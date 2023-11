Sağlığınızı ertelemeyin! Değişen ihtiyaçlara karşı dijital çözümleri keşfedin!

Haberin Devamı





Aradığınız her daldaki tıbbi uzman bir tık uzakta!

Modern zamanların belki de en değerli malzemesi zaman ve onu verimli kullanmak hepimiz için çok önemli. Peki tıbbi bir uzmanla görüşebilmek, hatta bazen hemen cevap almanız gereken bir durumda bir sağlık kurumuna ulaşmak ne kadar zamanınızı alıyor? Konuyu bütüncül sağlık hizmeti yaklaşımı ile ele alan kurumlar artık bu tip hizmetleri siz neredeyseniz oraya taşıyor ve online olarak hemen ulaşılabilir tıbbi desteği kullanıma sunuyor. Başınız sıkıştığında, normal şartlarda saatler alacak bir süreci dakikalar içinde hem de zahmetsizce tamamlamak artık mümkün.

İster online, ister yüz yüze doktor muayenesi

Çoğu zaman bir uzman doktora sözlü olarak danışılarak çözülecek sorunlar için saatler süren randevu ve ulaşım süreci ile uğraşmak sizi de yoruyor mu? Sağlık ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunan kurumlar ile bu süreç artık sıkıntı olmaktan çıkıyor. Sisteme yapılan basit bir üyelik ile istediğiniz dalda hemen online muayene randevusu oluşturmak bir yana, gereken hallerde uzman doktorla bulunduğunuz yerde yüz yüze görüşmek de bu yeni sistem içinde artık çok kolay. İstediğiniz yerde size ulaşan sağlık hizmeti dönemi artık başladı!

Psikolog ve diyetisyen siz neredeyseniz orada...

Bütüncül sağlığınız için düzenli olarak danışmanız gereken uzmanlar zaman zaman hayatınızın bir parçası olabilir ve bu rutin görüşmeler hareket alanınızı sınırlayıp sizi bunaltabilir. Haftanın belli günleri gitmeniz gereken bir randevu yüzünden kent dışına çıkamama veya iş/okul ajandasını düzenleyememe dönemi artık kapandı. Örneğin psikolog veya diyetisyen ile birlikte yürütmeniz gereken bir süreci, bulunduğunuz her yerden kesintisiz devam ettirebilir ve kaliteli hizmet almaya devam edebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey bir online üyelik ve bir internet bağlantısı…

En yakın tıbbi tahlil merkezi: Eviniz

Bazen tıbbi gereksinimleriniz online görüşme ile halledilmeyecek durumlar içerebilir ve görüştüğünüz doktor sizden bazı tahliller isteyebilir. Bütüncül sağlık yaklaşımı ile hizmet aldığınız bir kurumdan tahlillerin bulunduğunuz yerde yapılmasını isteyebilir veya dilerseniz size en yakın merkezin adresini öğrenerek kendiniz kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca tahlil sonuçlarını almak ve doktorunuza ulaştırmak için sizin uğraşmanıza da gerek yok; sistem tüm bu işlemleri sizin için kolayca halledecektir.

Tüm sağlık geçmişiniz dijital ortamda kullanıma hazır

Sağlıklı bir yaşam için zaman zaman doktor muayenesi, tıbbi tahlil, radyolojik görüntüleme gibi hizmetlere ihtiyaç duyabiliriz ve tüm bu kayıtlar bir süre sonra tıbbi geçmişimiz haline gelir. Uzun ve kaliteli bir yaşam için, gerektiğinde başvurulmak üzere bu belgeleri arşivlemek normal şartlarda hem zaman hem de dikkat isteyeceği için, tüm bu değerli belgeleri dijital ortamda arşivlemek işinizi kolaylaştıracaktır. Her an her yerden ulaşılan bu veri hizmetine ister siz, ister yetki verdiğiniz doktorunuz kolayca erişebilir ve sağlık takibiniz kolayca sürdürülebilir hale gelebilir.

Sağlık çözümlerinin insana uyumlandığı bütüncül bir anlayışla hayata geçen Eczacıbaşı Evital, sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak isteyen bireyleri, sağlık profesyonellerini ve sağlık hizmeti sunanları yepyeni bir sağlık ekosisteminde bir araya getirdi. Yeni bir hayat, yeni bir sağlık anlayışı ile hizmet veren Eczacıbaşı Evital sayesinde lokasyondan bağımsız olarak sağlıklı yaşam evrenine kolay erişim ve her bireyin ihtiyacı doğrultusunda sağlık yolculuğunu kolaylaştıracak dijital çözümler artık mümkün. Eczacıbaşı Evital ile hemen tanışmak ve merak ettiğiniz tüm detayları öğrenmek için buraya tıklayın!

İlandır.