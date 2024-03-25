Paylaşmayı bilenler bu Ramazan da lezzete doyacak… İşte iftarda herkesi mutlu edecek 5 pratik tarif!

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Kalabalık aileler için: Fırında soslu tavuk

Tarife geçmeden önce küçük bir öneri; bu tarif için size normalden daha büyük gramaja sahip fırınlık iri piliçi tavsiye ediyoruz. Böylelikle iftar sofranızın bereketini arttırabilir, tek seferde daha kalabalık sofralara ikramda bulunabilirsiniz. Ayrıca, fırınlık iri pilicin yanında hediye olarak verilen fırın torbası, bütün pilicin pişme süresini kısaltırken, kendi buhar ve suyu ile piştiği için pilicin çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. İncelemek için burayı tıklayın.

Malzemeler: 1 adet Banvit İftarlık Piliç. Sos malzemeleri: 1 çorba kaşığı salça, 1,5 çorba kaşığı pekmez, 1/2 portakalın suyu, 1 soğanın suyu, 5 diş sarımsak (rendelenmiş), 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kekik, arzu edilen miktarda tuz ve karabiber. Pilav için: 1 adet soğan (yemeklik doğranmış), 4 diş sarımsak (ince doğranmış), 2 su bardağı pirinç, 3 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı tereyağı, 2 avuç çiğ badem, 1 su bardağı bezelye.

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Hazırlanışı: Bir kase içinde tüm sos malzemelerini karıştırın. Fırını 190 derece fansız alt üst olarak ayarlayıp, önden ısıtın. Hazırladığınız sosu Banvit İftarlık iri bütün pilicin her tarafına iyice sürün. Sosladığını bütün tavuğu, Banvit İftarlık ile verilen pişirme poşetine yerleştirin. Kalan sostan poşetin içine de koyup, fırın poşetinin ağzını bağlayın. Poşet üzerinde 1-2 tane küçük delik açıp, önceden ısıttığınız fırına atın. Yaklaşık 50 dakika sonra arada kontrol ederek, istediğiniz kıvama kadar pişirme işlemine devam edin. Bu sırada pilav için 2 su bardağı pirinci bol suda yarım saat bekletin. Bir pilav tenceresini ocağın orta gözüne koyup, içine zeytinyağı ve tereyağı ekleyin. Kızan yağa soğan, sarımsak ve bademleri ekleyin. Soğanlar pembeleşip, bademler renk alıncaya kadar kavurun. Tencereye iyice süzülen pirinçleri ekleyin ve 3 dakika kadar pirinçleri kavurun. 3 su bardağı sıcak su, tuz ve bezelye ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısıp pirinçler sıcak suyu çekinceye kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Hazırlanan pilavı geniş bir tabağa aktarın ve üzerine sulu sulu, yumuşacık pişen bütün tavuğu koyun. Bereketli ve leziz Ramazan sofralarınıza çok yakışacak sunumunuz hazır. Afiyet olsun.

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İftara yalnız girenler için: Köri soslu jumbo sosisli makarna

Malzemeler: 1 paket Banvit Tütsülenmiş Cheddarlı Piliç Jumbo Sosis. Yarım paket yassı spagetti, 1,5 çorba kaşığı köri, 1 paket krema, 4 dal taze soğan, 4 dal maydanoz, 4 diş sarımsak, 2 avuç kaju fıstığı veya yer fıstığı, 1 tutam pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, bir buçuk çorba kaşığı tuz.

Hazırlanışı: Büyük bir tencereye 1,5 su bardağı su koyun ve kaynatın. Tencereye 1 çorba kaşığı tuz ve yarım paket makarna ekleyip 7 dakika ara ara karıştırarak pişirin. Bu sırada ocağa geniş bir tava alın ve içerisine 3 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Orta kalınlıkta kesilmiş 4 adet sosisi karıştırarak 1 dakika kavurun. Tavanın içerisine 4 diş ince kesilmiş sarımsak ve 2 avuç yer fıstığını ekleyerek kavurmaya devam edin. Fıstıklar hafif renk alamaya başlayınca 1,5 çorba kaşığı köriyi tenceredeki malzemelerin üzerine serpiştirin. Tavaya 1 paket krema ekleyin ve hafif kıvam almaya başlayınca 6 kepçe makarna suyu ile kremayı açın. En son yarım çorba kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyin. Ocağın altını kapatın ve süzülen makarnaları tavaya ekleyerek iyice karıştırın. Tavadaki sos ile makarnalar birbirine iyice geçmeli. Üzerine 4’er adet ince ince kesilmiş maydanoz ve taze soğan ekleyin ve bir tur daha karıştırın. Enfes Makarnanız hazır. Afiyet olsun.

