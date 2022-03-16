Safiye Aras: Kars’tan Fransa’ya uzanan bir başarı öyküsü

Sosyal medya platformlarında yemek tarifi paylaşımı yapan sayısız sayfa var. Video sitesi YouTube da yemek kanallarıyla dolu. Büyük bir rekabetin yaşandığı bu platformlarda öne çıkabilmek, milyonlarla ifade edilen takipçi sayılarına ulaşmak ve bu işi mesleğe dönüştürebilmek hiç kolay değil. Safiye Aras ise bunu başaranlardan. Aras, “Hayalimdeki Yemekler” adıyla açtığı hesaplarda büyük bir ilgiyle karşılaştı. YouTube kanalı 2.4 milyon, Facebook sayfası 1.9 milyon, Instagram hesabı 1.6 milyon, TikTok sayfası ise 369 bin takipçi sayısına ulaştı.



Yaklaşık 10 yıldır takipçileriyle birbirinden lezzetli yemek tarifleri paylaşan Safiye Aras, Fransa’daki evinin 10 metrekarelik mutfağından dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Yemek yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Aras, en büyük hobisini işi haline getirebildiği için çok mutlu: “Aslen Karslıyım. İstanbul’da büyüdüm. Eşimle nişanlandıktan sonra Fransa’ya taşındım. Yaklaşık 16 yıldır buradayım. Yemek yapmayı çok seviyorum. 2012 yılında yaptığım yemeklerin tariflerini web sitelerinde paylaşmaya başladım. Paylaşımlarım ilgi gördüğü ve yemeklerim beğenildiği için çok mutluyum.”



Hayalimdeki Yemekler’ adının kurmak istediği kariyerle örtüştüğünü belirten Safiye Aras, “İnsan, sevdiği meslekle bir anlamda bütünleşiyor. Ben de yemek yapmayı seviyorum. Hayalimdeki Yemekler tam da hayallerimi yansıtan bir isim. Takipçilerimden aldığım geri dönüşler de işimdeki en büyük motivasyon kaynağım. Hem çok güzel yorumlar yapıyorlar hem de benim tariflerimi hazırlayarak evlerine, bütçelerine katkıda bulunduklarını söylüyorlar” dedi. Üç çocuk annesi olan 37 yaşındaki influencer, yemek paylaşımlarına mümkün olduğunca devam edeceğini söyledi.

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