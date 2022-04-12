Yabancı çalışma izni nasıl alınır?

Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de en az 6 aylık ikamet iznine sahipse Türkiye’den çalışma izni başvurusu yapabilir. Bu başvurunun işveren ya da vekâlet verdiği danışmanlık firması tarafından yapılması gerekir. Yabancılar işveren olmadan kendi adına çalışma izni alamaz. Ayrıca çalışma izni başvurusunu işveren veya temsilcisi elektronik imza ile yapar.Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de en az 6 aylık ikamet iznine sahipse Türkiye’den çalışma izni başvurusu yapabilir. Bu başvurunun işveren ya da vekâlet verdiği danışmanlık firması tarafından yapılması gerekir. Yabancılar işveren olmadan kendi adına çalışma izni alamaz. Ayrıca çalışma izni başvurusunu işveren veya temsilcisi elektronik imza ile yapar.



İkamet izni olmayan kişiler ise bulundukları ya da vatandaşı oldukları ülkedeki T.C. temsilciliği üzerinden çalışma izni başvurusu yapabilir. Başvuru işveren ya da işverenin vekalet verdiği danışmanlık firması tarafından yapılır.Türkiye’den Başvuru Nasıl Yapılır? (Yurt İçi Başvuru)Lisans öğrencileri dışında Türkiye’de en az 6 aylık ikamet iznine sahip yabancılar, Türkiye’de bulundukları süre zarfında şu prosedürü izlemelidir:● Çalışma Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden online olarak başvuru yapılır.● Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve diğer ilgili kanunlar uyarınca başvuru belgelerini inceler ve inceleme sonucunda başvuru sonucu online olarak bildirir.Türkiye’de en az 6 aylık ikamet iznine sahip olmayan yabancılar, ikamet ettikleri ya da vatandaşı oldukları ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’na başvuru yapar.Yabancıyı istihdam edecek kişi ya da firma, konsolosluktan verilen referans numarasıyla 10 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapar. Bakanlık yaklaşık 30 iş günü içinde sonucu bildirir. Vizesini alan yabancı uyruklu kişinin en geç 90 gün içinde Türkiye’ye giriş yapması gerekir.Konsolosluğa teslim edilmesi gereken evraklar şu şekildedir:● Pasaport aslı ve fotokopisi● Çalışma vizesi başvurusu formu● 2 fotoğraf● İş sözleşmesi

Çalışma İzni Başvurusu Adım Adım Nasıl Yapılır? (Görselli Anlatım)



