÄŸunuzu belli ederek kapatabilirsiniz. Ã‡eÅŸitli geliÅŸmeler, bazÄ± planlarÄ±nÄ±zÄ± ertelemenize ya da gecikmenize de sebep olabilir.

ASLAN

FÄ±rsatlarÄ± gÃ¶rÃ¼p deÄŸerlendirebilecek ve istediÄŸiniz bir iki ÅŸeyi de elde edebileceksiniz. Ä°ÅŸyerinizde bugÃ¼n Ã¼stÃ¼nÃ¼z konumunda birisi size karÅŸÄ± Ã§Ä±kabilir. Bu kimse akÄ±llÄ± ve tecrÃ¼beli birisi olacaÄŸÄ± iÃ§in sizi etkisi altÄ±na alarak fikirlerinizin deÄŸiÅŸmesine sebep olabilir fakat bu durum geÃ§icidir ve kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ortaya koyabileceksiniz. EÄŸer bir kimse ile iÅŸbirliÄŸi ya da ortaklÄ±k gibi bir baÄŸlantÄ±nÄ±z varsa ya da evliyseniz, iÅŸ ortaÄŸÄ±nÄ±z veya eÅŸinize uymanÄ±z gerekiyor.

BAÅžAK

BugÃ¼n gÃ¶k cisimlerinin burcunuz Ã¼zerindeki etkileri, hayalini kurduÄŸunuz bir durumun gerÃ§ekleÅŸmesine de sebep olabilirler. Bununla beraber bu sÄ±ralarda baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ±z maceralarÄ±n pek de uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olamayacaklarÄ±nÄ± da bilmelisiniz.Â AyrÄ±ca bu gibi konularda dikkati Ã§ekmeniz bazÄ± kimselerin sinirlenmesine ve aleyhinizde dedikodulara neden olabilir. HerÅŸeyi iyimserlikle karÅŸÄ±lamalÄ± ve sÃ¶ylentilere aldÄ±rÄ±ÅŸ etmemelisiniz. Sindirim sisteminiz biraz zayÄ±f olabilir, dikkat edin.

TERAZÄ°

BugÃ¼n olumlu etkilere aÃ§Ä±k hale geliyorsunuz ve busayede de dÃ¼nkÃ¼nden daha canlÄ± ve Ã§ekici olacaksÄ±nÄ±z.Â Ä°ÅŸinizde de oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z. Belirsiz durumda olan bir para iÅŸine Ã§are bulmanÄ±z ve bir yÃ¼kÃ¼ atmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. BazÄ± iyi niyetli dostlarÄ±nÄ±zÄ±n yardÄ±mÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir iÅŸi de Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rabilirsiniz.. Bu durum size ÅŸevk vererek iÅŸinizde ya da hayatÄ±nÄ±zda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rebilir.

AKREP

TanÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z kimselerden bazÄ±larÄ±yla da ilerde dost olmanÄ±z ihtimali var. Bu yÃ¼zden yeni tanÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z ya da az tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerin yanÄ±nda son derece Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olmaya dikkat etmelisiniz ki, hakkÄ±nÄ±zda yanlÄ±ÅŸ bir kanÄ±ya varmasÄ±nlar. Dikkat etmeniz gereken ÅŸeylerden biri de kendinize ait ÅŸeyleri fazla ortaya dÃ¶kmemektir. Ä°nsanlarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerine fazla kÄ±ymet vermediÄŸinizi iÃ§in herhangi bir ÅŸeyinizi saklamak size gereksiz gÃ¶rÃ¼nebilir. Fakat bazÄ± ÅŸeyler de sizi yanlÄ±ÅŸ tanÄ±malarÄ±na sebep olabilir.

YAY

BugÃ¼nle sÄ±nÄ±rlÄ± olan etkilere gÃ¶re, birÃ§ok ÅŸeyi abartÄ±lÄ± olarak ele almaya meyillisiniz. GereÄŸinden fazla yemek yiyebilir ya da iÃ§ki iÃ§ebilirsiniz, fikirlerinizi abartÄ±lÄ± ÅŸekilde sergileyebilir ya da tutabileceÄŸinizden bÃ¼yÃ¼k sÃ¶zler verebilirsiniz. BunlarÄ± kontrol altÄ±nda tuttuÄŸunuz takdirde fazla zarara girmezsiniz. Ã–te yandan, aileyle ilgili hassas meselelerde dikkatli davranmanÄ±zda fayda var. AynÄ± ÅŸekilde, yeni harcamalarÄ± planlarken de hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼ze fazlaca teslim olmayÄ±n ve gerÃ§ekÃ§i angajmanlar iÃ§ine girin.

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OÄžLAK

BazÄ± tavizler vermeniz gerekiyorsa bunlardanÂ Ã§ekinmemelisiniz. AÅŸkta ÅŸanslÄ± olmanÄ±z, devam etmekte olan iliÅŸkilerinizde dikbaÅŸlÄ± olmanÄ±zÄ± ve deÄŸiÅŸikliÄŸi gerektirmez Ã§Ã¼nkÃ¼ bazÄ± astrolojik etkiler sizi kendiniz iÃ§in olumsuz olabilecek deÄŸiÅŸikliklere yÃ¶nlendirebilir. BuyÃ¼zden sadece bugÃ¼n deÄŸil devamlÄ± olarak, deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olan durumlarda Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz gerekmektedir. EÄŸer yalnÄ±z bir insansanÄ±z o zaman karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde kendinizi sÄ±nÄ±rlamanÄ±z gerekmez.

KOVA

Ä°nsanlarÄ± etkilerek istediÄŸinizi yaptÄ±rtmanÄ±z Ã§ok kolaydÄ±r. Ã–zellikle de karÅŸÄ± cinsten olan kimseleri hemen etkileyebilirsiniz. KarÅŸÄ± cins Ã¼zerindeki etkiniz sadece iÅŸ ya da sosyal iliÅŸkilerinizde deÄŸil karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde de gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Dikkat etmeniz gereken tek ÅŸey, insanlar Ã¼zerindeki etkilerinizden dolayÄ± gevÅŸeyip, boÅŸ bulunmayÄ±p, sadece gerekeni sÃ¶ylemenizdir. Aksi takdirde karÅŸÄ±nÄ±zdakiler Ã¼zerindeki etkiniz hafifleyecektir.

BALIK

BugÃ¼n, bir sÃ¼redir beklediÄŸiniz bir para varsa onu alabilirsiniz. Gene sizden para bekleyen bazÄ± kimseler varsa onlara da beklediklerini verebileceksiniz ve bu durum sizi hiÃ§ sarsmayacaktÄ±r. Sizden daha yaÅŸlÄ± olan bir yakÄ±nÄ±nÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olabilir. Bu durumla bir an Ã¶nce ilgilenmeli ve Ã§aresine bakmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu ÅŸekilde davranabilirseniz ilerde ortaya Ã§Ä±kabilecek olan ciddi sorunlarÄ± da engellemiÅŸ olursunuz. Kendi aÃ§Ä±nÄ±zdan herhangi bir Ã¶nemli saÄŸlÄ±k sorununuz yok.

03



KOÃ‡Â

BugÃ¼n ne olursa olsun Ã¶zel iliÅŸkilerinizle ilgilenmemeniz gerekiyor. AkÅŸam saatlerinde kalabalÄ±k bir ortamda istediÄŸiniz kimselerle birlikte olmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. BugÃ¼n sizi oldukÃ§a heyacanlandÄ±ran bir Ã¶neriye para harcayabilir ya da yatÄ±rabilirsiniz. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde tam olarak ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. HeyecanlÄ± maceralar ve yeni birlikteliklere aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. BazÄ± ÅŸeyleri tamamlayacak vakit bulamamanÄ±z yÃ¼zÃ¼nden ileriye yÃ¶nelik planlarÄ±nÄ±zda da aksamalar olabilir. Kendi kararlarÄ±nÄ±za fazla gÃ¼venmemelisiniz.

