Yeni hayatınız Ankara’nın cazibe merkezinde sizi bekliyor… Gerçeğe dönen hayaller ile hemen tanışın!

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Ulaşım akslarına bağlantılı bir konum

Yeni hayat hayalinizi sizi alıştığınız yaşamdan veya kentin yeni fırsatlarından uzağa taşıması beklenemez. Ankara’da iyi bir yaşam, yine Ankara’nın önemli noktalarına kolay ulaşım sağlanarak yaratılabilir ancak. Yeni evinizin Ostim OSB, İvedik OSB, Gimat, Otonomi, Esenboğa havalimanı, Etlik Yeni Şehir Hastanesi, Gülhane Hastanesi, Siteler, Forum AVM, Antares AVM gibi şehrin gündüz nüfusu en yoğun bölgelerine birkaç dakikalık mesafede olması size aradığınız bütün avantajları sunacaktır.





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Hem konut hem de ofis yatırımcıları için fırsatlar

Yeni hayatınızın anahtarı bazen yeni bir konut bazen de yepyeni bir ofis veya mağaza olabilir. İş dünyasına yenilik katacak prestijli ofislerinin yanı sıra, sokak kurgusuyla planlanan ulusal markaların yer alacağı bir açık alışveriş merkezi size bambaşka fırsatların kapısını açabilir. Geleceğinizi doğru projede yer almak olarak görüyorsanız, hem yeni bir yuva hem de yeni bir iş imkanı için adımlarınızı hayallerinize parallel olarak atmalısınız. Hedeflediğiniz hayat uzağınızda olmayabilir…





Farklı tipte, her talebe uygun daireler

Yeni bir yaşama adım atmak isteyen herkesin taleplerinin aynı olması beklenebilir mi? Farklı aileler, farklı ihtiyaçlar ve farklı bütçelere sahip insanlar tabii ki aynı çatı altında buluşabilir ve hepsi aynı projede kendi hayalini bulabilir. 2+1 daireden, katta villa prensibi ile tasarlanmış çatı teraslı konutlara kadar farklı talepleri cevaplayacak mekanlar, seçiminizde esneklik sağlayacaktır. Unutmayın; hayallerin gerçeğe dönüşmesi ancak kusursuz bir proje tasarımı ile mümkün olabilir.

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Sadece size özel prestijli hizmetler

Yaşadığımız çağda bir konut satın almak, sadece barınma sorununuzu karşılamak anlamına gelmemeli; sizi 24 saatlik bir hayat döngüsünün tamamında kucaklamalı ve fitness üyeliğinden housekeeping desteğine, özel kapalı otopark ayrıcalığından özel hemşire hizmetine, hatta premium sağlık kontrollerine kadar geniş bir yelpazedeki tüm ihtiyaçlarınızı karşılamalı. Hayallerinizin sınırları genişledikçe, kusursuz proje ile tanışmaya daha da fazla yaklaşacaksınız.

Çocuklar için güvenli, eğlenceli yepyeni bir hayat

Çocukların güvende ve mutlu olduğu bir “Yeni hayat” hayali olmayan var mı? Sizi farklı bir yaşama taşıyacak olan konut hayaliniz tabii ki onların ihtiyaçlarını da öncelikli olarak karşılamalı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını garanti altına almalı. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen çocuklara özel etkinliklerin yanı sıra, açık-kapalı oyun alanlarına, mini basketbol/futbol sahalarına sahip olacağınızı ve çocuklar gönüllerince zaman geçirirken ebeveynler için özel tasarlanmış alanlarda sosyalleşebileceğinizi bilmek sizi şimdiden rahatlatabilir…

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Misafirleriniz için özel konaklama imkanları

Yepyeni bir yaşama adım atarken, ailenizi ve dostlarınızı bu mutluluğun dışında tutmak olur mu? Peki sizi ziyaret ettiklerinde onları rahat ettirmek için, parçası olduğunuz konut projesinin 5 yıldızlı otel konforunda tasarlanmış misafir odaları emrinizde olsa nasıl olur? Tüm bunları hayallerinize dahil etmek, onları gerçeğe çevirmek adına yapacağınız ilk adım olmalı. Çünkü hepsi gerçek olmaya artık çok yakın…

Ankara’nın en çok tercih edilen proje geliştiricisi Gamador güvencesiyle, Başkentte yeni bir dünya doğuyor: Gamador Galya! Lokasyonu, modern mimarisi ve hayatınızı kolaylaştıracak tüm ayrıcalıklarıyla konut, ofis ve açık alışveriş merkezi konseptiyle karma bir yaşam sunan Gamador Galya, yatırımcılarını bekliyor… Detayları öğrenmek ve yeni dünyada yerinizi hemen almak için tıklayın!

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