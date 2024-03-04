Saul Goodman hayranları onu çok sevecek! Taş Kağıt Makas'ın sıra dışı karakteri Harun Yakar'ı 5 adımda keşfedin!

Ozan Güven’in canlandırdığı Harun Yakar, izleyicinin 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul'daki Saul Goodman ile bağ kurmasını sağlayacak, ilişkileri ve geçmişi ile şekillenen renkli kişiliği sayesinde dikkatleri üzerine toplayacak ilginç bir avukat. Peki nedir bu iki sıra dışı karakterin yollarını kesiştiren özellikler?

Renkli bir tarzı var, iyi yaşıyor ve parayı seviyor…

Başarının tadını almış her avukat, kazanmaktan ve bu göz alıcı zaferleri paraya çevirmekten büyük haz alır. Renkli giysiler, pahalı zevkler ve tüm bunları elde etmek için aldıkları büyük riskler… Kendine has bir tarz sahibi olmak, yaşamdan keyif almak ve hep daha fazlasını istemek Harun ve Saul gibi iki tecrübeli avukatı aynı kaderde birleştiren belki de en somut özellik.

Zeki, karizmatik ve yeri geldiğinde komik

Başarıyı arzulayan bir avukatın, hukuk diplomasının çok ötesinde bir personaya sahip olması gerektiğini bilen bir karakter Harun Yakar. Ne zaman harekete geçip, ne zaman beklemesi gerektiğini bilecek kadar kıvrak zekalı, girdiği her ortamda dikkatleri üzerine toplayacak kadar karizmatik ve mizahı bir enstrüman gibi kullanacak kadar esprili… Harun Yakar’ın bu eğlenceli yönü, bize Saul Goodman’ı hatırlatan önemli özelliklerden biri.

Cesur ve hırslı bir kişilik

Bulunduğu noktaya gelene kadar geçtiği tüm yolları hala dün gibi aklında tutan ve zorlu geçmişini cesarete havale edebilen ender insanlardan biri Harun Yakar. Onu ele aldığı vakalarda zafere taşıyan hırsı da işte tam da bu cesaret üzerinden yükseliyor. Yeri geldiğinde Saul Goodman kadar karanlık olmayı da bilen, cesareti zaman zaman aklının da ötesine geçen ihtiraslı bir avukat.

Hayatı yaşayarak öğrenmiş bir pragmatist

Başarmak için bazen kitabın dışına çıkılabileceğini çoğumuz Saul Goodman sayesinde içselleştirdik belki ama, olaylara pragmatist bir açıdan yaklaşmak Harun Yakar’ın da mottosu aslında… Aynı Saul Goodman gibi mafya bağlantılı gayrimeşru insanların avukatlığını yapmaktan çekinmeyen, deneyimlediği her tecrübenin izini ruhunda taşıyan, hayatta kalmak için her şeyi göze alabilecek -zor- bir kişilik Harun Yakar. Dönüştüğü kişiliği elleriyle yaratan bir heykeltraş adeta.

Hukukun arka yollarını da bilen, işine aşık bir avukat

Bir hukuk savaşının nasıl kazanılacağını, benzerlerini defalarca yaşamış ve yeri geldiğinde kirli yollara da göz atmak zorunda kalmış bir avukattan daha iyi kim bilebilir? Harun Yakar gibi değerli bir avukat, yeri geldiğinde işi bitirmek için masadaki her seçeneği kullanmaktan çekinmeyendir. Saul Goodman’ın dediği gibi: “… biz avukatlar sağlık sigortası gibiyizdir; kimse ona ihtiyaç olsun istemez ama, zamanı geldiğinde yaptırmamayı da asla göze alamaz.”. Başarıyı bazen zor yoldan da olsa kendi elleriyle yaratan ve izlerken zaman zaman ‘Better Call Harun’ diyerek gülümseyeceğimiz yarı-karanlık Harun Yakar karakteri, takip ettiği hikayenin farklı boyutlarını da algılamayı sevenler için bu sezon vazgeçilmez bir deneyim yaratacak.

Ozan Güven’in yanı sıra oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük, Hande Ataizi ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin de yer aldığı ‘Taş Kağıt Makas” her çarşamba 20:00'de Kanal D’de. Diziyi keşfetmek için tıklayın!

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