BOÄžA

Parasal sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±z kafanÄ±zÄ± Ã§ok meÅŸgul ediyor. BazÄ± kimseleri aramanÄ±z gerektiÄŸini unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Sizden haber bekleyen kimseler var. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n iÅŸ teklifiyle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bir konu Ã¼zerinde Ã§ok ciddi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kten sonra onun verimsiz olduÄŸuna karar verip vazgeÃ§ebilirsiniz. Yeni bir aÅŸk iliÅŸkisine girmeniz ya da en azÄ±ndan sizi heyecanlandÄ±racak ve bir flÃ¶rte baÅŸlamanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

Ä°KÄ°ZLER

Siz bir erkek ikizlerseniz uzak bir yerde bir kadÄ±nla buluÅŸmanÄ±z ya da rastlaÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. BugÃ¼n genelde dostlarÄ±nÄ±zla iyi vakit geÃ§irebilirsiniz. Yenilikler sizin iÃ§in daha verimli olacaktÄ±r. GÃ¼nÃ¼n imkanlarÄ±nÄ± iyi kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Yorucu ve yÄ±pratÄ±cÄ± da olsa sonunda baÅŸarÄ± sizindir. Sizi arayan birisi ile kontak kuramazsanÄ±z sonradan oldukÃ§a Ã¼zÃ¼lebilirsiniz. Ä°Ã§inizden tembellik yapmak gelebilir fakat yapmanÄ±z gereken iÅŸleri ihmal etmemeye Ã¶zen gÃ¶stermelisiniz.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n yorulmanÄ±z ve fiziksel gÃ¼Ã§ sarfetmeniz gereken durumlarda olmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Birisi sizin tutumlarÄ±nÄ±za iÃ§ten iÃ§e kÄ±zÄ±yor ve ummadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kadar sÄ±kÄ±ntÄ± verebilecek ÅŸeyler yapabilir. EÅŸiniz veya sevgilinizin yaklaÅŸÄ±mlarÄ± sizi moral olarak Ã§ok gÃ¼Ã§lendirebilir. Ä°ÅŸinize yoÄŸunlaÅŸmanÄ±zdan dolayÄ± aÅŸk hayatÄ±nÄ±z ikinci planda kalÄ±p, gerileyebilir. Ä°nsanlar hakkÄ±nda yargÄ±da bulunurken de tarafsÄ±z olmaya gayret etmelisiniz. EÄŸer siz bir kadÄ±nsanÄ±z birlikte olduÄŸunuz erkeÄŸe karÅŸÄ±, bir Ã¶fke birikimi olabilir.

ASLAN

Duygusal aÃ§Ä±dan artan hassasiyetiniz nedeniyle Ã§evrenizdeki olaylardan Ã§ok Ã§abuk etkilenebilirsiniz. Kendi planlarÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in yapacaÄŸÄ±nÄ±z teÅŸebbÃ¼sler sonuÃ§suz kalabilir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde aldatÄ±lmaya ya da atlatÄ±lmaya uygun bir gÃ¼ndesiniz. Bir arkadaÅŸ toplantÄ±sÄ±nda Ã¶nemli kararlar alabilirsiniz. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir ricasÄ± olabilir. Onun gerÃ§ekten zor durumda olduÄŸunu kabul etmelisiniz ve yardÄ±m elini uzatmalÄ±sÄ±nÄ±z. Erkekseniz maddi aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z veya bazÄ± ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± Ã§ok ucuza karÅŸÄ±lamak imkanÄ± bulabilirsiniz.

BAÅžAK

Sizi uÄŸraÅŸtÄ±ran ve gizliden gizliye korkutan konularÄ± birisinden yardÄ±m gÃ¶rerek halledebileceksiniz. Kendi ortamÄ±nÄ±zdan fazla uzaklaÅŸmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Yapmak istediÄŸiniz Ã§ok Ã¶nemli ve yorucu bazÄ± ÅŸeyler Ã§Ä±kabilir. Kendinizi hazÄ±r tutmalÄ±sÄ±nÄ±z. Daha iyimser dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. KalabalÄ±k iÃ§inde son derece Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olmanÄ±z gerekiyor. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, bazÄ± ÅŸeyleri Ã§ok fazla bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorsunuz. Genel iliÅŸkileriniz ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ±z hareketlenecektir. Olaylar karÅŸÄ±nÄ±za aniden Ã§Ä±kabilirler. Ã‡evrenin uyarÄ± ve tavsiyelerine boÅŸ verecek bir gÃ¼nde deÄŸilsiniz. Eskiyi bÄ±rakÄ±p, yeniye sarÄ±lmalÄ±sÄ±nÄ±z.

TERAZÄ°

BugÃ¼n kendinize gÃ¼venin ve yeni Ã§Ä±kan her iÅŸi Ã¼stlenin. Siz bir kadÄ±n teraziyseniz, yeni geliÅŸmeleri deÄŸerlendirmeli ve ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalara hazÄ±rlanmalÄ±sÄ±nÄ±z. Daha Ä±lÄ±mlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde kaybetmeniz olasÄ± olan bir kavgaya girersiniz. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, bugÃ¼n imzalayacaÄŸÄ±nÄ±z herhangi bir anlaÅŸma, sÃ¶zleÅŸme gibi konularda, ileride problemler yaÅŸayabilirsiniz. Evinizle ilgili bazÄ± sorunlarÄ±nÄ±z da ortadan kalkabilir.

AKREP

YapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅŸeyler Ã§ok Ã¶nemli deÄŸillerse bunlarÄ± baÅŸka bir gÃ¼ne ertelemenizde fayda var. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, aile bÃ¼yÃ¼kleriniz arasÄ±nda hastalÄ±k ya da herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± verici durum olabilir. EÄŸer ebeveynleri ile oturan bir genÃ§seniz, ailenizin sizden isteyeceklerine itirazsÄ±z uyarsanÄ±z, onlarÄ± sevindiririrsiniz. Ä°nsanlarÄ±n sÃ¶zlerini kendiliklerinden tutmalarÄ±nÄ± beklerseniz haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayabilirsiniz. Bir arkadaÅŸ toplantÄ±sÄ±nda kÄ±rÄ±cÄ± olaylar yaÅŸayabilirsiniz. Size karÅŸÄ± tepkiler oluÅŸmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

YAY

HarcamalarÄ±nÄ±zda rahat davranabilirsiniz. Ä°lk bakÄ±ÅŸta sizin lehinize gibi gÃ¶rÃ¼nen tekliflere dikkatli yaklaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–nceden gÃ¶rÃ¼lmesi zor olan bazÄ± pÃ¼rÃ¼zler olabilir ve zararlÄ± Ã§Ä±kabilirsiniz. KarÅŸÄ± cinsten birisiyle uzun bir yolculuk yapmanÄ±z ve bu yolculukta fazlasÄ±yla yakÄ±nlaÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. BazÄ± konularda size oldukÃ§a iÅŸe yarar fikirler verebilirler. BunlarÄ± deÄŸerlendirmelisiniz. Bozuk giden aÅŸk, iÅŸ ve dostluk iliÅŸkilerinizde iyiye doÄŸru dÃ¶nÃ¼ÅŸ olabilir. Siz bir erkekseniz, karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde tam olarak ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. AkÅŸam saatlerinde kalabalÄ±k bir ortamda olmanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

OÄžLAK

EÄŸer siz yalnÄ±z bir oÄŸlaksanÄ±z karÅŸÄ± cinsten biriyle ciddi bir iliÅŸki iÃ§ine girebilirsiniz. AÅŸk ve iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda iyi haber ve geliÅŸmeler olabilir. Ciddiye almayÄ± hiÃ§ aklÄ±nÄ±za getirmediÄŸiniz bir iliÅŸki aniden sizin iÃ§in Ã§ok deÄŸerli hale gelebilir. Uzak Ã§evrenizde karÅŸÄ± cinsten biri size bazÄ± tekliflerde bulunmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Ancak bu kiÅŸi sizin hiÃ§ de tipiniz olmayan biri. Bu nedenle, teklife pek sÄ±cak bakmayacaksÄ±nÄ±z. DuyduÄŸunuz dedikodularÄ± baÅŸkalarÄ±na anlatmanÄ±z nedeniyle bazÄ± sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

KOVA

Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun sizi oyalayan bazÄ± ufak tefek ÅŸeyler Ã§Ä±kabilir.YakÄ±n dost ve akrabalarÄ±nÄ±zdan bazÄ±larÄ± sizin ilgisizliÄŸinizden ÅŸikayetÃ§i olabilirler. EÄŸer bu durum devam ederse aranÄ±zda ciddi bir soÄŸukluk oluÅŸabilir ve siz de bunun sebebini bile anlayamazsÄ±nÄ±z. BugÃ¼n bir fÄ±rsat yaratÄ±p birilerinin hatÄ±rÄ±nÄ± sorarsanÄ±z durumu kurtarabilirsiniz. Mali durumunuzda olumlu geliÅŸmeler meydana gelebilir. Bu da eviniz ya da kendiniz iÃ§in bazÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸler yapmanÄ±za yol aÃ§abilir.

