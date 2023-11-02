Vegan yaşam artık çok daha kolay… 6 Adımda bitkisel gıdaların besleyici dünyasını keşfedin!

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Kalsiyum kaynağı bitkisel gıdalar

Vegan beslenmek isteyen fakat tereddüt eden insanlar en çok, ana besin gruplarının bu sistemde bir karşılığı olup olmadığını merak ediyorlar. Bitkisel bazlı beslenmenin içerdiği zengin seçeneklerini görmek çoğu zaman bu sorulara cevap olabilir ve hemen herkesin aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilir. Bunu en güzel örneklerinden biri de kalsiyum deposu bitkisel gıdalardır. Ispanak, brokoli, kara lahana, tofu, soya badem/pirinç sütü, kaju, pirinç, nohut, pazı, ceviz, portakal ve kuru fasulye gibi onlarca üründen kalsiyum ihtiyacı karşılanabileceği gibi, son dönemde yoğurt muadili bir besin olarak sıkça kullanılmaya başlanan Fermente Süzme Kaju ile lezzetli tariflere imza atılabilir. Vegan yaşama kolaylıkla sofralarınızdan başlayabilirsiniz!

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Vegan beslenenler için protein seçenekleri

Protein, dengeli beslenmek isteyenler için vazgeçilmez bir besin grubudur ve hem günlük hayattaki temponuzu koruyabilmeniz hem de yaşam döngünüzü daha kaliteli hale getirebilmeniz için vazgeçilmezdir. Peki vegan beslenenler protein ihtiyaçlarını hangi bitkisel besinlerle karşılıyor? Mercimek, nohut, susam, fındık ezmesi, tahin, yulaf, bezelye, kinoa, soya sütü, yer fıstığı gibi geniş bir listedeki gıdalar ile beslenmenizde tamamen bitkisel ürünler kullanabilir, aynı zamanda protein ihtiyacınızı kolayca karşılayabilirsiniz. Tamamen bitkisel bazlı sofralar kurarak elde edeceğiniz lezzetli seçeneklere siz de çok şaşıracaksınız!





Yağ ihtiyacınızı giderecek bitkisel besinler

Her ne kadar fit olmaya dikkat edenler uzak durmaya çalışsa da, vücudumuz zinde kalabilmek için belli miktarda yağa da ihtiyaç duyar. Vegan beslenmeye önem verenler bu konuda da oldukça fazla seçeneğe sahip, hatta bitkisel yağ kaynağı olarak kullanılan bu besinler damak tadına düşkün herkesin menüsüne kolaylıkla girebilir. Zeytinyağı, susam yağı, keten tohumu yağı, hindistancevizi, kabak çekirdeği, avokado ve chia tohumu gibi çok sayıda alternatifi olan bitkisel ürünler ile mutfakta harikalar yaratmanız hiç de zor değil!

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Veganlar için bitkisel Omega3 kaynakları

Kaliteli yaşam için diyabet riskinden kaçınan ve özellikle kalp-damar sağlığına dikkat edenler, bağışıklık sisteminin olmazsa olmazı Omega3 almaları gerektiğini bilirler. Peki vegan beslenenler bu ihtiyaçlarını hangi besinlerle karşılayabilir? Bu soruya verilebilecek cevaplar oldukça fazla: Kivi, ceviz, keten tohumu, lahana, semizotu, avokado, brüksel lahanası, buğday, tofu ve tahin gibi onlarca bitkisel ürün, ihtiyacınız olan Omega3’ü kolayca karşılayacaktır.





Magnezyum deposu vegan besinler

İnsan bedenindeki birçok enzim reaksiyonunda yeri olan ve özellikle kas ve sinir sistemi için vazgeçilmez olarak bilinen magnezyumun, besinler üzerinden düzenli olarak alınması halinde dengeli bir yaşam sizin için çok daha olası hale gelir. Vegan beslenme alışkanlığı olan insanlar için bu aslında hiç de zor değil çünkü, kabak çekirdeği, kaju, ıspanak, kara buğday, bitter çikolata, kinoa, yer fıstığı, avokado, yulaf ve patates gibi birçok bitkisel gıda, bu ihtiyacı karşılamada onların en büyük yardımcıları... Unutmayın; hem lezzetli hem de besleyici öğünler vegan yaşam tarzı ile gayet mümkün.

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Bitkisel beslenenler için demir kaynağı gıdalar

İyi yaşamak için beslenmesine dikkat eden herkes bilir ki, demir yönünden güçlü gıdalar tüketildiği zaman bağışıklık sistemi ve buna bağlı olarak genel vücut fonksiyonları çok daha verimli hale gelir. Kandaki oksijenin taşınması ve depolanması gibi hayati görevleri olan bu element, vegan yaşamda da bitkisel olarak kolayca elde edilebilir. Soya fasulyesi, yeşil mercimek, kuru fasulye gibi bakliyatların yanı sıra, mantar, bal kabağı, maydonoz, ayçekirdeği, kuru kayısı, kara lahana, bulgur gibi onlarca ürün demir bakımından oldukça zengindir ve vegan beslenen insanlar için lezzetli birer seçenektir.

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