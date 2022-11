Özgürlüğü bazen değil her an yaşa! İşte tarzınızı her an konuşturmanızı sağlayacak öneriler

Haberin Devamı

Şıklığın detaylarda gizli olduğunu unutmayın

Sezonda öne çıkan bir gömleği ya da kazağı giydiğinizde modaya uygun giyinmiş olursunuz. Ancak bu gömleğin kollarını tarzınıza uygun şekilde kıvırdığınızda ya da uyumlu olacağını düşündüğünüz bir pantolon ve kemerle kombinlediğinizde, işte o zaman hem kendiniz olursunuz hem de detaylarda şıklığı yakalayabilirsiniz.

Yeniden moda olan jean ceket ve gömleklerle tarzınızı konuşturun

Geçmişte moda olan bir ürünün yeniden moda olması alışılagelmiş bir durum. Tıpkı 90’larda çok moda olan jean ceket ve gömlek modasının, bu sezon yeniden moda olması gibi… Doğru kombinlediğinde hem casual hem de klasik bir görünüm kazandıran jean ceket ve gömlekler, giyiminde kısıtlama sevmeyenler için sınırsız özgürlük sunuyor. Üstelik rahat kullanımıyla hem gündüz hem de gece kombinlerinde kendine kolaylıkla yer buluyor. Siz de jean ceket ve gömlek modasına dahil olarak tarzınıza yön verebilirsiniz.



Sweatshirt’lerle sonbahar modasına yön verin!

Rahat ve tarz kullanımlarıyla geçen yılın favorisi olan sweatshirt’ler birkaç sezon daha moda olmaya devam edecek gibi görünüyor. İster keten ister jean pantolonla kolayca kombinlenebilir olması ve epey sıcak tutmasıyla dikkat çeken bu parçalarla sonbahar-kış sezonunu oldukça rahat geçirebilirsiniz.



Modası hiç geçmeyen bir denim pantolonunuz mutlaka olsun

Bazı parçalar, kendinizi ifade edebileceğiniz boş bir tuval gibidir... Klasik kesimiyle her sezonun modası olan bu seçimler; neredeyse her anınıza eşlik eder. Tıpkı herkesin favorisi jean modelleri gibi. Belki alalı uzun yıllar olmuştur ama ilk günkü görünümüyle bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Bu tarz bir kurtarıcı bir jean pantolonuz yoksa eğer mutlaka edinmenizi öneririz.