BALIK

Duygusal konularda evli ya da beraberliÄŸi olan bir insansanÄ±z bugÃ¼nÂ iliÅŸkilerinizde sabÄ±rlÄ± olmanÄ±zÄ± gerektiren bir durumla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Ã–nceden planlanmÄ±ÅŸ bir programÄ±n gerÃ§ekleÅŸmemesi ya da ertelenerek gerÃ§ekleÅŸmesi gibi bir durum olabilir. YalnÄ±z bir balÄ±ksanÄ±z olasÄ± bir plan deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ yÃ¼zÃ¼nden yeni biriyle tanÄ±ÅŸma ÅŸansÄ±nÄ±z ertelenebilir. Evinizde beklenmedik masraflar Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in, harcamalarÄ±nÄ±zÄ± denetimli yapmanÄ±zda fayda var.

04



KOÃ‡

Genel ÅŸanssÄ±zlÄ±klar Ã¼zerinizde Ã§ok az etkili olacaklar ve genel olarak durumun aksine para aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a ÅŸanslÄ± bir gÃ¼nde olduÄŸunuzu sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Hem gÃ¼Ã§lÃ¼ kimselerin desteÄŸini saÄŸlayabilirsiniz hem de kimsenin yardÄ±mÄ± olmadan, kendi gayretinizle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alabilirsiniz. UmulmadÄ±k yerlerden paralar gelebilir. AklÄ±nÄ±zÄ± kullanarak baÅŸkalarÄ±nÄ±n farkedemediÄŸi fÄ±rsatlarÄ± gÃ¶rÃ¼p, iyi deÄŸerlendirebilirsiniz. Daha neÅŸeli, canlÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± bir dÃ¶nemdesiniz. Sizi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren sorunlardan da kurtulacaksÄ±nÄ±z.

BOÄžA

BugÃ¼n olumlu etkiler altÄ±ndasÄ±nÄ±z. Uzak yerlerden olumlu haberler alabilirsiniz. Ä°nsanlarla olan iliÅŸkileriniz neÅŸeli ve sevecendir. EÄŸer bugÃ¼nÃ¼ bir yere kapanarak ya da evde oturarak geÃ§irmezseniz bir hayli heyecanlÄ± ve eÄŸlenceli bir gÃ¼n yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Herhangi bir sorununuzu halletmeniz son derece kolaydÄ±r ve ikna edici, akÄ±cÄ± konuÅŸmalar yapabilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde bir sosyal aktivitede ya da kalabalÄ±k bir eÄŸlence yerinde bulunmanÄ±z da olasÄ±dÄ±r.

Ä°KÄ°ZLER

Evinizde bazÄ± istenmeyen misafirleriniz olabilir. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda beklediÄŸiniz ve bir tÃ¼rlÃ¼ gelmeyen bir haber sizi sinirlendirebilir. Biraz sabÄ±rlÄ± davranmaya gayret etmelisiniz. Size yakÄ±n olan dostlarÄ±nÄ±zla konuÅŸarak gerilimlerinizden kurtulabilirsiniz fakat iÃ§inde olduÄŸunuz gerilimle sevdiÄŸiniz kimselere karÅŸÄ± da vurdum duymaz ya da kÄ±rÄ±cÄ± olabilirsiniz. BugÃ¼n Ã¶nemli kimselerden ve de Ã¶zellikle Ã¶nemli konumlarda bulunan ya da Ã¼zerinizde otorite sahibi olan erkeklerden birÅŸey istememelisiniz. Bu tÃ¼r istekleriniz muhtemelen reddedileceklerdir.

YENGEÃ‡

Genel olarak bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± ÅŸeyler Ã§evrenin takdirini kazanabilir. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ ve giyiminizle de hayranlÄ±k uyandÄ±rabilirsiniz. Bu sÃ¶ylenenler karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizle ilgili de deÄŸil. Her tÃ¼r iliÅŸkiniz ve her iki cinsiyet iÃ§in de geÃ§erlidir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinize gelince, aynÄ± ÅŸeyler geÃ§erli olmakla beraber bazÄ± ufak farklÄ±klar da var. Evliyseniz ve Ã¶zellikle kadÄ±nsanÄ±z eÅŸinizin bazÄ± tekliflerini ya da fikirlerini iyi deÄŸerlendirmeli ve o doÄŸrultuda hareket etmelisiniz. SÃ¼regelen bir iliÅŸkiniz varsa ve hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun birlikte olduÄŸunuz kimseyle beraber bazÄ± yeni ÅŸeyler yapabilirsiniz.

ASLAN

BugÃ¼n bir Ã§ok konuda dikkatli olmanÄ±z gerekiyor. Evinizde ya da iÅŸyerinizde kazalara karÅŸÄ± tedbirli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Duygusal olarak da Ã¶fkeli ve ani patlamalara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Fakat Ã¶te yandan, bazÄ± gÃ¼zel haberler alarak sevinebilirsiniz. DuygularÄ±nÄ±zda ani bir artÄ±ÅŸ olabilir ve siz yalnÄ±z bir insansanÄ±z Ã§evrenizde bulunan bazÄ± kimselere ani Ã§ekimler duyabilirsiniz. EÄŸer siz bir kadÄ±nsanÄ±z duyacaÄŸÄ±nÄ±z Ã§ekimleri duygusal bir yakÄ±nlaÅŸma zannederek yanÄ±labilirsiniz.

BAÅžAK

BugÃ¼n, beklenmedik kazanÃ§lar Ã§Ä±kabilir. Ãœstlerinizden beklenmedik lutuflar gÃ¶rebilir ya da Ã¶vgÃ¼ler alabilirsiniz. Yukarda sayÄ±lan bir olumlu ÅŸeyin yanÄ±sÄ±ra karÅŸÄ± cins iliÅŸkileriniz de dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼ktÃ¼r. Ã‡evrenizde sizin beÄŸeninizi kazanmak iÃ§in Ã§Ä±rpÄ±nan, karÅŸÄ± cinsten bir sÃ¼rÃ¼ kimse olabilir. Ä°stediÄŸiniz ya da birlikte olduÄŸunuz bir kimse varsa o kimseden son derece sÄ±cak bir ilgi gÃ¶rebilirsiniz ve eÄŸer siz evli bir insansanÄ±z evinizde sevinÃ§li bir olay yaÅŸanabilir. Aile bireylerinizle hoÅŸ iliÅŸkiler iÃ§inde olacak ve kendinizi ÅŸanslÄ± hissedeceksiniz.

