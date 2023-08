Yepyeni bir gemi ile Yunan Adaları’nı gezmeye hazır olun… İşte ayrıntılar!

Haberin Devamı





Neden deniz yolculukları diğer tatillere benzemez?

Hayalleriniz deniz ile gök arasında bir yerlerdeyse, size istediğiniz her şeyi sunacak bir Cruise seyahatinden daha güzel ne olabilir? Denizin sınırsız ufkunu görerek huzuru bulmak, gideceğiniz her noktaya 5 yıldızlı konaklama imkanları ile gitmek, her sabah yeni bir limanda gözünüzü açmak, farklı kültürleri tanıyıp, yepyeni lezzetler tatmak, gemi içindeki farklı tesislerde yazın, güneşin, denizin ve havuzların tadını çıkarmak başka nerede mümkün olabilir? Tabii ki sadece bir Cruise gemisinde…

Aradığınız Cruise tatili çok yakınınızda!

Cruise seyahatine çıkabilmek için illa uzak denizlere gitmenize de gerek yok. Aradığınız tatile Kuşadası’ndan gemiye binerek çıkabilirsiniz. Limandan atacağınız bir adımla rüya gibi bir konaklama tesisine ve Ege’nin size sunacağı bütün güzelliklere kolayca erişebilirsiniz. Eğer hala deneyimlemediyseniz, bir Cruise tatilinin sunduğu ayrıcalıklara, sadece Kuşadası’na kadar gelerek kavuşmanız mümkün.

Çatı katı süitinden Mikonos’a el sallayın!

Celestyal filosunun en yeni gemisi olan Journey’deki 7 lüks yemek mekanı, 8 muhteşem bar ve lounge, geniş güneşlenme güverteleri, iki havuzu ve tamamen sağlıklı yaşama adanmış bir iyi yaşam güvertesi ile Yunan Adaları size unutamayacağınız anılar yaşatacak. 630 Dream Süit ve Cosmos kabinler yolculara alışılageldik konaklama hizmetinden çok daha fazlasını sunuyor. Özel teraslı çatı katı süiti, her biri balkonlu 120 Junior Dream Suite ve 28 Grand Dream Suite ile Ege denizini ve Yunan adalarını en güzel yönleriyle yaşama fırsatı yakalayacaksınız.

Denizde eşsiz bir lezzet deneyimi

Masmavi denizlere açıldığınız bir seyahatte, damak zevkinize yepyeni deneyimler yaşatacak farklı mutfaklara erişebilmek, Ege ve Akdeniz’in yerel lezzetlerinden, Asya esintili menülere kadar eşsiz seçeneklere sahip olmak tatil deneyiminizi bambaşka ufuklara taşıyacak. Günün ve gecenin en güzel saatlerinde isterseniz şampanya ve kokteyllerinizi yudumlayabilir, isterseniz lounge barda piyanodan yükselen ritimlere eşlik edebilirsiniz.

Masmavi Ege manzarasına karşı sağlıklı yaşam

Denizde seyahat ederken arınmış, detokstan çıkmış gibi olacaksınız. Yunan geleneğinden ilham alarak tasarlanan ve Akdeniz tarzı dinlenme/rahatlama kültürünü yaşatan güverte The Sozo Experience’da, akıl, beden ve ruh sağlığının iyileşmesi için, panoramik okyanus manzarası sizi bekliyor olacak. Kardiyodan ağırlığa çok çeşitli ekipmanlar ve özel bir fitness eğitmeni ile tenis, basketbol, açık hava koşu parkurunda egzersiz yapabilir; pastoral havuzlar ve denizle bağlantılı jakuziler içeren geniş güneşlenme teraslarında güneşin keyfini çıkarabilirsiniz.

Çocuklara özel kulüp, gençler için bitmeyen eğlence!

Kusursuz bir deniz yolculuğu için hem yetişkinlerin hem de çocukların ihtiyaçları göz önüne alınır ve tüm planlar herkesi mutlu etmek üzerine kurulur. Farklı konseptte canlı müzikler, kabaret şovlar, animasyonlar, yemek pişirme atölyeleri ve ilham verici atölyelerin yanı sıra, Canlı Çocuk Kulübü’nden atari oyunlarına eğlendirici bir dizi aktivite ile her yaş grubu misafir kendine uygun bir eğlence bulabilir. Ayrıca çok amaçlı amfitiyatro ve tam donanımlı iki konferans salonuna da sahip olan Celestyal Journey’de kalabalık toplantılar veya iş toplantıları organize etmek de mümkün.





Mikonos, Atina, Selanik, Mısır ve daha fazlası… Ege ve Doğu Akdeniz'e seyahat eden yolcuların ödüllü ve bir numaralı tercihi olan Celestyal Cruises, yeni gemisi Journey’de Yunan Adaları destinasyonundaki farkını ve misafirperverliğini ortaya koymaya hazırlanıyor. Journey, Ekim’e kadar 7 gecelik Idyllic Aegean Yunan Adaları ve Atina programlarını gerçekleştirecek. Turun rotasında Girit, Santorini, Mikonos, Milos, Atina ve Selanik var. Yeni gemi Journey bambaşka hikayeler için geliyor. Daha detaylı bilgi için deneyimli müşteri temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz. 0850 70 70 550

Celestyal Journey'de hediye tatil kazanmak için şansın dene, hemen formu doldur!

İlandır.