Uçaktan iner inmez Bodrum'daki eviniz 4 dakika! Yeni yaşamınızın ayrıntılarını keşfedin!

Konforu geride bırakmadan yeni bir hayat: Bodrum

Kentin karmaşasından uzaklaşmak için yola çıkmak, ıssız ve konforsuz mekanlarda inzivaya çekilmek anlamına gelmez. Doğal hayatla bütünleşmek, sizi alıştığınız konfordan alıkoymasın istiyorsanız Bodrum bu hayaliniz için kusursuz bir seçim olacaktır. Gerektiğinde kolayca ulaşabileceğiniz alışveriş noktaları, eğlence, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi günlük yaşamda ihtiyaç duyabileceğiniz donanımlı hizmetlere sahip olan Bodrum, rafine bir sosyal yaşama da kavuşmanız için size gereken her şeyi sunacaktır.





Tarihin, denizin ve doğal hayatın kesiştiği topraklar

Yazılı insanlık tarihinin oluşmasında bir milat olan Herodot’un vatanı Halikarnassos’un bugünkü mirasçısı olan Bodrum, binlerce yılda ağırladığı sayısız medeniyetin izlerinin yanı sıra, doğal zenginlikleri ve dünyaca ünlü mavi bayraklı plajları ile kusursuz bir coğrafyadır. İnsanı yıpratan kent hayatından uzaklaşmak, yaşamı daha yavaş ve keyifli bir tempoda yaşamak için bundan daha güzel bir karışım olabilir mi?





İstanbul'dan uçağa bindikten 1,5 saat sonra evinizin kapısındasınız!

İstanbul’daki veya yaşadığı kentteki iş ve sosyal çevresinden çok uzaklara gidemeyeceğini düşünenler için yine Bodrum’un sunduğu harika bir çözüm var: Milas – Bodrum Uluslararası Havalimanı. Ülke içi ve ülke dışı yoğun uçuş trafiğine sahip olan, İstanbul’dan sadece 1 saat 15 dakikalık bir uçuşla kolayca ulaşılan Milas Havalimanı ile size çok uzak sandığınız yeni bir hayatın aslında ne kadar yakınınızda olduğunu görebilirsiniz.





Doğal hayatı sadece izlemeyin: Kendi bahçenizde yaşayın!

Doğal hayat ile tanışmak sadece bahçe peyzajı izleyip, veranda da oturmakla olsa tüm bunları kentin yakın bölgelerinde de bulmak mümkün olurdu. Fakat gerçekten yaşayan, nefes alan ve kendi doğal döngüsünün içine sizi de kabul eden bir coğrafyada bulunmak, ancak Bodrum gibi bir tabiat parçasında mümkün olabilir. Bitki örtüsü, topoğrafyası ve tüm canlı hayatı ile kusursuz bir yaşam alanı sunan Bodrum’da yeni bir hayata başlamak, imrenilecek bir manzaranın parçası olmaktan farksız olacaktır. Kendi bahçenizde yetiştireceğiniz yeşillikler ile mutfakta harikalar yaratacağınız yeni bir ev, hayatınızı baştan sona değiştirebilir. Bodrum'un doğal hayatını lokal dokuya uyumlu olarak yaşamınızın parçası yapacak bir konut projesi ile yepyeni bir başlangıç yapmak güzel olmaz mıydı?

Ilıman iklimle 12 aya yayılan açık hava etkinlikleri

Bodrum ve bulunduğu coğrafyayı sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada gözde kılan en önemli ayrıcalık belki de tüm yıla yayılan ılıman iklimi olabilir. Kaliteli bir yaşam için insanın ihtiyacı olan tüm şartları fazlasıyla sunan bu iklim sayesinde, 365 gün açık havada zaman geçirmek, yerel olarak üretilen doğal besinlere ulaşmak ve geniş bir bölgedeki koyları, beldeleri, doğa harikalarını, ören yerlerini ziyaret etmek mümkün. İyi yaşamak ve bunu en doğal haliyle yapabilmek için Bodrum size gereken her şeye fazlasıyla sahip.

CASAFABAY Villaları, Bodrum'da doğal yaşam kasabası konseptiyle eşsiz bir yaşam alanı olarak hayata geçiyor. Minimalist anlayışla ve lokal dokuyla uyumlu şekilde, tarihi Muğla evlerinden esinlenilerek hayata geçirilen evlerin her bir metrekaresi konfor ve maksimum kullanım verimliliği için tasarlandı. Doğal hayatla bütünleşmiş ve birbirinden bağımsız 117 konuttan oluşan özgün bir proje olarak tasarlanan CASAFABAY Villaları, Bodrum Milas Havaalanı'na sadece 4 dakika mesafedeki konumu ile yeni hayatınızı sizin için çok daha ulaşılabilir hale getiriyor. Her aile tipine, her ihtiyaca ve bütçeye göre yüksek beklentiler düşünülerek oluşturulan proje, 2022 yılında layık görüldüğü Luxury Life Style Awards ile de dikkatleri üzerine topluyor. Müştemilatlar, özel ve ortak havuzlar, bahçeler, spor alanları, yürüyüş yolları ve amfi tiyatro gibi yaşamı keyifli kılacak sayısız ayrıntı ile donatılan CASAFABAY Villaları için merak ettiğiniz tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