TERAZÄ°

GÃ¶k cisimlerinin ters aÃ§Ä±larÄ± sizi ileri geri konuÅŸmaya, bazÄ± kimselerin arkasÄ±ndan yÄ±kÄ±cÄ± dedikodular yapmaya itiyor. KonuÅŸtuÄŸunuz kimseler aslÄ±nda dostunuz sayÄ±lmazlar ve sÃ¶ylediÄŸiniz ÅŸeyleri anÄ±nda ilgili kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±racaklarÄ±ndan ÅŸÃ¼pheniz olmamalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n kapsamlÄ± planlar yapmaktan ve hele bu planlarÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymaktan ÅŸiddetle kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Yukarda belirtilenin aksine bazÄ± kÃ¶tÃ¼ niyetli kimselerin size baÅŸkalarÄ±nÄ±n dedikodularÄ±nÄ± getirmeleri ve sizi de o kimse hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyler konuÅŸmaya yÃ¶nlendirmeleri ya da sizi ilgili kiÅŸiye dÃ¼ÅŸman etmeye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olasÄ±dÄ±r. Bu gibi tahriklere uyarsanÄ±z sonunda zararlÄ± Ã§Ä±kan siz olursunuz.

AKREP

BugÃ¼n iddialÄ±sÄ±nÄ±z ve bu iddialÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z da pek boÅŸuna olmayacak. TeÅŸebbÃ¼s ettiÄŸiniz iÅŸlerde sizi bile ÅŸaÅŸÄ±rtan ani baÅŸarÄ±lar kazanabilirsiniz. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda da son derece enerjiksiniz ve eÄŸer yeni iliÅŸkiler arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde iseniz, hoÅŸunuza giden kimseleri etkileme yolunda ilk adÄ±mÄ± atmak iÃ§in bulunmaz bir gÃ¼n. Ã–te yandan, mali sorunlarÄ± olan sevdiÄŸiniz bir yakÄ±nÄ±nÄ±z sizden yardÄ±m isteyecek ve siz de ona destek olmaktan Ã§ekinmemelisiniz. Hem maddi durumunuz, hem de dostluk baÄŸlarÄ±nÄ±z bunu gerektiriyor.

YAY

EÄŸer evli bir insansanÄ±z eÅŸinizin bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizliÄŸi sizi sinirlendirebilir. Ã–zellikle bazÄ± kimselerin kÃ¼Ã§Ã¼k hesaplar peÅŸinde koÅŸmalarÄ± sizi Ã¼zebilir. Bu gibi durumlara fazla Ã¶nem vermeniz gerekmez. O kimselerin deÄŸerini anlamÄ±ÅŸ olursunuz. BÃ¶ylece bundan sonra sÃ¶z konusu kimselere daha mesafeli davranarak Ã§evrenizden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z olur biter. Herhangi bir sert tepki gÃ¶stermenizse sadece sizi yormaktan baÅŸka iÅŸe yaramaz Ã§Ã¼nkÃ¼ bu insanlar tepkilerinizi anlayabilecek yapÄ±da deÄŸiller.

OÄžLAK

BugÃ¼n alÄ±ÅŸ veriÅŸlerinizde son derece dikkatli olmalÄ± ve herÅŸeyi defalarca kontrol etmelisiniz. Bozuk, Ã§Ã¼rÃ¼k ya da uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmayan ÅŸeyler almaya, aldatÄ±lmaya ya da kendi dikkatsizliÄŸinizden para kaybetmeye aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Ã–zellikle evinizde ya da iÅŸinizde bilgisayarlarla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z bir Ã§ok aksilikle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Banka iÅŸlemleriniz gecikmeli olabilir. AkÅŸam erken yatÄ±p, her zamankinden fazla dinlenmeniz gerekiyor. YarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zden ve planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan da hareketli bir gÃ¼n olacak..

KOVA

Fiziksel ve zihinsel olarak aÅŸÄ±rÄ± yorgunluklardan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer yalnÄ±z bir Kova iseniz, bu dÃ¶nemde tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ya da az tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerle yakÄ±nlaÅŸmalardan da uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ bu yolla bulaÅŸabilecek olan ve Ã¶nemli bir durum olmasa bile baÅŸÄ±nÄ±za iÅŸ aÃ§abilecek hastalÄ±klara karÅŸÄ± son derece zayÄ±fsÄ±nÄ±z. Bu saÄŸlÄ±kla ilgili zayÄ±flÄ±klarÄ±n haricinde ÅŸansÄ±nÄ±z oldukÃ§a aÃ§Ä±k fakat bazÄ± ani Ã§Ä±kan sinir bozucu olaylar da olabilir. BunlarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k mÃ¼nakaÅŸalarla atlatabilirsiniz. EÄŸer evli bir Kova iseniz, bugÃ¼n yÃ¶netimi eÅŸinize bÄ±rakÄ±r ve onun programÄ±na uyarsanÄ±z daha kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabilirsiniz.

BALIK

BugÃ¼n aÅŸkÄ±, yemeÄŸi, kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, harcamayÄ± ve kÄ±saca herÅŸeyi fazla abartmaya eÄŸilim gÃ¶steriyorsunuz. AlÄ±nganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z da Ã¼zerinizde. YapacaÄŸÄ±nÄ±z yolculuklarda Ã§eÅŸitli zorluklara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Duygusal iliÅŸkilerinizi de kÄ±skanÃ§lÄ±k hisleri yÃ¼zÃ¼nden ya da herhangi bir sebepten karÄ±ÅŸtÄ±rmaya meyillisiniz. Siz hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun kadÄ±nlarla anlaÅŸmanÄ±z oldukÃ§a zordur ve birisine pahalÄ± bir hediye almak zorunda kalabilir ya da birisini lÃ¼ks bir yerde aÄŸÄ±rlayabilirsiniz. AÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸa kaÃ§manÄ±z, maddi aÃ§Ä±lardan da size zarar getirebilir.

05



KOÃ‡

Ä°yi niyetli yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z takdir edilmiyor. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kimselere yaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±zda fayda yok. Sizin iÃ§in en iyisi ilgisiz kalmaktÄ±r. BÄ±rakÄ±n karÅŸÄ±nÄ±zdakiler size yaklaÅŸma gereÄŸi duysunlar. Aksi takdirde yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirileceksiniz. BugÃ¼n kÄ±sa yolculuklarda ÅŸanssÄ±zsÄ±nÄ±z. Her tÃ¼rlÃ¼ aksilik olabilir. HuysuzluÄŸu tutmuÅŸ birisine bazÄ± konularÄ± izah etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu konuyu mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar kÄ±sa kesmeniz iyi olur. Aile iÃ§i gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ciddi konularÄ± tartÄ±ÅŸmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n, bunlarÄ± sonraya bÄ±rakÄ±n.

BOÄžA

BugÃ¼n hiÃ§birÅŸeyi beÄŸenmemek ve sÃ¼rekli sÃ¶ylenmek gibi tutumlarÄ±nÄ±z olabilir. Bunun yerine elinizdekinden memnun olup, imkanlardan istifade etmeye gayret ederseniz daha kazanÃ§lÄ± olursunuz. BugÃ¼nlerde ve belki de bugÃ¼n hayatÄ±nÄ±zda Ã¶nemli bir sayfa aÃ§abilecek bir teklif alabilirsiniz. Bunu kabul etmeniz sizi Ã§ok yorucu ve aÄŸÄ±r ilerleyen durumlara sokabilir. KÄ±sa vaadede bir sonuca ulaÅŸmanÄ±z zordur fakat uzun vade iÃ§in Ã§ok iyi olabilir.

