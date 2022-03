Tüm Yönleriyle Buz Lazer: Soprano Titanium

Buz Lazer: Soprano Titanium Nedir?

Soprano Titanium, ALMA Lasers firmasının geliştirdiği Buz Lazer serisinin en son modelidir.

Lazer epilasyon amaçlı kullanılan üç dalga boyunu tek bir aplikatörde birleştiren özel 3D teknolojisine sahiptir. Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG dalga boylarının aynı sistemde olması, tüm cilt ve kıl tiplerinde lazer epilasyonu güvenli kılan önemli bir özellik. Bu nedenle günümüzün en gelişmiş lazer epilasyon teknolojilerinden biri olarak kabul görmektedir.

Kapsama alanını artırmak ve uygulama süresini azaltmak için 4 cm² genişliğinde bir uygulama başlığına sahiptir. Gelişmiş soğutma sistemi ve patentli SHR uygulama tekniği ile neredeyse tamamen ağrısız ve konforlu bir lazer epilasyon sunar.

Buz Lazer Nasıl Etki Eder?

Soprano Titanyum teknolojisi, Soprano Ice Platinum modelinde olduğu gibi 3 dalga boyunu bir arada sunan 3D teknolojisine dayanır:

ALEXANDRITE 755 nm

DİYOT 810 nm

Nd:YAG 1064 nm

Bu 3 dalga boyunu birleştirmek, aplikatörün aynı anda 3 farklı doku derinliğini hedefleyebileceği anlamına gelir. Her dalga boyunun emilim ve dokuya nüfus etme özelliklerini bir arada sunmak, her cilt tonu ve her vücut bölgesinde etkili sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bu sayede Buz Lazer ile bronz ten ve esmer tenlerde de lazer epilasyon yapılabiliyor. Aynı zamanda kılın tüm anatomik yapıları ve farklı derinliklerdeki kıl kökleri de hedeflenebildiği için ince kıllarda da etkili sonuçlar alınıyor.



SHR™, Alma Laser'in geliştirdiği dünya çapında kullanılan tescilli lazer epilasyon uygulama metodudur. Koyu ve bronz ten dahil tüm cilt tipleri için uygun ve neredeyse ağrısız olduğu klinik olarak kanıtlanmış lazer epilasyon yöntemidir. SHR™ uygulama tekniği sayesinde güneşe maruz kalmış ciltlere de uygulanabilir.

Tüm orijinal Buz Lazer cihazları SHR™ teknolojisine sahiptir. Buz Lazer, Alma'nın SHR™ yöntemini kullanarak güvenli ve rahat epilasyon sağlar. Kıl köklerine etkili bir şekilde zarar veren ve yeniden büyümeyi önleyen bir sıcaklığa kadar ısıtarak çalışır ve çevre dokuya zarar gelmesini önler. Aplikatörü uygulama alanı üzerinde tekrar tekrar hareket ettiren bu uygulama tekniği, lazer ısısının minimum düzeyde hissedilmesini sağlar. Soprano Titanium modelindeki soğutma teknolojisi ICE Plus da cilt yüzeyini soğutarak rahatsızlığı ve yan etkileri önler. Böylece neredeyse ağrısız lazer epilasyon sağlar.

Gelişmiş Soğutma Sistemi: ICE Plus

ICE Plus, tüm lazer uygulaması boyunca cildi sürekli olarak soğutan ve sıcaklığı düzenleyen tescilli bir soğutma teknolojisidir. Uygulama başlığındaki safir uçtan yapılan etkili soğutma, cilt yanığı gibi riskleri en aza indirmeyi hedefler.

Sıcaklık kontrollü ve sabit kaldığından, hastalar seans boyunca serin, rahat ve neredeyse ağrısız bir deneyim yaşarlar.



Buz Lazer uygulama başlığı cilde temas ettiğinde buz gibi serindir ve ciltte ferahlama sağlar. Lazer epilasyon esnasında hissedilen yoğun ısı yerine buz gibi bir serinlik hissedilir. Isı kademeli olarak arttığı için son birkaç saniye hafif bir ısınma hissi olabilir. Ancak etkili soğutma ile bu his ağrıya dönüşmeden uygulama tamamlanır.

Yukarıda bahsettiğimiz gelişmiş özellikleri ile Buz Lazer ile neredeyse ağrısız bir lazer epilasyon deneyimi yaşayabilir ve sevdiğiniz şeyleri yapmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Buz Lazer klinikleri için www.buzlazer.com web sitemizi ziyaret edip, daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

İlandır