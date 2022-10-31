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Özgürlüğü bazen değil her an yaşa! İşte tarzınızı her an konuşturmanızı sağlayacak öneriler

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#Sponsorlu İçerik#Levi's#Boran Kuzum
Özgürlüğü bazen değil her an yaşa İşte tarzınızı her an konuşturmanızı sağlayacak öneriler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 11:37

Kurduğumuz cümleler, giydiğimiz kıyafetler, hobilerimiz, gün içinde yaptıklarımız ya da yapmamayı seçtiklerimiz… Hepsi, tarzımız hakkında önemli ipuçları veriyor. Özellikle giydiklerimiz, tarzımızı yansıtmanın yanı sıra, kendimizi özgür ve rahat hissetmemizi de sağlıyor. Peki, bu rahatlığı ve özgürlüğü kısıtlı anlara sıkıştırmak yerine, her an yaşamak mümkün mü? Gelin, bu soruya hep birlikte cevap arayalım…

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Özgürlüğü bazen değil her an yaşa İşte tarzınızı her an konuşturmanızı sağlayacak öneriler
Şıklığın detaylarda gizli olduğunu unutmayın

Sezonda öne çıkan bir gömleği ya da kazağı giydiğinizde modaya uygun giyinmiş olursunuz. Ancak bu gömleğin kollarını tarzınıza uygun şekilde kıvırdığınızda ya da uyumlu olacağını düşündüğünüz bir pantolon ve kemerle kombinlediğinizde, işte o zaman hem kendiniz olursunuz hem de detaylarda şıklığı yakalayabilirsiniz.

Özgürlüğü bazen değil her an yaşa İşte tarzınızı her an konuşturmanızı sağlayacak öneriler
Yeniden moda olan jean ceket ve gömleklerle tarzınızı konuşturun

Geçmişte moda olan bir ürünün yeniden moda olması alışılagelmiş bir durum. Tıpkı 90’larda çok moda olan jean ceket ve gömlek modasının, bu sezon yeniden moda olması gibi… Doğru kombinlediğinde hem casual hem de klasik bir görünüm kazandıran jean ceket ve gömlekler, giyiminde kısıtlama sevmeyenler için sınırsız özgürlük sunuyor. Üstelik rahat kullanımıyla hem gündüz hem de gece kombinlerinde kendine kolaylıkla yer buluyor. Siz de jean ceket ve gömlek modasına dahil olarak tarzınıza yön verebilirsiniz.

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Özgürlüğü bazen değil her an yaşa İşte tarzınızı her an konuşturmanızı sağlayacak öneriler
Sweatshirt’lerle sonbahar modasına yön verin!

Rahat ve tarz kullanımlarıyla geçen yılın favorisi olan sweatshirt’ler birkaç sezon daha moda olmaya devam edecek gibi görünüyor. İster keten ister jean pantolonla kolayca kombinlenebilir olması ve epey sıcak tutmasıyla dikkat çeken bu parçalarla sonbahar-kış sezonunu oldukça rahat geçirebilirsiniz.  

Özgürlüğü bazen değil her an yaşa İşte tarzınızı her an konuşturmanızı sağlayacak öneriler
Modası hiç geçmeyen bir denim pantolonunuz mutlaka olsun
Bazı parçalar, kendinizi ifade edebileceğiniz boş bir tuval gibidir... Klasik kesimiyle her sezonun modası olan bu seçimler; neredeyse her anınıza eşlik eder. Tıpkı herkesin favorisi jean modelleri gibi. Belki alalı uzun yıllar olmuştur ama ilk günkü görünümüyle bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Bu tarz bir kurtarıcı bir jean pantolonuz yoksa eğer mutlaka edinmenizi öneririz.

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Özgürlüğü bazen değil her an yaşa İşte tarzınızı her an konuşturmanızı sağlayacak öneriler

 EN ‘‘501’’ AN
Özgürlüğü bazen değil her an yaşa. Levi’s® 501®, kendi sınırını keşfetmenin peşinden koşanların her an yanında.

Boran Kuzum’un sizin için hazırladığı seçkiyi keşfedin!

İlandır. 

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