Ä°KÄ°ZLER

BugÃ¼n unuttuÄŸunuz bazÄ± ufak iÅŸler baÅŸÄ±nÄ±za bela olacak derecede bÃ¼yÃ¼yebilirler. AslÄ±nda saÃ§ma sapan olan bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸey gereksiz yere zamanÄ±nÄ±zÄ± alÄ±p sizi bezdirebilir. Ufak ÅŸeyleri ihmal etmez ve zamanÄ±nda yaparsanÄ±z bu gibi sorunlarÄ±nÄ±z olmaz. GÃ¶kcisimlerinin konumlarÄ±, sizi bugÃ¼n ve yarÄ±n olumsuz etkiler altÄ±nda bÄ±rakabilir. Birinci dereceden yakÄ±nÄ±nÄ±z veya bir akrabanÄ±z olan kadÄ±n yÃ¼zÃ¼nden bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± veya Ã¼zÃ¼ntÃ¼leriniz olabilir. BugÃ¼n duygularÄ±nÄ±zÄ± aÃ§abilmeniz veya anlatabilmeniz zordur.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n sizi, bazÄ± gÃ¶k cisimleri olumlu, bazÄ±larÄ± da olumsuz etkilemekte. Ã–zellikle bozuk ya da zayÄ±f giden sosyal ve duygusal iliÅŸkileri dÃ¼zeltmek iÃ§in Ã§ok uygun bir gÃ¼n fakat mesleki konularda da baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. Tahminen iÅŸyerinizde veya Ã¶ÄŸrenci iseniz, okulunuzda geliÅŸen kimi olaylar size bazÄ± psikolojik gerilimler verebilir. Ã–zellikle kadÄ±nlarla zor anlaÅŸabileceÄŸiniz bir gÃ¼n ve bir kadÄ±n sizi oldukÃ§a sinirlendirebilir. AlkollÃ¼ iÃ§kiler ve bir tedavi ya da aÄŸrÄ± iÃ§in alÄ±nan uyuÅŸturucu ilaÃ§lardan da uzak olmaya gayret etmelisiniz.

ASLAN

Siz bir erkekseniz karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde, kadÄ±nsanÄ±z maddi konularda ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. ÅžanslÄ± olduÄŸunuz alanÄ± hesaba alarak hareket ederseniz teÅŸebbÃ¼slerinizde baÅŸarÄ±lÄ± olursunuz. SevdiÄŸinizin bir dostunuzun sizi aramasÄ± veya evinize misafir gelmesi mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Fiziksel aÃ§Ä±dan dinÃ§ ve gÃ¼Ã§lÃ¼, duygusal aÃ§Ä±dan zayÄ±f olduÄŸunuz bir gÃ¼ndesiniz. Ã‡ok iyi becerebileceÄŸiniz ÅŸeylerde bile kendinize gÃ¼venememeniz olasÄ±dÄ±r. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde sÄ±rf gÃ¼vensizliÄŸinizden dolayÄ± bazÄ± gaflar yapmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

BAÅžAK

Olumlu geliÅŸmeler ufuktadÄ±r ve her duruma hazÄ±r olmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer erkekseniz bu gÃ¼n fiziksel olarak ayrÄ±ca gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼z. AyrÄ±ca birkaÃ§ gÃ¼n, eÄŸlence ve karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde ÅŸanslÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Ã–te yandan, yine bugÃ¼n ve yarÄ±n yolculuk ve hareketli ortamlarda bulunmaya yatkÄ±nsÄ±nÄ±z.Â Bu iki gÃ¼n iÃ§inde oldukÃ§a hareketli olabilirsiniz. Hisleriniz mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Biraz romantikleÅŸebilirsiniz.

TERAZÄ°

Olabilecekleri en mantÄ±klÄ± ÅŸekilde tahmin etmeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ± ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± yapmalÄ±sÄ±nÄ±z. UyanÄ±k davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde baÅŸkalarÄ±ndan Ã¶nce davranmÄ±ÅŸ olursunuz. Bu sizin iÃ§in son derece ÅŸanslÄ± ve mutlu bir dÃ¶nem olabilir. Bu yÃ¼zden bu gÃ¼nkÃ¼ ve belki de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki iki gÃ¼n iÃ§indeki geliÅŸmeleri dikkatli takip etmelisiniz. Ãœzerinizde bazÄ± olumsuz etkiler var. BugÃ¼n karÅŸÄ± cinsin kÄ±rÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Ã–zellikle birlikte olduÄŸunuz insanÄ±n sizi Ã¶nemsemez tavÄ±rlarÄ± olabilir. Ä°hmal edildiÄŸinizi hatta sudan ÅŸeyler iÃ§in atlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. KarÅŸÄ± tarafÄ±n ailesi sorun olabilir.

AKREP

Astrolojik hareketlerin destekleyici etkileri bugÃ¼n Ã¼zerinizde olacak. BazÄ± konularda anlama zorluÄŸu da Ã§ekmeniz olasÄ±dÄ±r. Bunlara dikkat ederseniz bugÃ¼n zararsÄ±z ve hatta oldukÃ§a da kazanÃ§lÄ± bir gÃ¼n olabilir. BugÃ¼n gereksiz alÄ±ÅŸ veriÅŸ, gereksiz masraflar ve eÄŸer kullanma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda iseniz alkollÃ¼ iÃ§eceklere eÄŸilimli olabilirsiniz fakat bu gibi ÅŸeylerden fazla zarar gÃ¶recek yapÄ±da deÄŸilsiniz. Tabii kararÄ±nÄ±zÄ± bilmeniz ve aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§mamanÄ±z ÅŸartÄ±yla. BazÄ± geliÅŸmeler sizi romantik bir yapÄ±ya da sokabilir fakat romantizmde aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§mayâ€ºn.

YAY

Erkekseniz karÅŸÄ± cins iliÅŸkileri, kadÄ±nsanÄ±z parasal aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ± olabilirsiniz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bugÃ¼n, erkekseniz parasal, kadÄ±nsanÄ±z duygusal aÃ§Ä±dan da hareket kazanmanÄ±z ve bu alanlarda sÃ¼rpriz olaylar yaÅŸamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Yani ÅŸanslÄ± olduÄŸunuz alanlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda da baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. Bununla beraber hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, karÅŸÄ±cins iliÅŸkilerinizde sÃ¶zlerinizi kontrol altÄ±nda tutmal zorundasÄ±nÄ±z. Birlikte olduÄŸunuz kimseye iyi duygularla bile yaklaÅŸsanÄ±z farkÄ±nda olmadan kÄ±rÄ±cÄ± tutumlara girebilir, sonra da onun neden bozulduÄŸunu anlamayabilirsiniz.

OÄžLAK

Ã–nceden gÃ¶remediÄŸiniz bu dÃ¶nem sizi oldukÃ§a terletecek fakat sonuÃ§ olarak maddi ve manevi Ã¶dÃ¼ller alabileceksiniz. BugÃ¼nÃ¼ ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ gÃ¼nÃ¼ kendinizi bir hale yola koyarak, Ã¶zellikle buna yoÄŸun ÅŸekilde odaklanarak geÃ§irmeniz tavsiye edilir. Ãœzerinizdeki diÄŸer etkenlerle de birleÅŸince Ay size karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde ÅŸans veriyor. Ã–zellikle duygusal yakaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z Ã§ok uygun karÅŸÄ±lÄ±klar gÃ¶rebilir ve bugÃ¼n yeni duygusal heyecanlar yaÅŸamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Kendinizi hazÄ±rlayarak daha verimli olabilirsiniz.

KOVA

BugÃ¼n sizin gÃ¼nÃ¼nÃ¼z deÄŸil. Fakat Ã¼zerinizde ÅŸanslÄ± etkiler de var. Bu gÃ¼zel etkiler Ã¼Ã§-dÃ¶rt sÃ¼rebilir. AnlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼zeltebilir, alÄ±ÅŸveriÅŸlerde karlÄ± Ã§Ä±kabilir ve karÅŸÄ± cinsle daha iyi anlaÅŸabilirsiniz. BazÄ± dostlarÄ±nÄ±z sizi arayabilirler. Birlikte olduÄŸunuz kimse ile inatlaÅŸma iÃ§ine girmeniz olasÄ±dÄ±r. Fakat onunla Ã§ok mutlu bir gÃ¼n de geÃ§irebilirsiniz. Bu sonuÃ§ da tamamen sizin yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±za baÄŸlÄ± olarak geliÅŸecektir. Alttan almanÄ±z, sorunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesine engel olabilecektir.

