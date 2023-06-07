Yaz sezonu geliyor! Yazlık evlerinizi fonksiyonellikle buluşturacak dekorasyon önerilerini keşfedin!

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Sade, modern ve fonksiyonel mobilyalar tercih edin!

Yazlık evlerde salonlar, gündüz tüm ailenin buluşma noktası olurken, serin yaz gecelerinde uzayan sohbetlere de ev sahipliği yapıyor, hatta yatıya gelen misafirler için yatak odasına bile dönüşüyor. Çoğunlukla kışlık evlere göre daha küçük metrekarelere sahip olsa da kullanışlı ve açık renk mobilya seçimi ile ferah bir oturma alanı yaratmanız mümkün. Büyük veya küçük fark etmeksizin yazlık salonların tasarımında önem verilmesi gereken ilk şey, ferah bir ortam yaratmak için geniş kullanım alanları oluşturmaktır. Bunun için de öneriler arasında ilk sırada salonun ölçüsü ile uyumlu salonu tamamen kaplamayacak ve istenildiği şekilde kullanım imkanı sunan köşe koltuklar gelir. Özellikle fazla eşyalar için depolama alanına sahip sandıklı ve yatak olabilen köşe koltuklar tercih sebebidir. Köşe koltuklar tekli berjerler ile tamamlanarak sıcak bir yaşam alanı oluşturur. Klasik bir kullanım düşünüldüğünde ise yine yatak olabilen koltuk takımları ile bir salon oturma grubu planlamak mümkün.

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Yazlık mutfaklarınıza ferahlık ve fonksiyonellik katmak mümkün!

Yazlık evlerde genellikle büyük masalar ve yemek odaları için ayrı bir alan bulmak mümkün olmuyor. Hatta pek çok yazlık evde açık mutfak düzeni olduğu için salonla birleşecek çözümlere ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple açılabilir veya yuvarlak formlu masalar ile daha küçük ölçüye sahip masalar kullanışlı olabilir. Ayrıca salonun tamamlayıcıları TV üniteleri için modüler veya çok amaçlı mobilyalar tercih etmek en doğru seçim olacaktır. Böylece mutfağınıza sığmayan eşyalarınız için alternatif depolama alanına sahip olursunuz ve evdeki düzeni korursunuz.





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Evin genelinde açık tonları tercih edin, doğal görünümlü aksesuarlarla atmosferi dengeleyin!

Yazlık evlerimize ferah bir görünüm katmak için mobilyalar ne kadar önemliyse renk seçimi de bir o kadar önem taşıyor. Evinizin tasarımını zamansız kılmak için açık renk ahşaplar, beyaz ve tonlarında duvar renkleri ile açık renk tekstillerin gücünden faydalanabilirsiniz. Bu açıdan yaşam alanlarınızı daha ferah göstermek için doğal renklerle tasarlanmış mobilyaları tam size göre. Beyazın rahatlatıcı dinginliği, yanına aldığı bej, açık ahşaplar ve pudra renkleri ile özellikle serinletici bir dekorasyona sahip olmanıza olanak sağlar. Beyaz tonlarını yazlıklardaki perdede, mobilya döşemesinde, halılarınızda ve duvarlarda tercih etmeniz; evinizi daha ferah, aydınlık ve temiz göstererek, güneşli günlere sizi hazırlar. Beyazın egemenliğini açık renk ahşap renkleri ile sıcaklaştırabilir, daha doğal bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ahşap rengi raflar, hasır sepetler, saksılar, tahta tepsiler gibi doğal malzemeler ve aksesuarlar kullanarak daha doğal bir görünüm elde edebilir, dekorasyona hareket katabilirsiniz. Bu aksesuarları oturma gruplarının yanına, pencere kenarlarına veya yer seviyesinde bir sehpanın üzerine koyabilirsiniz. Ayrıca, duvarlara asabileceğiniz hasır tabaklar ve sepetler de farklı bir dekorasyon öğesi olarak kullanılabilir. Açık renk bej tonlarında ince havlı halılar ile yazlık evlerdeki taş zeminleri daha sıcak göstermenizi sağlar, dekorasyonunuzu tamamlayan küçük detaylar olarak öne çıkar.

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Sıcak yaz akşamlarında iyi bir uyku deneyimi için yatak odasında açık renklerden şaşmayın!

Her ne kadar yazlıklarda yatak odalarına yatmadan yatmaya girilse de dinlendirici bir iç mekan görüntüsü ve iyi bir uyku deneyimi için yatak odası dekorasyonuna önem vermek gerekir. Ferah ve huzur dolu bir alanda dinlenip, güne zinde başlamanız için odanızın dekorasyonu kadar düzeni de bu zindeliği yakalamak açısından büyük önem taşıyor. Açık renk duvarlar yazlık evlerde en çok tercih edilen renklerdir. Yatak odanızın duvarları beyaz tonlarındaysa perdelerinizi yeşil, mint ve turkuaz gibi yaz renklerinden seçebilirsiniz. Hatta yatak başlığınızın arkasına uygulayacağınız bir duvar kâğıdı ile odanızın atmosferini bir anda değiştirebilirsiniz. Yatak başlığını da açık renk ahşap, beyaz ve açık gri tonlarında tercih ederseniz duvarlarınızla uyumlu ferah bir yatak odası dekorasyonu elde edebilirsiniz. Görece daha küçük ve misafir eşyalarının yoğun olduğu yatak odalarında, bazalı yataklar tercih etmek odanın fonksiyonel kullanımı ve eşyaların depolanması açısından doğru bir tercih olacaktır. Bunun yanında, 160 ve 180 cm genişliğinde standart kapaklı ya da alandan tasarruf sağlayan sürgü kapaklı dolap alternatifleri dar alanlarda hareket imkanını artırılabilir. Bu ölçüler dışında daha büyük ya da köşe dolap gibi alana özel modülleriyle alternatif dolap tasarımlarına ihtiyaç duyarsanız, alışveriş sırasında farklı seçenekleri de değerlendirebilirsiniz. Yazlık evlerde ebeveyn odasının yanı sıra çocuk ve misafir odası tek kişilik yataklar için önem kazanır. Alışveriş yaparken farklı işlevlere sahip yatak odası mobilyalarını incelemeyi ihmal etmeyin.

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Nevresim ve yatak örtüleri ile dekorasyonunuzu tamamlayın

Yazlık evlerin yatak odalarında doğal ışığı maksimum seviyede kullanarak ferah bir alan yaratmak önemlidir. Bunun için, yatak, baza ve başlığın yanı sıra gardıropları da açık renklerde seçebilir ve tül perdelerle hafif bir hava katabilirsiniz. Üstelik hem sade hem de pastel renklerde uyku tekstilleri ile yatak odanızdaki renkler arasında yumuşak bir geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca, yatak örtüsü ve yastıklarıyla da renkli ve canlı desenler tercih edebilirsiniz.

Yazlık evleriniz için hem güzel tasarımı ile dikkat çekecek, hem de fonksiyonelliği ile kullanım alanınızı genişletecek dekorasyon önerilerine ne dersiniz? Yataş Grubu’nun yurt içi ve yurt dışında hızla büyüyen mobilya ve uyku markası Divanev, modernlik ile sadeliği konfor ve fonksiyonellikle buluşturan ürünleriyle yazlık evleriniz için dekorasyon önerilerinde bulunuyor. Divanev ile yazlık evlerinizi baştan yaratacak fonksiyonel mobilya çözümlerini hemen keşfedin!

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