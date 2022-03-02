VIG Metal'de yeni dönem yeni motto: Sürdürülebilir Dünya

VIG Group'u yakından tanıyabilir miyiz? Faaliyet alanlarınızı ve hedeflerinizi anlatır mısınız?

VİG Group bünyesinde Türkiye’de Vig Metal, Vig Makina ve Almanya’da Vig Euro olarak 3 şirketimiz faaliyet gösteriyor.

1991 yılında kurulan bir aile şirketiyiz. İlk kurulan şirketimiz Vig Makina’da 30 yılı aşkın deneyimimiz, yenilikçi teknolojik uygulamalarımızla, alüminyum sistemleri ve boya sistemleri alanlarında sanayi firmalarının ihtiyaçlarına özel endüstriyel verimliliği artıran üretim çözümleri sunuyoruz.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki VİG Metal şirketimizde 2006 yılından bu yana alüminyum ve magnezyum gibi hafif metallerden levha ve rulo üretimi yapıyoruz. 2008’de dünyada ilk kez çift merdaneli döküm yöntemiyle 1500 mm. genişliğinde magnezyum levha üretimine başladık. 2010’da Türkiye’de ilk kez kum kalıba döküm yöntemi kullanarak savunma sanayiine parça imalatını tamamladık.

Alüminyum bölümümüzde sürekli döküm ve soğuk hadde yöntemleriyle 12.000 ton kapasite ile üretime başladık. Gelinen noktada 2022 itibariyle yeni tav fırınlarımız ve döküm hatlarımızla 40.000 ton hacme ulaşmayı hedefliyoruz.

Genişleyen üretim hacmimizle istihdam oranını artırırken, nitelikli eğitimlerle çalışanlarımızın gelişimini ve kadın istihdamını destekliyoruz.

İnşaat, otomotiv, dayanıklı tüketim, enerji, distribütör ve reklam gibi hitap ettiğimiz sektörlerde İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda gibi pek çok Avrupa ülkesine alüminyum ihraç ediyoruz. Uluslararası pazarda lider firmalara yaptığımız üretimlerle bu yıl ihracat hacmimiz %77’ye ulaştı.

Yerli kaynak kullanımını önemsiyoruz; hammaddeden başlayan tüm üretim prosesinde yerli girdileri kullanmaya ve ileri dönüştürmeye odaklanıyoruz. Üretimimizde yüzde 80'i grup şirketimiz Vig Makina tarafından tasarlanan makineleri kullanıyoruz.

Alüminyum sektöründe Türkiye küresel rekabette sizce hangi noktada ve hangi adımları atmalıyız?

Global olarak katlanarak büyüyen alüminyum sektöründe ülkemiz, üretim kalitesi ve stratejik konumuyla çok önemli bir noktada.

4 milyar dolarlık pazar büyüklüğümüzle dünya alüminyum sektörüyle doğru orantılı bir ilerleme kaydediyoruz. Bunu korumak ve geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına ve endüstri 4.0’ı alanına daha çok yatırım yapmalıyız.

Bilhassa havacılık, savunma sanayii gibi alanlardaki yüksek kalite beklentilerini karşılar hale gelmeliyiz. AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Asya, Afrika gibi pazarlara daha çok hâkim olmalıyız.

VIG Metal'in önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağı yeni yatırım ve projeleri bizimle paylaşır mısınız?

Kütahya’daki fabrikamız yeni tav fırınları, boy kesme makinaları, döküm hatları için bölümler eklenerek her geçen gün büyüyor. Önümüzdeki dönemlerde levha kapasitemizde önemli ölçüde artış olacak.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için payımıza düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Kapsamlı enerji yatırımları, yenilenebilir kaynak yatırımları yapıyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak için atık politikalarımızı güncelliyoruz.

Pandemi öncesinde sahiplendiğimiz ‘Hayatı Hafifletiyoruz’ marka ifademizi genişleterek şirket vizyonumuzun bir parçası haline getirdik. Ve bu yıl “Sürdürülebilir Vizyon, Sürdürülebilir Dünya…” mottosunu geliştirdik. En büyük yatırımımız dünya dedik. Yaptığımız işin ardında, geleceğe daha iyi bir gezegen bırakmak için çalışıyoruz. Çünkü hakikaten sürdürülebilir dünya, sürdürülebilir bir şirket vizyonu ile mümkün.

İşte bu değerlerden yola çıkarak alüminyum segmentimiz için VALU markasını yarattık. Aluexpo 2022’de H1/D120 standımızda VALU markamızın da lansmanını yapacağız. Sektördeki tüm paydaşlarımızı ve ziyaretçileri bekleriz.

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