BALIK

Astrolojik etkiler size, insanlara karÅŸÄ± gÃ¼vensizlik hisleri vermekte. HiÃ§bir art niyet olmayan durumlarÄ± bile ÅŸÃ¼pheyle karÅŸÄ±lama eÄŸilimlerindesiniz. Bu tutumdan direk bir zarar gÃ¶rmeseniz bile birÃ§ok konuda kendinizi engelliyorsunuz. Gerilimlerinizi atmaya gayret etmelisiniz. Gerek zihinsel, gerekse bedensel olarak fazla gerilmiÅŸ durumda olabilirsiniz. En azÄ±ndan fiziksel olarak beli bir gevÅŸekliÄŸe ulaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Gerilimleriniz iÃ§in huzuruzlanmanÄ±z gereksiz. Bunlar sadece Astrolojik etkilerden kaynaklanmaktadÄ±r. Ä°yi bir dinlenmeden sonra son derece sakinleÅŸtiÄŸinizi gÃ¶receksiniz.

06



KOÃ‡

BugÃ¼n astrolojik hareketlenmeler size sebepsiz bÄ±kkÄ±nlÄ±klar getirebilir. EÄŸer yalnÄ±z yaÅŸayan bir insansanÄ±z karÅŸÄ± cinsten birisinden bir davet almanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bunu bir bahane ile reddetmek yerine ilgilenirseniz Ã¶nceden gÃ¶remediÄŸiniz bazÄ± ÅŸeyleri farkedebilirsiniz. Siz evli bir KoÃ§ iseniz, eÅŸinizle aranÄ±zda maddi konularla ilgili bazÄ± konuÅŸmalar geÃ§ebilir. Onun istekleri ÅŸimdiki hesaplarÄ±nÄ±za uymayabilir. Bunu kendisine akÄ±lcÄ± bir ÅŸekilde izah ederseniz konuyu sona erdirirsiniz.

BOÄžA

BugÃ¼n Ã¼zerinizde herhangi bir olumlu ya da olumsuz etki yok. EÄŸer bazÄ± ÅŸeyleri kendinize dert etmez de gÃ¼nÃ¼ yaÅŸamaya gayret ederseniz hoÅŸ vakit geÃ§irebilirsiniz. Bunun yerine kafanÄ±zÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ve kendinizi kuruntulara kaptÄ±rÄ±rsanÄ±z gÃ¼nÃ¼ ziyan etmiÅŸ olursunuz. Hareketsizlikten kaynaklanan bir uyuÅŸukluk iÃ§inde olmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Spor yaparak veya hareketli bir aktiviteyle bunu Ã¼zerinizden atÄ±n.

Ä°KÄ°ZLER

Maddi sorunlar iÃ§in yeni Ã§Ã¶zÃ¼mler bulabilir ve harcamalarÄ±nÄ±zÄ±, kendi isteklerinizden kÄ±sÄ±tlama yapmadan dengeleyebileceksiniz. BugÃ¼n ayrÄ±ca alÄ±ÅŸ veriÅŸ yapmaya uygunsunuz. Hem eviniz, hem kendiniz iÃ§in bazÄ± ÅŸeyler almanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bu arada Ã§oktandÄ±r istediÄŸiniz fakat almakta tereddÃ¼t ettiÄŸiniz birÅŸeyi de dayanamayÄ±p alabilirsiniz. Uzakta bulunan bir dostunuzu ziyarete gitmeniz ya da onun size gelmesi veya haberleÅŸmeniz de olasÄ±dÄ±r. Bu gibi durumlar size ayrÄ±ca moral verecektir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde Ã¶nemli bir yumuÅŸama var.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kan kimselere ya da sizi kÄ±zdÄ±rabilecek konuÅŸmalar yapan kimselere gerekli cevaplarÄ± vermeyi daha sonraya bÄ±rakmanÄ±zda fayda var. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda, bugÃ¼n iÃ§in uzak sayÄ±labilecek bir yerlere gitmek gibi planlarÄ±nÄ±z varsa, ertelemelisiniz Ã§Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼n yolculuk durumlarÄ± sizin iÃ§in iyi deÄŸildir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde bazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar yaratmaya, birlikte olduÄŸunuz kimsenin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahrik etmeye uygunsunuz ki, bunu yaparsanÄ±z zararÄ±nÄ± yine siz Ã§ekersiniz.

ASLAN

BugÃ¼n yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar iÃ§in uygun bir gÃ¼n. Ã‡evrenizdeki olaylar sizi fazlasÄ±yla duygulandÄ±rabilir. Ä°nsanlarÄ±n acÄ±larÄ±na karÅŸÄ± hassassÄ±nÄ±z. Bir sÃ¼redir Ã¼zerinizde etkili olan duygularÄ±nÄ±zdaki artÄ±ÅŸ ve aktiviteniz bugÃ¼n de sÃ¼rmektedir fakat bugÃ¼n Ã§ok daha dengeli durumdasÄ±nÄ±z ve eÄŸer yalnÄ±zsanÄ±z olumlu beraberlikler kurabilmek iÃ§in gereken ÅŸansa sahipsiniz. Uzak bir yere davet edilmeniz de olasÄ±dÄ±r. Hatta bu davet iki-Ã¼Ã§ gÃ¼nÃ¼ de kapsayabilir. Ã–nce kararsÄ±z kalabilirsiniz fakat kabul ettiÄŸiniz takdirde son derece eÄŸlenebileceÄŸinizden ÅŸÃ¼pheniz olmasÄ±n.

BAÅžAK

BugÃ¼n kendinize bakmanÄ±z gerekiyor. Hatta herhangi bir ÅŸikayetiniz yoksa bile bunu yapmalÄ±sÄ±nÄ±z. AÄŸÄ±r yiyeceklerden ve iÃ§kiden uzak durmalÄ±, vÃ¼cudunuzu yÄ±pratmamalÄ±sÄ±nÄ±z. BugÃ¼n ayrÄ±ca harcamalarÄ±nÄ±zÄ± Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ tutmaya Ã§aÄ±ÅŸmanÄ±z gerekiyor. Ä°Ã§inizden gelen aÅŸÄ±rÄ± masraf yapma tepkilerini kontrol altÄ±nda tutamazsanÄ±z oldukÃ§a fazla masraf yapabilirsiniz. Fakat bunu yaparsanÄ±z tabii oldukÃ§a da eÄŸlenip, mutlu olabilirsiniz. Sadece, karar verirken ilerisini de dÃ¼ÅŸÃ¼nmenizi Ã¶neriyorum.

TERAZÄ°

BugÃ¼n parayla ilgili bazÄ± yeni imkanlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan da haberdar olabilir ve bu doÄŸrultuda bazÄ± planlar yapmaya baÅŸlayabilirsiniz. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± bir dÃ¶neme giriyorsunuz fakat bu konudaki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±z kendi gayretlerinizle orantÄ±lÄ±dÄ±r. KarÅŸÄ± cinsle olan iliÅŸki ve baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±z arkadaÅŸlÄ±k ve romantizm seviyesindedir. Bu aÃ§Ä±dan yaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z kimseler Ã¼zerinde son derece baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. Daha derin istekleri belli etmeniz ters tepebilir.

