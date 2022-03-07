Yüzde 54’ü kadın çalışanlardan oluşan Tepe Servis ve Yönetim, iş kollarında sunduğu fırsat eşitliğiyle örnek oluyor!

Kadın dostu şirketler gibi çeşitli kategorilerde Türkiye’nin ilk 100 şirketi arasında yer aldıklarını ve bununla gurur duyduklarını vurgulayan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, “En üst yöneticisinden sahadaki personeline kadar ayrım yapmadan, eşit haklar ve hepsinden önemlisi uyumlu, ahenkli, huzurlu bir ortamı oluşturan, kadın ve erkek çalışanlarımızın yer aldığı büyük bir aileyiz. Türkiye'nin ödüllü bir şirketi olarak sadece kadın çalışan sayımızla değil, kadın yönetici sayımızla da parmakla gösterilen bir şirketiz” diye konuştu.
Tepe Servis ve Yönetim, “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasında ilk 100 şirket içerisinde 22’nci sırada yer alıyor.
2021 yılını 987 milyon 381 bin TL’lik ciro ile kapatan şirket, faaliyetlerine başladığı 2008 yılından bu yana müşterilerinin entegre tesis yönetimi alanındaki tüm hizmet ihtiyaçlarına Tepe Kurumsal Çözümler çatısı atında çözümler üretiyor. Yüksek standartta ve en ekonomik şekilde hizmet sunan şirket, inovatif çözüm önerileriyle dikkat çekiyor. Tepe Servis ve Yönetim, Türkiye’nin 81 ilinde kurumsal temizlik, dezenfeksiyon başta olmak üzere, tesis/plaza/site/AVM yönetimi ve işletmesi, teknik bakım ve onarım hizmetleri, banka şube temizliği /off-site ATM temizlik hizmetleri, dış cephe ve inşaat temizliği, PPP şehir hastaneleri destek hizmetleri ve çağrı merkezi hizmeti sunuyor.
Not: Ciro konsolidedir.
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