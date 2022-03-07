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Yüzde 54’ü kadın çalışanlardan oluşan Tepe Servis ve Yönetim, iş kollarında sunduğu fırsat eşitliğiyle örnek oluyor!

#Sponsorlu İçerik#Ekonomi#Kadın
Yüzde 54’ü kadın çalışanlardan oluşan Tepe Servis ve Yönetim, iş kollarında sunduğu fırsat eşitliğiyle örnek oluyor

Bilkent Holding şirketlerinden Tepe Servis ve Yönetim, entegre tesis yönetimi alanında inovatif çözümler sunan Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli lider şirketi olarak kadın çalışan istihdamı ve iş kollarında sunduğu fırsat eşitliğiyle yıllardır dikkat çekiyor. Yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlayan, yüzde 54'ünü kadınların oluşturduğu Tepe Servis, 4 bin 318 kadın çalışana sahip.

Kadın dostu şirketler gibi çeşitli kategorilerde Türkiye’nin ilk 100 şirketi arasında yer aldıklarını ve bununla gurur duyduklarını vurgulayan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, “En üst yöneticisinden sahadaki personeline kadar ayrım yapmadan, eşit haklar ve hepsinden önemlisi uyumlu, ahenkli, huzurlu bir ortamı oluşturan, kadın ve erkek çalışanlarımızın yer aldığı büyük bir aileyiz. Türkiye'nin ödüllü bir şirketi olarak sadece kadın çalışan sayımızla değil, kadın yönetici sayımızla da parmakla gösterilen bir şirketiz” diye konuştu.

Yüzde 54’ü kadın çalışanlardan oluşan Tepe Servis ve Yönetim, iş kollarında sunduğu fırsat eşitliğiyle örnek oluyor


Faaliyet alanları gereği tesis yönetim ve kurumsal temizliğin bir parçası olan “makine operatörlüğü” ve benzer pozisyonlarda yalnızca ülkemizde değil dünyada da genellikle erkeklerin istihdam edildiğini görüyoruz. Oysaki bu ne kas gücü ne de cüsse isteyen bir iş. Biz bu sebeple baştan bu ayrımı kaldırarak konuya yaklaştık ve kadın çalışanlarımızı da makineci olmaya yönlendirdik ve teşvik ettik. Uygulamamızın pozitif sonuçlarını hemen gördük. Operatör kadrosunda kadın ve erkekler bir arada çalışınca tüm ekibin performansı arttı, bakım onarım maliyetleri ve makine arızalarının azaldığını gözlemledik. Öte yandan, genellikle kadın çalışanlardan oluştuğu düşünülen çağrı merkezimizde de çok sayıda erkek operatörümüz de mevcut. Yani, biz tüm iş kollarında eşitlikten yana olduğumuzu hem söylemlerimiz hem de uygulamalarımızla ifade ediyoruz. “İş Beraber, Aş Beraber” mottosuyla fırsat eşitliğini her zaman ön planda tutan bir şirketiz.
Yüzde 54’ü kadın çalışanlardan oluşan Tepe Servis ve Yönetim, iş kollarında sunduğu fırsat eşitliğiyle örnek oluyor


“Kadın Dostu Şirketler” araştırmasında 22’nci sırada!

Tepe Servis ve Yönetim, “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasında ilk 100 şirket içerisinde 22’nci sırada yer alıyor.

Yüzde 54’ü kadın çalışanlardan oluşan Tepe Servis ve Yönetim, iş kollarında sunduğu fırsat eşitliğiyle örnek oluyor

2021 yılını 987 milyon TL’lik ciro ile kapattı!

2021 yılını 987 milyon 381 bin TL’lik ciro ile kapatan şirket, faaliyetlerine başladığı 2008 yılından bu yana müşterilerinin entegre tesis yönetimi alanındaki tüm hizmet ihtiyaçlarına Tepe Kurumsal Çözümler çatısı atında çözümler üretiyor. Yüksek standartta ve en ekonomik şekilde hizmet sunan şirket, inovatif çözüm önerileriyle dikkat çekiyor. Tepe Servis ve Yönetim, Türkiye’nin 81 ilinde kurumsal temizlik, dezenfeksiyon başta olmak üzere, tesis/plaza/site/AVM yönetimi ve işletmesi, teknik bakım ve onarım hizmetleri, banka şube temizliği /off-site ATM temizlik hizmetleri, dış cephe ve inşaat temizliği, PPP şehir hastaneleri destek hizmetleri ve çağrı merkezi hizmeti sunuyor.

Not: Ciro konsolidedir.

www.tepeservis.com.tr

 

 

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