AKREP

EÄŸer deÄŸiÅŸik birÅŸeyler yapmak isterseniz bugÃ¼n Ã¶nÃ¼nÃ¼zde sayÄ±lamayacak kadar fazla fÄ±rsat var fakat imkan bulursanÄ±z gÃ¼nÃ¼ hiÃ§birÅŸey yapmadan tembel tembel geÃ§irmeyi de tercih etmeniz olasÄ±dÄ±r. EÄŸer kadÄ±nsanÄ±z duygusal iliÅŸkilerinizde beklemediÄŸiniz bir sÄ±kÄ±ntÄ± gerÃ§ekleÅŸebilir. Birlikte olduÄŸunuz erkek Ã¶nceden hesapta olmayan bahanelerle bir planÄ±nÄ±zdan tek yanlÄ± olarak vazgeÃ§ebilir. Ama eÄŸer erkekseniz, birlikte olduÄŸunuz kadÄ±na karÅŸÄ± kayÄ±tsÄ±z tutumlara girmeniz ve erkekÃ§e eÄŸlenceleri tercih etmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

YAY

GÃ¶kcisimlerinin burcunuzla yumuÅŸak aÃ§Ä±lar meydana getirecek ÅŸekildeki hareketlenmeleri, sizi,Â olumsuzluklardan kurtulmanÄ±za imkan verecek etkiler altÄ±nda bÄ±rakacak. Ä°nsanlarla daha iyi anlaÅŸabilecek durumdasÄ±nÄ±z. Bu yÃ¼zden, eÄŸer isterseniz bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± da ortadan kaldÄ±rabilirsiniz. Ailenizle birlikte, evle ilgili bir konuyla ilgilenebilirsiniz. Bu durum gerÃ§ekleÅŸirse tabii diÄŸer ÅŸeylerle ilgilenmek iÃ§in yeterli zamana sahip olamazsÄ±nÄ±z fakat ailenizle ilgili konularla ilgilenmekten de mutlu olacaksÄ±nÄ±z. AkÅŸam saatlerinde, daha Ã¶nceleri canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kmÄ±ÅŸ olan birisine gereken cevabÄ± verme imkanÄ±nÄ± bulacaksÄ±nÄ±z ve bu sizi rahatlatacak.

OÄžLAK

BugÃ¼n dikkatli olmanÄ±z gereken bir gÃ¼n. EÄŸer mÃ¼mkÃ¼nse alÄ±ÅŸ veriÅŸlerinizi gÃ¼nÃ¼n ilk yarÄ±sÄ±nda bitirmeniz daha verimli olabilir. Bunu yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±karken yanÄ±nÄ±za dikkatli bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ± alabilirsiniz. Duygusal olarak kÃ¶tÃ¼mser bir yapÄ±ya girmeniz ve herÅŸeyi olumsuz yanÄ±ndan ele almanÄ±z, Ã§evrenize kÃ¼smeniz ve iÃ§inize kapanmanÄ±z da olasÄ±dÄ±r. Bu gibi duygulara kapÄ±lÄ±rsanÄ±z, bununla mÃ¼cadele etmeniz gerektiÄŸini unutmayÄ±n. Ä°Ã§ine kapanÄ±klÄ±k sadece can sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±rmaktan baÅŸka birÅŸeye yaramaz. BugÃ¼n insanlarla bir arada olmaya ihtiyacÄ±nÄ±z var.

KOVA

BugÃ¼n yumuÅŸak aÃ§Ä±lar size duygusal zenginlik veriyor. Duygusal iliÅŸkilerinizde de yumuÅŸak ve mutlu etkiler altÄ±ndasÄ±nÄ±z. Sizi sÄ±kan ve yardÄ±ma gerek duyduÄŸunuz ÅŸeyler varsa onlardan kurtulmanÄ±za ya beraber olduÄŸunuz kimse ya da aileniz beklenmedik ÅŸekilde yardÄ±mcÄ± olabilirler. Bu durum sizi son derece rahatlatacak ve moralinizi gÃ¼Ã§lendirecektir. EÄŸer yalnÄ±z bir insansanÄ±z bir arkadaÅŸÄ±nÄ±z vasÄ±tasÄ±yla karÅŸÄ± cinsten birisi ile tanÄ±ÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bu kimse hakkÄ±nda hemen karara varmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

BALIK

BugÃ¼n Ã¼zerinizde zihinsel yorgunluk olabilir. Bu yÃ¼zden bugÃ¼n zihinsel aktivite isteyen iÅŸlerden ve fiziksel yorgunluklardan uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z. AslÄ±nda en iyisi gÃ¼nÃ¼n tamamÄ±nÄ± dinlenmeye ayÄ±rabilmenizdir. Bir Ã§ok aÃ§Ä±dan ÅŸansÄ±nÄ±z aÃ§Ä±k. DostlarÄ±nÄ±zla birlikte olmanÄ±z ya da sinema gibi bir eÄŸlence yerinde bulunmanÄ±z da olasÄ±dÄ±r. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkileriniz sakin ve mutluluk vericidir. EÄŸer yalnÄ±z bir BalÄ±k iseniz, yeni bir arkadaÅŸlÄ±k kurabilmek iÃ§in gereken fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz fakat konuya fazla asÄ±lmaya gerek gÃ¶rmeyip, insiyatifi karÅŸÄ± tarafa bÄ±rakma eÄŸiliminde de olabilirsiniz.

07



KOÃ‡

YakÄ±n bir dostunuzun yardÄ±mlarÄ± sayesinde iÃ§inde bulunduÄŸunuz zor bir durumdan kurtulmayÄ± baÅŸaracaksÄ±nÄ±z. Bu yardÄ±m, maddiÂ ya da manevi bir destek olabilir. Duygusal iliÅŸkileriniz aÃ§Ä±sÄ±ndan ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. GeleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k bazÄ± faydalÄ± planlarÄ±nÄ±z olabilir. Ancak eÄŸer yeni bir iliÅŸkiye girmeyiÂ ya da Ã§evrenizdeki insanlardan fikir danÄ±ÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z bu insanlarÄ±n gerÃ§ekten tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve samimiyetine gÃ¼vendiÄŸiniz kiÅŸiler olmasÄ±na dikkat etmelisiniz. Bu konularda baÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerine aldÄ±rmayÄ±n.

BOÄžA

Kendinize yeterince zaman ayÄ±ramamaktan dolayÄ± kafanÄ±z oldukÃ§aÂ yorgun dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. SorunlarÄ±nÄ±z Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z deÄŸil. SÃ¼rekli destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼n sÃ¶zleri sayesinde moral kazanacak, geleceÄŸe daha gÃ¼venle bakabileceksiniz. Bu aralar gireceÄŸiniz bir iliÅŸkiÂ ister uzun, ister kÄ±sa sÃ¼reli olsun,Â sizi Ã§okÂ mutlu edebilir ve bu kiÅŸiyle gÃ¼zel anlar yaÅŸabilirsiniz. Bu tÃ¼r karÅŸÄ± cins iliÅŸkileri, flÃ¶rt seviyesinde bile kalsalar size gÃ¼nlÃ¼k sorunlarÄ± ve kafanÄ±zÄ± yoran diÄŸer konularÄ± unutturabilir.

Ä°KÄ°ZLER

Uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸemediÄŸiniz ve haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerden alacaÄŸÄ±nÄ±z pek hoÅŸ olmayan, cansÄ±kÄ±cÄ± haberler nedeniyle Ã¼zÃ¼lebilirsiniz. Ancak bu haberlerin asÄ±lsÄ±z ve doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemeliyiz. Her duyduÄŸunuza inanma eÄŸiliminde olmanÄ±z yÃ¼zÃ¼nden Ã§oÄŸu ÅŸeyde yanÄ±labilirsiniz. Ã–nemli kimselerin veya yakÄ±n dostlarÄ±nÄ±zdan yardÄ±m alabilirsiniz. Ä°ÅŸ yerinizde sizin iÃ§in Ã¶nemli olabilecek bir konumda olan kiÅŸilerle konuÅŸurken dikkatli olmanÄ±z gerekmektedir. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸi tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±labilir hoÅŸ olmayan durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

YENGEÃ‡

DÄ±ÅŸardan bakÄ±nca komik veya Ã¶nemsiz gÃ¶rÃ¼nen fakat sizin iÃ§in Ã¼zÃ¼cÃ¼ olabilecek bazÄ± ÅŸeylerle uÄŸraÅŸmak zorunda kalabilirsiniz. Bu konularda insanlardan anlayÄ±ÅŸ beklemeniz yersiz Ã§Ã¼nkÃ¼ iÃ§inde yaÅŸamadan anlamalarÄ± zordur. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda genel olarak ÅŸanslÄ± bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼zdesiniz. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizle ilgili bir tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni imkanlar size Ã§ok Ã§ekici bile gÃ¶rÃ¼nseler Ã§ekimser kalmanÄ±zda fayda var Ã§Ã¼nkÃ¼ iÅŸin devamÄ±, baÅŸta gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi gelmeyebilir ve piÅŸman olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kararÄ± daha ileriye bÄ±rakmalÄ±sÄ±nÄ±z.

