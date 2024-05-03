Yumoş’tan bambaşka bi’ ferahlık deneyimi

2021’den beri insanları gülümsetmek ve iyi hissettirmek için Yumoş ayıcıklarıyla Nişantaşı ve Galataport sokak aktivasyonları, Yumoş Sokak, Ferahlık Treni gibi dikkat çeken çalışmalar gerçekleştiren giysi bakım markası Yumoş; “Yılın Yumoş Zamanı” tabiriyle geleneğe dönüşen işlerine şimdi de Yumoş Sakura Tüneli’ni ekledi.

“Bambaşka bi’ ferahlık deneyimi Yumoş Extra Sakura ile gelsin!” söylemiyle yeni ürünü Yumoş Extra Sakura’nın renkli dünyasını yansıtan bir çalışma gerçekleştiren marka, Kanyon metro girişindeki 24 metrelik deneyim alanında, markanın dünyasını, sevilen sakura kokusunu ve ferahlığını ziyaretçilere deneyimletiyor.

Led ekranlarda ikonik Yumoş ayılarının sakura çiçekleri arasında dolaştığı, insanlar yürüdükçe hareket eden sakura çiçeklerinin yer aldığı interaktif görsel dünyası ile ziyaretçilere tam anlamıyla “bambaşka bi’ ferahlık” deneyimi yaşatıyor.

Unilever Çamaşır Bakım Kategorisi Direktörü Alper Çapar ise yeni marka uygulamasıyla ilgili şunları söylüyor:

“Ürünlerimizi tüketicilerimizle buluştururken aynı zamanda Yumoş’un capcanlı dünyasını da yansıtarak insanları mutlu etmek, yaşamlarına renk getirmek istiyoruz.

2021’den beri, insanları gülümsetmek için yaptığımız tüm marka çalışmalarımız çok beğeni topladı. “Yılın Yumoş Zamanı” tabiriyle herkesin heyecanla beklediği bir geleneğe dönüştü. Şimdi de çok sevilen ve yepyeni Sakura kokusuyla büyümeye devam eden Yumoş Extra ailesi için bir ilke imza attığımız bu uygulamayla karşınızdayız.

Yumoş’un eğlenceli ve ferahlık dolu dünyasına yakışır şekilde sadece görsel değil, tüm duyulara hitap eden, dijital ve interaktif bir iş gerçekleştirdik. Yumoş’un renkli görsel dünyasını yansıtan, sevilen Yumoş ayılarının ve sakura çiçeklerinin olduğu deneyim alanımızla Kanyon metro girişinden geçen herkesin yaşamına spontane bir şekilde renk getirmeyi hedefliyoruz.”

Yumoş Sakura Tüneli aktivasyonu, 9 Mayıs’a kadar Kanyon metro girişinde olacak.

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