E-Devlet Giriş Sayfası



E-izin uygulamasına ecalismaizni.csgb.gov.tr adresi üzerinden girişir. Sayfaya girerken e-Devlet ve elektronik imza seçenekleri yer alır.Sayfadakiile giriş butonuna tıklanır ve’ne yönlendirilir.kısmından yetkili olunan firmanın seçilebildiği bölüme tıklanır. Sonraki aşamalar hep firma adına yapılır.Kullanıcılar e-izin uygulamasına ilk kez giriyorlar ise üstteki sayfa ile karşılaşırlar. Ev hizmetleri haricindeki tüm başvurular için işveren kaydı oluşturulur.Ekran görüntüsünde kırmızıyla işaretlenen iki seçenekten uygun olan seçilir vebutonuna tıklanır.Yeni iş yeri kayıtları bu sayfada yapılır, mevcut kayıtlar bu sayfada güncellenir.Ev Hizmetleri haricindeki tüm başvurular için işveren kaydı oluşturma sayfasıdır.alanı doldurulmalı,’e tıklanarak sistemden gereken bilgiler ekrana getirilmelidir.Kullanıcının e-mail adresini doğrulaması, KEP adreslerinin tebligat durumlarını sorgulamaları gerekir.E-mail bilgisi giren kullanıcının “” yazan yere tıklayarak e-mail adresine doğrulama kodu göndermesi gerekir. Gelen kod bu alana yazılır ve doğrulama işlemi tamamlanır.KEP adresi tebligat durumu ise “” yazan yere tıklanarak yapılır. KEP adresinin tebligat almaya uygun olmadığı hallerde PTT’ye başvurulması gerekir.Kullanıcı, yetkilisi olduğu firmayı buradan seçer ve sonraki aşamalarda firma adına işlem yapar. Kullanıcı, yetkilisi olduğu firmayı “” yazan yere tıklayarak yapar. Firma seçiminden sonra, 4 başvuru işleminden kendisine uygun olanı seçer vebutonuna basar. Daha sonra izin başvurularının yapıldığı sayfa açılır.Minimum 6 ay süreli ve geçerli ikamet izni bulunanlar için çalışma izni başvurusu yapılır. Başvuruyu yapacak kişi, yabancı uyruklu kişiye ait kimlik numarasını ilgili bölüme yazar veyazan yere tıklar. Gelen tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurular vesekmesine geçilir.Genel Bilgiler sekmesi çalışma izni için başvuru yapılan yabancıya ait dil, eğitim ve pasaport bilgilerinin girildiği bölümdür.Bilgisi girilen pasaportun son geçerlilik tarihinin başvuru tarihinden itibaren en az 60 gün daha geçerliliğinin olması şarttır.Görev bilgileri bölümünde yabancının firmada hangi görevde çalışacağı bilgisi girilir. Yabancı şirket ortağı veya sahibi değilse, alacağıgirilir.süreli olan yabancılar için “” yazan alan doldurulur.Belge yükleme sekmesinde yabancıya ait vesikalık fotoğraf ve diğer belgeler, belirtilen formatlarda yüklenir.Belge türü alanına yüklenen belgeler maksimum 1 MB boyutunda ve pdf formatında olmalıdır. Yüklenecek fotoğrafın türü ise jpeg, png veya gif formatında olmalıdır.Sonuç sekmesinde başvuru tamamlanır.Başvuru ya tamamlanıp gönderilir ya da daha sonra göndermek üzere kaydedilir.Çalışma izni başvurusu yapan kullanıcı, çalışma izni talep ettiği yabancıya ait belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğu e-imza ile onaylanır ve başvuru değerlendirilmeye alınır. Tamamlanan Başvurular yazan menüden başvurunun durumu takip edilebilir.E-imza ile imzalanmadan o ana kadarki tüm bilgiler kaydedilebilir. Ancak başvuru henüz Bakanlığa ulaşmaz. Daha sonra e-imzalayarak başvuru değerlendirilmeye alınabilir. Yani girilen tüm bilgiler kaydedilir, ancak e-imza ile tamamla denmediği müddetçe başvuru Bakanlığa ulaşmaz.Bulunduğu ya da vatandaşı olduğu ülkede yer alan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna başvurup “Referans Numarası” alan yabancı, çalışma izni başvurusu için bu adımları izlemelidir.Yabancı kendisine verilen referans numarasını ilgili bölüme yazar ve “Bilgileri Getir” butonuna tıklar. Ekranda çıkan formda tüm bilgiler eksiksiz doldurulur ve “Genel Bilgiler” sekmesine geçilir.Yabancının dil, eğitim ve pasaport bilgileri bu bölümde doldurulur. Pasaport bilgileri sistem tarafından otomatik yüklenir.Yabancının iş yerinde yapacağı görev bilgileri doldurulur. Yabancı şirket ortağı veya sahibi değilse, alacağı ücret girilir. Çalışma tipi süreli olan yabancılar için “Talep edilen çalışma süresi” yazan alan doldurulur.Belge yükleme sekmesinde yabancıya ait vesikalık fotoğraf ve diğer belgeler, belirtilen formatlarda yüklenir.Belge türü alanına yüklenen belgeler maksimum 1 MB boyutunda ve pdf formatında olmalıdır. Yüklenecek fotoğrafın türü ise jpeg, png veya gif formatında olmalıdır.Sonuç sekmesinde başvuru tamamlanır.Başvuru ya tamamlanıp gönderilir ya da daha sonra göndermek üzere kaydedilir.