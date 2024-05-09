Zamanı eşsiz kılan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!



Annenizin benzersiz tarzına uygun göz alıcı bir hediye seçmek, ona olan sevginizi en iyi şekilde ifade etmenin harika bir yoludur. Saat&Saat'in zengin saat ve takı koleksiyonu, annenizin kişiliğini yansıtan özel tasarımlarla dolu. Saat&Saat, Anneler Günü'nde annenizi şaşırtmak ve ona unutulmaz bir hediye vermek isteyenler için birbirinden şık öneriler sunuyor. Şimdi, annenize unutulmaz bir hediyeyle ona ne kadar eşsiz olduğunu gösterme zamanı.

Versace

Versace, şıklık ve zerafetin kusursuz bir şekilde işlendiği yeni modeli V-Code Lady'i, Anneler Günü için eşsiz hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Versace'nin ihtişam ve estetiğin sınırlarını zorlayan V - Code Modeli’nde, altın ve gümüş tonlarının mükemmel uyumu cesur bir tasarımla birleşiyor. Görkemli yeşilin hakim olduğu kadranda ki Greca deseni 3 boyutlu bir görünüm yaratarak etkileyici bir tasarım sunuyor.

VRSCVE8I00424

https://www.saatvesaat.com.tr/saat/bayan/versace/VRSCVE8I00424/PD/

Tommy Hilfiger

Zamanı yakalarken tarzından vazgeçemeyenlerin sevgilisi Tommy Hilfiger’ın bu yeni sezon modelinde, 33 mm’lik yuvarlak çelik kasa gümüş renginin asaletiyle birleşiyor. Kristal taşlarla süslenen bezelini, gümüş kadranındaki taş detay göstergeler tamamlıyor. Paslanmaz çelikten örgü bilekliği ile bu model Anneler Günü’nde zarif bir hediye arayışında olanlar için eşsiz bir alternatif olarak öne çıkıyor.

TH1782698

https://www.saatvesaat.com.tr/saat/bayan/tommy-hilfiger/TH1782698/PD/

Maurice Lacroix

Geleneksel tasarım dilini şehirli modern stil ile güncelleyen Maurice Lacroix’nın Quartz mekanizmalı modeli, 35 mm’lik yuvarlak kasasında ve çelik bilekliğinde hakim olan iki renkli tasarımla öne çıkıyor. Metalik gri ve altın renginin muhteşem uyumunu vadeden bu saat, sedef kadranına işlenen pırlantalı indekslerle zarif ve gösterişli bir aksesuara dönüşüyor. İsviçre saatçiliğinin bu benzersiz örneğini safir camla tamamlayan model, annelere zamanı hediye etmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

https://www.saatvesaat.com.tr/saat/bayan/maurice-lacroix/ML-AI1106PVP02170-1/PD/

Calvin Klein

Bu Anneler Günü'nde, zamansız şıklığın ve anıların büyüleyici hikayesini sunan Calvin Klein'in yeni modeli, annelere özel bir armağanla sevgi dolu bir masalın başlangıcını müjdeliyor. Calvin Klein kalitesini zarif bir incelikle birleştiren bu quartz model, 22 mm’lik gümüş renkli dikdörtgen kasasıyla öne çıkıyor. Yine gümüş tonlarındaki sade kadranında sadece altın renkli göstergelerle minimalist bir tasarım sunan bu model, görünümü tamamlayarak saatin zarif ve sofistike bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

CK25200420

https://www.saatvesaat.com.tr/saat/bayan/calvin-klein/CK25200420/PD/



Jacques Philippe

İsviçre saatçiliğinin üstün kalitesini özel tasarımlar ile buluşturan Jacques Philippe, annesine zamansız bir hediye almak isteyenleri sade ve etkileyici Aurora Koleksiyonu ile buluşturuyor.Kuzey ışıkları olan auroralardan ilham alan, “Joy of Color – Renklerin Neşesi” mottosuyla oluşturulan bu koleksiyonda metalik gri, altın ve iki tonlu kasalarla canlı renklerin gücü bir araya geliyor. Farklı renkteki kadranlarıyla dikkat çeken bu koleksiyonda ergonomik tasarım, kasa ve bilezik bütünlüğü, safir kristal cam, takvim göstergesi, fosforlu akrep – yelkovan ve taşlı indeksler, 5 ATM su basıncına dayanıklılık ortak özellikler dikkat çekiyor.

https://www.saatvesaat.com.tr/saat/bayan/jacques-philippe/JPQLS527388S/PD/

Gc

Gc Flair modeli, güneşin ışıltısını yansıtan kadran dokusuyla uyumu yakalayan yeşil rengi ve incelikle işlenmiş Roma rakamlarıyla bir araya gelerek saat severleri büyülüyor. Yüksek enerji ve yaratıcılığı temsil eden bu şık tasarım, günlük kombinlere klasik bir dokunuş katarken, benzersiz bir şıklık ve zarafet sunuyor.

GCZ36003L9MF

https://www.saatvesaat.com.tr/saat/bayan/gc/GCZ36003L9MF/PD/

Boss

Yeni sezonun en cesur modellerinden biri olan Boss’un yeni model saati, altın tonlarının yeşille muhteşem uyumunu bileklere taşıyor. Tamamen paslanmaz çelikten üretilen bu model, 32 mm çapındaki yuvarlak kasası ile bilekliğinde gold rengin asaletini taşıyor. Parlak yeşil kadranındaki gün ve tarih göstergelerini çevreleyen takimetre ile çarpıcı bir görünüm vadeden yeni tasarım farkını ortaya koyuyor.HB1502750

https://www.saatvesaat.com.tr/saat/bayan/boss-watches/HB1502750/PD/

Philipp Plein

Cesur ve özgün tasarımlarıyla tanınan Philipp Plein, Date Superlative modeliyle sınırları zorlayarak beklentileri aşıyor.Bu özel model, sedef kadranını taşlarla süslenmiş bezeliyle öne çıkarıyor. Yuvarlak çelik kasası, bileklerde zarif bir dokunuş sunarken, metalik gri ve rose gold detaylarıyla muhteşem bir uyum yakalıyor. İşçilikteki zarafet, kadrandaki taşlar ve tarih göstergesiyle göz kamaştırıyor.

PWYAA0223

https://www.saatvesaat.com.tr/saat/bayan/philipp-plein/PWYAA0223/PD/

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