ASLAN

EÄŸer kadÄ±nsanÄ±z bugÃ¼n bir erkeÄŸin sizi yoÄŸun ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yanÄ±nÄ±zda olmak istediÄŸiniÂ bilmelisiniz. Yeni tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ sayÄ±labileceÄŸiniz biri sizi, size belli ettiÄŸinden Ã§ok daha fazla beÄŸeniyor. Erkekseniz, bugÃ¼n hiÃ§bir konuda ÅŸansÄ±nÄ±za gÃ¼venmemelisiniz. HiÃ§bir anlam ifade etmeyen ve geÃ§miÅŸte kalmasÄ± gereken ÅŸeyleri fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye ve konuya asÄ±lmaya eÄŸiliminiz var. AslÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nmenizi gerektiren birÅŸey yok. BitmiÅŸ ÅŸeylere boÅŸ verip, Ã¶nÃ¼nÃ¼zdeki yeni ufuklara bakÄ±p, imkanlarÄ± deÄŸerlindirme gayretinde olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Aile bÃ¼yÃ¼klerinizden birini aramanÄ±z gerekebilir. SÃ¶z konusu kimsenin size ihtiyacÄ± olabilir.

BAÅžAK

Temkinli olmanÄ±z gerekiyor. Ã‡evrenizdekiler gÃ¼vendiÄŸiniz kimseler bile olsalar, bugÃ¼n onlara sÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± aÃ§maktan kaÃ§Ä±nÄ±n. Erkek iseniz arkadaÅŸ iliÅŸkilerinizden farklÄ± bir zarar gÃ¶rebilirsiniz. TutumlarÄ± sizi sinirlendirebilir veya bazÄ± isteklerinizi geri Ã§evirebilirler. KafanÄ±zÄ±n karÅŸÄ± cinsten birisi ile fazla meÅŸgul olmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden kendi konularÄ±nÄ±zla ilgilenemiyorsunuz. YapmanÄ±z gereken ÅŸey biran Ã¶nce bu konuda kafanÄ±zÄ± rahatlatmak ve herÅŸeyi aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k ortaya dÃ¶kmektir. Bundan piÅŸman olmayacaksÄ±nÄ±z.

TERAZÄ°

BugÃ¼n yapacaÄŸÄ±nÄ±z en kÃ¶tÃ¼ ÅŸey, sert tepki gÃ¶stererek varolan sorunu kestirip atmaktÄ±r. AslÄ±nda size karÅŸÄ± deÄŸiller ve alÄ±nmanÄ±z gereksizdir. Fazla gayret gÃ¶stermeniz gereken bir iÅŸi Ã§evrenizin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± uyandÄ±rabilecek kadar parlak bir ÅŸekilde bitirebilirsiniz. Evet yorgunluk fazla olabilir fakat iÅŸin sonunda alacaÄŸÄ±nÄ±z tatmin size herÅŸeyi unutturacaktÄ±r. Tembellik eÄŸilimlerinizle mÃ¼cadele etmelisiniz. Fazla kendinize gÃ¼venmeyin. En gÃ¼vendiÄŸiniz durumlarda bile tÃ¶kezleyebilirsiniz. Ã‡evrede sizin hata yapmanÄ±zÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekleyenler var ve bunun iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yorlar. BugÃ¼n ayrÄ±ca dedikodulardan zarar gÃ¶rmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

AKREP

BirÂ toplantÄ±da oldukÃ§a Ã§ekici ve hoÅŸ karÅŸÄ± cinsten birisiyle tanÄ±ÅŸabilirsiniz. EÄŸer biraz giriÅŸken olabilirseniz bu kiÅŸiyle yeni bir iliÅŸkiye girebilirsiniz Ã§Ã¼nkÃ¼ aynÄ± ÅŸeyleri o da sizin iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼necektir. Sizin iÃ§in Ã¶nemli sayÄ±labilecek ve tavsiyelerine deÄŸer verdiÄŸiniz kiÅŸilerin sÃ¶zlerini muhakkak dinlemelisiniz. Aksi vaya Ä±srarcÄ± bir tutum iÃ§ine girmeniz zararlÄ± Ã§Ä±kmanÄ±za veya Ã¼zÃ¼lmenize, hatta iÃ§inde bulunduÄŸunuz dÃ¼zenin bozulmasÄ±na neden olabilir. KÄ±saca, bugÃ¼n hiÃ§ bir konuda Ä±srarcÄ± olmamalÄ±, mantÄ±klÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri kabul etmelisiniz.

YAY

GeleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k kaygÄ±larÄ±nÄ±z nedeniyle huzurunuzu kaÃ§Ä±rÄ±yorsunuz. TÃ¼m bunlarÄ± bir tarafa bÄ±rakÄ±p dinlenmeli ve bugÃ¼nÃ¼n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmaya bakmalÄ±sÄ±nÄ±z. Problemleri dÃ¼ÅŸÃ¼nmenin tek baÅŸÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m getirmeyeceÄŸini bilmelisiniz. Ä°ÅŸinizde size olumlu geliÅŸmeler saÄŸlayabilecek gÃ¼zel fÄ±rsatlar yakalayabilirsiniz. Para aÃ§Ä±sÄ±ndan olumlu bir gÃ¼n geÃ§ireceksiniz. HoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir kiÅŸiyle aynÄ± ortamda bulunmak ve bu kiÅŸiyle dialoÄŸa girmek durumuna kalabilirsiniz. SÃ¶zkonusu kimsenin size karÅŸÄ± iÄŸneleyici sÃ¶zler sarfetmesi olasÄ±dÄ±r. Bunlara karÅŸÄ± zekice davranmanÄ±z gerekiyor.

OÄžLAK

Parasal aÃ§Ä±dan kendinize yeni imkanlar yaratabileceÄŸiniz fÄ±rsatlar yakalayabilirsiniz. Bu fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirdiÄŸiniz takdirde hoÅŸ kazanÃ§lar elde edebilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili bir probleminiz olabilir. BugÃ¼n bu problemin Ã¼zerine eÄŸildiÄŸiniz takdirde sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±zdan kurtulacaksÄ±nÄ±z. Ä°stemeden sarfettiÄŸiniz sÃ¶zler nedeniyle Ã§evrenizdeki insanlarÄ±n tepkilerini Ã¼zerinize Ã§ekebilirsiniz. Ã–zellikle kendinizeÂ ya da yakÄ±nlarÄ±nÄ±za ait sÄ±rlarÄ±nÄ±z varsa bunlarÄ± aÄŸzÄ±nÄ±zdan kaÃ§Ä±rmamanÄ±z gerekiyor. Dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z.

KOVA

BugÃ¼n, yapacaÄŸÄ±nÄ±z harcamalarÄ±nÄ±za dikkat etmelisiniz. YakÄ±n akrabalarÄ±nÄ±zÄ±n bazÄ± problemleri nedeniyle biraz baÅŸÄ±nÄ±z aÄŸrÄ±yabilir. EÄŸer olaylarÄ±n daha da bÃ¼yÃ¼mesini istemiyorsanÄ±z Ã§ekimser kalÄ±p konularÄ±n fazla iÃ§ine girmemelisiniz. Ne de olsa sorunlarÄ±n asÄ±l kaynaÄŸÄ± olan kiÅŸi siz deÄŸilsiniz. Sadece dinleyici konumunda olmanÄ±z yeterli olabilir. BugÃ¼n arkadaÅŸ Ã§evrenizden sevdiÄŸiniz bir kimsenin Ã¶nemli bir olayÄ± olabilir. Onu unutmamaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z.