Çalışma izni başvurusu yapan kullanıcı, çalışma izni talep ettiği yabancıya ait belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğu e-imza ile onaylanır ve başvuru değerlendirilmeye alınır. Tamamlanan Başvurular yazan menüden başvurunun durumu takip edilebilir.E-imza ile imzalanmadan o ana kadarki tüm bilgiler kaydedilebilir. Ancak başvuru henüz Bakanlığa ulaşmaz. Daha sonra e-imzalayarak başvuru değerlendirilmeye alınabilir. Yani girilen tüm bilgiler kaydedilir, ancak e-imza ile tamamla denmediği müddetçe başvuru Bakanlığa ulaşmaz.Adım adım geçici koruma başvurusu nasıl yapılır, ona bakalım.Göç İdaresi’nden alınmış Geçici veya Uluslararası Koruma kapsamında ikameti olan yabancılar adına başvuru bu sayfadan yapılır.Kullanıcı, yabancı uyruklu kişiye ait yabancı kimlik numarasını ilgili alana yazarak “Bilgileri Getir” butonuna tıklar. Yabancı ile ilgili bilgileri ekrana getirir.Ekranda bulunan bütün bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra “” sekmesine geçilir.İzin için başvurulan yabancıya ait istatistiki bilgiler bu sekmede doldurulur.İzin için başvuru yapılan yabancının iş yerinde yapacağı bilgiler bu sekmede doldurulur. Yabancı şirket ortağı veya sahibi değilse, alacağı ücret girilir.Belge yükleme sekmesinde izin için başvurulan yabancıya ait vesikalık fotoğraf ve diğer belgeler, belirtilen formatlarda yüklenir.Belge türü alanına yüklenen belgeler maksimum 1 MB boyutunda ve pdf formatında olmalıdır. Yüklenecek fotoğrafın türü ise jpeg, png veya gif formatında olmalıdır.Sonuç sekmesinde başvuru tamamlanır.Başvuru ya tamamlanıp gönderilir ya da daha sonra göndermek üzere kaydedilir.Çalışma izni başvurusu yapan kullanıcı, çalışma izni talep ettiği yabancıya ait belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğu e-imza ile onaylanır ve başvuru değerlendirilmeye alınır. Tamamlanan Başvurular yazan menüden başvurunun durumu takip edilebilir.E-imza ile imzalanmadan o ana kadarki tüm bilgiler kaydedilebilir. Ancak başvuru henüz Bakanlığa ulaşmaz. Daha sonra e-imzalayarak başvuru değerlendirilmeye alınabilir. Yani girilen tüm bilgiler kaydedilir, ancak e-imza ile tamamla denmediği müddetçe başvuru Bakanlığa ulaşmaz.Bu bölümde başvuruların durumu listelenir. Tamamlanan ve tamamlanmayan başvurular takip edilebilir.Çalışma izni uzatma başvurusu sayfasında listenen yabancılardan uzatma başvurusunda bulunulacak yabancının kaydı bulunur.Bu kaydın karşısındaki “Başvur” yazan yere tıklanır. Uzatma başvurusu yapılacak sayfa açılır. Bu listede başvuru yapan kişi, yabancıya başvuruya tıklar ve İşlemler başlığına tıklar. Bu başlığın altındaki resim butonunu seçerek ilgili başvuruyu silebilir ya da Devam Et yazan yere tıklayarak uzatma başvurusu yapılan sayfaya gidebilir.Henüz tamamlanmayan başvuruların takibi bu sayfadan yapılır.Dilenirse başvuru silinebilir.Devam et butonuna tıklanırsa başvurunun tamamlandığı sayfaya yönlenir.Bu bölüm 4 sekmeden oluşur:Bu sekmede değerlendirilmesi henüz tamamlanmamış başvurular yer alır.Değerlendirme sonuçlarının yer aldığı bu sekmede “Değerlendirme Sonucu Seçim” adı altında bir liste bulunur. Bu listeden, kullanıcı görüntülemek istediği başvuruyu seçerek sonuçlara ulaşabilir.Harç yatırılması gereken başvuruların listelendiği sekmedir.Eksik evrağı bulunan başvurulara bu sekmeden ulaşılabilir.Yetkilisi olunan işyerleri bu sayfada listelenir. İş yerlerine ait alt sekmeler şu şekildedir:● İş Yeri Ayrıntıları● Başvuru Listesi● Yetkilendirme İşlemleri● Başvuru Atama İşlemleriİşyeri sahibinin daha önce sisteme girdiği bilgilerin yer aldığı sekmedir. Kullanıcı “güncelle” yazan kısma tıklayarak bilgilerini güncelleyebilir.Seçilen işyeri yetkilisine göre başvuruların listelendiği bölümdür.Kullanıcı “” yazan yere tıklayarak başvurularını listelemek istediği yetkiliyi seçer.Firma adına başvuru yapma yetkisi olan kullanıcıların listelendiği bölümdür.Yetkili kullanıcı eklemek için “” butonuna tıklanır ve “” yazan yere ulaşılır.Bu alanda gerekli bilgiler girilir ve “”e tıklanır. E-imza ile onay sayfasına yönlenilir.Yetkili kullanıcı değiştirme işlemleri bu sayfada yapılır.Kullanıcı, başvurusu yapılan yabancıya ait olduğu yetkili kullanıcıyı “” yazan yerden seçerek “Aktar” butonu vasıtasıyla değiştirebilir.Kullanıcı, başvuru listesindeki yabancıların tümünü tek bir yetkili kullanıcıya aktarmak istediğinde “Tümünü Aktar” butonunu kullanabilir.Ev hizmetleri işyeri kayıt işlemleri bu sayfada yapılır.Kayıt yapacak kullanıcıların e-mail adreslerini doğrulamaları ve KEP adreslerinin tebligat durumlarını sorgulamaları gerekir.Kimlik bilgilerinin sisteme yüklenmesi “Dosya Yükleme” yazan butona tıklayarak yapılır. Yüklenecek belge maksimum 1 MB boyutunda ve pdf formatında olmalıdır.Bu sayfada kullanıcı,alanı doldurulmalı,’e tıklanarak sistemden gereken bilgiler ekrana getirilmelidir.