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Arkadaşlarına sofra kuranlar için: Baget lolipop

Malzemeler: 1 adet Banvit Piliç Baget, 2 çorba kaşığı kajun baharatı, 1 çay kaşığı tuz, 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı kavrulmuş kadayıf.

Hazırlanışı: Banvit piliç bagetlerin uçlarını kesin ve kıkırdak ve deri kısmını çıkarın. 2 adet tabak alın ve ilk tabağa 2 çorba kaşığı kajun baharatı ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin, karıştırın. Geniş bir bardağa 2 adet yumurta kırın ve yumurtaları karıştırın ve son tabağa ise 1,5 su bardağı kavrulmuş kadayıfları ekleyin. Hazırlanan tavukları sırası ile ilk kajunlu karışıma, sonra yumurtalara ve en son kadayıflara bulayın. Hazırlanan kadayıflı tavukları bir fırın teline sabitleyerek sallandırın. Dilerseniz kürdan da kullanarak tavukları tele sabitleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fansız alt üst fırında 30- 35 dakika pişirin. Dilerseniz çıtır tavuk lolipopları güzel bir patates püresi ve acı sos ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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Hızlı iftar menüsü isteyenler için: Çiçek ekmekten piliç döner sandviç

Malzemeler: 2 paket Banvit Yaprak Piliç Döner. 6-7 yaprak marul, 1 çorba kaşığı acı sos, 1 adet çiçek ekmek Dip sos için: 3 adet iri salatalık turşusu, 3 çorba kaşığı sarımsaklı mayonez, 3 çorba kaşığı turşu suyu, 1,5 çorba kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı kekik, Yarım soğan.

Hazırlanışı: Bir kasenin içerisine 3 adet küçük küplere bölünmüş salatalık turşusunu ve yarım ince ince kesilmiş soğanı, 3 çorba kaşığı sarımsaklı mayonezi, 3 çorba kaşığı turşu suyunu, 1,5 çorba kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı kekiği ekleyin ve iyice karıştırın. Tavayı ocağa alın ve 2 paket Banvit yaprak piliç döneri sıcak tavaya atın. Renk alana kadar yaklaşık 10 dakika karıştırarak ısıtın.1 adet çiçek ekmeği üst alt olarak ikiye kesin. Ekmeğin alt tabanına hazırlanan mayonezli sosu yayarak sürün. Sosun üzerine gelişi güzel kesilmiş marulları ve üzerine dönerleri ekleyin. En son dönerlerin üzerine acı sos ekleyin ve üst kapağı kapatın. Afiyet olsun.

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Mutfakta uzun uzun uğraşmayı sevenler için: Milföye Sarılı Baharatlı Baget

Malzemeler: 1 paket Banvit Baget Piliç, 2 adet patlıcan, 2 adet kabak, 2 adet havuç, 1 çay kaşığı tuz, 10 yaprak milföy, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber. Toz karışım: 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı toz kaju, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz. Üzerine: 2 adet yumurta sarısı, 1 adet yumurta sarışı, 1 çorba kaşığı pekmez, Mavi haşhaş ve susam. Sosu: 2 çorba kaşığı mayonez, 3 çorba kaşığı yoğurt, taze soğan.

Hazırlanışı: Bagetleri düdüklü tencereye yerleştirin ve üzeri geçecek kadar su ekleyin. Suyun içerisine 1 çay kaşığı tuz ekleyip, düdüklünün kapağını 1 ayarında kapatın. Düdüklüyü ocakta 12 dakika pişirin. Pişen bagetleri soğuması için ayrı bir kaba alın. Kalan tavuk suyunu farklı yemeklerde kullanmak üzere buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Küçük bir kâseye 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı toz kaju, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı tuz koyup, karıştırın. Karışımı bagetlerin bulunduğu kaba aktarıp bagetlerin baharatlı karışıma bulanmasını sağlayın. Milföyleri şeritler halinde 4-5 parçaya bölün ve bagetler kapanacak şekilde milföy şeritlerine sarın. 1 kâse içerisinde 1 adet yumurta sarısını çırpın ve milföylerin üzerine sürün. Milföylere sırası ile yumurtalı pekmez, mavi haşhaş ve susam sürün. Bagetleri 200 derece alt üst ayarında milföyler şişene kadar 20-25 dakika pişirin. Arkadaşlarınız ile paylaşabileceğiniz milföy bagetlerini ızgara sebzeler ve yoğurtlu dip sosu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Bu yıl da tüm iftar sofraları Banvit ile lezzetleniyor ve paylaşmanın değerini bilenler Ramazan’da da Banvit’se Tamam diyor.

İlandır.