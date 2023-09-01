Okul ihtiyaçları için adım adım kolay alışveriş rehberi!

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Onu güvenli ürünler ile donatın

Ailenizin göz bebeği olan çocuğunuzun bütün eğitim yılı kullanacağı onlarca farklı ürünün, onun güvenliğini tehdit etmeyeceğinden emin misiniz? Satın alacağınız ürünlerin gerçekten bu iş için, uygun standartlar ve yaş grubu gözetilerek üretildiğinden emin olursanız, aklınız bütün yıl onda kalmayacaktır. Bunun için, sizin veya çevrenizin daha önce kullanıp tecrübe ettiği markalar veya uzun süredir bu prensipleri gözeten satış noktaları aklınızdaki tüm soruları kolayca silecektir.





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Çocuğunuzun sağlığı için sadece testlerden geçmiş ürünleri tercih edin

Eğer okul çağında bir çocuğunuz varsa, özellikle okullar açılırken, başınızı çevirdiğiniz her yerde rengarenk okul malzemeleri görebilirsiniz fakat bu ürünlerin ciddi kısmının sağlığa zararlı içerikler taşıdığını ilk bakışta anlamanız mümkün değil. Eğer sizin de önceliğiniz, bütün yıl bu malzemeler ile temas etmek zorunda kalacak olan çocuğunuzun sağlığı ise, satın alacağınız her türlü malzemenin kadmiyum, fitalat ve kurşun gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen içerikleri barındırmadığından emin olmalısınız. Bunun en kolay yolu da, bu hassasiyete en az sizin kadar sahip olan ve gerekli test & sertifikalar ile onaylanmamış hiçbir ürünü tezgaha koymayan satış noktalarını tercih etmektir.

Bol çeşit olan yeri bulun: Her ihtiyacı tek seferde halledin

Bir okul yılı boyunca çocuğunuzun defterden boya kalemine, sözlükten cetvele, ayakkabıdan sırt çantasına kadar türlü çeşit ihtiyacı olacaktır ve bunların her biri için ayrı dükkanlar gezmek hem sizi hem de bütçenizi yoracaktır. Okul alışverişini kolayca bitirmenin en pratik yolu, tüm bu ürün gruplarını bol çeşit ile bünyesinde barındıran ve sağlık, güvenlik gibi tüm kriterleri hassasiyetle gözeten bir satış noktası bulmaktır. Alışveriş noktanızı tespit ettiğinizde, tek kalemde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve okul alışverişini zahmetsizce tamamlayabilirsiniz.

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Okul alışverişinde fiyat avantajını gözetin

Evdeki öğrencisi için alışveriş yapanlar bilir fakat bu işte yeni olanlar için bir defa daha hatırlatalım; bir kalem, bir defter derken ihtiyaçlar uzun bir listeyi doldurabilir… İşte tam da bu yüzden fiyat politikası belli olan kurumsal yapıdaki satış noktaları, hem her çeşidi bir arada bulabileceğiniz hem de fiyat kıyaslaması yapabileceğiniz için toplu alışverişler için en ideal mekanlardır. Hesabınızı iyi tutturmak için özellikle okulların açılışı gibi dönemlerde fiyat avantajları da sunan bu tip büyük mağazalarda, bütçenizi rahatlatacak ödeme kolaylıklarından faydalanmak da mümkün olabilir.

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Tüm Okul İhtiyaçları için “Metro Usulü” Alışveriş Başlıyor!

Okul alışverişini hem kaliteli ve güvenilir hem de avantajlı fiyatlarla yapmanın yolu, Metro Türkiye’den geçiyor! “Metro Usulü” yaklaşımıyla çocukların okulda kullandığı ürünlerin sağlığa uygunluğunu zararlı kimyasallardan ağır metallere tam 90 farklı parametrede teste tabi tutan Metro Türkiye, 700’den fazla çeşit ürününü raflarına taşıyor. Sektöründe bir ilk olarak başlattığı bu uygulamayı 15 yıldır sürdüren Metro Türkiye, raflarına getirdiği pastel boyadan fosforlu kaleme, defterden silgiye, lisanslı okul çantalarına kadar yüzlerce ürün ile öğrencilerin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için hazır. Aro ve Sigma markalı ürünlerin yanı sıra yüzlerce farklı marka ve çeşitte okul ihtiyacı, çocuğunuza gönül rahatlığıyla eşlik etmek için Metro Türkiye mağazalarında sizleri bekliyor.

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