Kayıt yapacak kullanıcıların e-mail adreslerini doğrulamaları ve KEP adreslerinin tebligat durumlarını sorgulamaları gerekir.



E-mail bilgisi giren kullanıcının “Doğrulama Kodu Gönder” yazan yere tıklayarak e-mail adresine doğrulama kodu göndermesi gerekir. Gelen kod bu alana yazılır ve doğrulama işlemi tamamlanır.



KEP adresi tebligat durumu ise “Tebligat Durum Sorgulama” yazan yere tıklanarak yapılır. KEP adresinin tebligat almaya uygun olmadığı hallerde PTT’ye başvurulması gerekir.

Yabancılara Ödenmesi Gereken Asgari Ücretler (2022)



Söz konusu asgari ücret tutarı, yabancının çalışma izni aldığı dönem geçerli olan asgari ücreti ifade eder. Yabancı asgari ücretlerinde minimum tarife şu şekildedir:



● Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan yönetici mühendis ve mimarlar için asgari ücretin en az 6,5 katı, (5004 x 6,5 = 32.526 TL)

● Uzmanlık gerektiren işlerde çalışacak kişiler, öğretmenler, doktorlar için asgari ücretin en az 3 katı: 5004 x 3 = 15.012 TL

● Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin en az 4 katı, (5004 x 4 = 20.016 TL)

● Masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar ile turizm-animasyon organizasyon şirketlerinde akrobat ve benzeri pozisyonlarda çalışacak yabancılar ile için asgari ücretin en az 2 katı (5004 x 2 = 10.008 TL)

● Ev Hizmetlerinde çalışacak yabancı uyruklular için brüt asgari ücret: 5004 TL



Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler



Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni başvurusunda, istihdam edilecek yabancının hizmet vereceği sektöre bağlı olarak birtakım farklılıklar bulunur. Ancak tüm çalışma izni başvurularında elektronik imza gerekir. Çalışma izni başvurusu ve çalışma izni uzatma başvurusu yapılırken hem yabancının hem de işverenin temin etmesi gereken evraklar aşağıda detaylı bir biçimde belirtilmiştir.



A. İlk Kez Çalışma İzni Başvurusu Yapılırken Gereken Evraklar



Yabancı Kişiden İstenen Evraklar



● 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yurt dışında edinilen diplomalar için Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) alınacak denklik belgesi

● Bakanlık tarafından gerekli görülürse, mezuniyet derecesinin veya geçici belgenin tercüme edilmiş ve noter onaylı örneği; Pilotlar için, orijin ülkelerinden alınan pilot lisansı (Elektronik başvuru sırasında çevrimiçi yüklenmeli.)

● Sertifikalı turizm işletmeleri için iş sözleşmesinin Türkçe ve başvuranın ana dilindeki kopyaları (Elektronik başvuru esnasında çevrimiçi yüklenir.)

● Yabancılar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetki alanına giren eğitim hizmetlerinde istihdam edilebilmek için, aynı Bakanlıktan alınan yeterlilik sertifikası (Belgenin taranmış hali başvuru esnasında sisteme çevrimiçi yüklenir.)



İşverenden İstenen Evraklar



Yabancı personel istihdam etmek isteyen işverenin temin etmesi gereken belgeler şu şekildedir

● Faaliyet belgesi, Faaliyet belgesi örneği

● Bir önceki seneye ait vergi makamları tarafından onaylanmış (elektronik başvuru sırasında taran ve çevrimiçi yüklenen) bir bilanço ve bir kar-zarar tablosu, Bilanço Örneği

● Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Resmi Gazete

● Çevrimiçi başvuru yaparken, SGK e-bildirge yetkilisi adına e-imza alınması

● Mühendislik, inşaat, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri alanlarında yabancı uzman istihdam etmek isteyen kurumlar için aynı pozisyonda çalışan Türk vatandaşlarının ücretleri ve yabancı uzman ile işveren arasındaki sözleşme



B. Türkiye’den Yapılacak Başvurularda Gereken Evraklar



Yabancı Kişiden İstenen Evraklar





● İş Sözleşmesi (yabancı ve işveren tarafından imzalı), İş Sözleşmesi

● Pasaport Kopyası (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş), Pasaport Örneği

● Diploma Kopyası (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş), Diploma Örneği

● Uygunsa referans mektubu (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş),

● En az 6 aylık geçerli ikamet izninin bir kopyası, İkamet İzni Örneği

● Mevcut çalışma izninin orijinali (çalışma izni uzatma başvurusu için), Çalışma İzni Kartı Örneği



İşverenden İstenen Evraklar



● Kurumun bir önceki yıla ait bilanço ve kar-zarar tablosu, Bilanço Örneği

● Firmanın güncel sermayesi ve iştirak yapısını içeren Türk Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret sicil gazetesi örneği

● Faaliyet belgesi, Faaliyet belgesi örneği

● Şirketin ödenmemiş vergi borcu olmadığına dair belge Vergi borcu yoktur örneği



C. Türkiye Dışından Yapılacak Başvurularda Gerekli Evraklar



Yabancı Kişiden İstenen Evraklar



● Pasaport, Pasaport Örneği

● Çalışma Vizesi başvuru formu, Başvuru formu örneği

● İş sözleşmesi ya da resmi iş teklifi, İş Sözleşmesi Örneği

● Yabancının kendi ülkesindeki Türk Konsolosluğuna hitaben yazılmış davet mektubu

● Bir adet vesikalık fotoğraf

● Yabancının yeminli tercüman tarafından çevrilmiş diploma kopyası, Diploma Örneği

● Eğer var ise yabancının referans mektubu (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş)



İşverenden İstenen Evraklar



● Kurumun bir önceki yıla ait bilanço ve kar-zarar tablosu, Bilanço örneği

● Firmanın güncel sermayesi ve iştirak yapısını içeren Türk Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

● Faaliyet belgesi, (Örnek belge için Faaliyet belgesi örneği)



D. Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Yapılırken Gereken Evraklar



Türkiye’de çalışma izni alan bir yabancı, 1 yıl sonra aynı yerde çalışmaya devam etmek isterse, çalışma izni uzatma başvurusu yapmalıdır. 1 yıl uzama gerçekleştikten sonra ise bu kez 2 yıllık çalışma izni başvurusu yapmak durumundadır. Bu süreçten sonraki çalışma izni başvuruları ise 3’er yıllık olarak yapılır.



Hemen belirtmeliyiz ki tıpkı ilk başvuruda olduğu ya işveren ya da vekalet verilen danışmanlık firması tarafından yapılmalıdır. Zira yabancı uyruklu kişi bazı istisnalar dışında çalışma iznini kendi başına alamaz ve uzatamaz.



İlk alınan çalışma izni bitmeden 60 gün önce işveren firma, aynı kişi ile çalışmaya devam etmek istiyor ise çalışma iznini uzatmak için başvuruda bulunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken husus ise uzatma başvurusunun, yasal süre bitmeden önce yapılmalıdır. Çalışma izni bittiği zaman yapılan başvurular geçersiz sayılır ve uzatma işlemi yapılmaz. Böyle bir durumda yeniden çalışma izni alma süreci gerekir.



Yabancı Kişiden İstenen Evraklar



Çalışma izni uzatma başvurusu, işveren firma tarafından yapılır. Ancak yabancının yerine getirmiş olması gereken birkaç husus vardır.



● Çalışma izni süresi boyunca toplam 6 aydan fazla Türkiye dışında kalmamak;

● Herhangi bir suça karışmamış olmak

● Yabancı uyruklu kişinin şirketteki görev unvanına göre şirketin ciro yapmış olması, (Söz gelimi yabancı kişi yurt dışı satış personeli olarak çalışıyor ise şirketin o yıl içinde yurt dışına ürün satmış olması)



Bu şartları yerine getiren yabancının çalışma izni uzatma başvurusunda temin etmesi gereken bir belge yoktur.



Uzatma başvurusu, işveren tarafından aşağıda belirtilen evraklar sunularak yapılır.



İşverenden İstenen Evraklar



● Başvuru dilekçesi,

● Elektronik ortamda doldurulmuş uzatma başvuru formu,

● Pasaport fotokopisi,

● Süresi bitmek üzere olan çalışma izni belgesi,

● Ticaret Sicil Gazetesi (En son sermaye ve ortak yapısı belirtilmelidir.)

● Vergi dairesi veya serbest mali müşavir tarafından onaylı karar-zarar bilanço tablosu



İşverenin riayet etmiş olması gereken hususlar ise şöyledir:



● Geçmiş 1 yıllık dönemde şirketin her yabancıya karşılık en az 5 Türk vatandaşını çalıştırıyor olması,

● Uzatma başvurusu esnasında şirkette mevcut 5 sigortalı Türk vatandaşının çalışıyor olması

● Yabancının maaşının eksiksiz ve banka üzerinden ödenmiş olması,

● Yabancının SGK prim ödemelerinin eksiksiz ve zamanında ödenmiş olması,

● Şirket vergi borcuna sahip olmaması

Neden Ata Kurumsal?



Ata Kurumsal, profesyonel ekibi ve yılların deneyimiyle çalışma izni ve oturma izni başvurularını kusursuz bir şekilde gerçekleştirmektedir.



Bugüne kadar binlerce yabancının Türkiye’de çalışabilmesi için gereken tüm süreci başarıyla sonuçlandıran Ata Kurumsal Danışmanlık, toplu bir biçimde yabancı personel istihdam etmek isteyen firmalar için özel tarifeler uygulamaktadır.



Bizi 444 7 284 numaralı telefondan arayabilir ya da ofisimize uğrayarak Türk kahvemizi yudumlayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.



Kaynak: https://atakurumsal.com/

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