Müzik sahnesi hareketleniyor… Ajandanıza kaydetmeniz gereken sonbahar konserleri!

10.Yıl Açılış Konseri - Fazıl Say & Jamal Aliyev

Zorlu PSM 10’uncu yılını uzun süre unutulmayacak bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin dünya çapında tanınan en önemli müzik insanlarından biri olan piyanist ve besteci Fazıl Say, Zorlu PSM için özel olarak bestelenen “Hayat Ağacı" süitinin dünya prömiyerini, 16 Eylül’de Turkcell Sahnesi’nde yapacak. Say’a performansı boyunca eşlik edecek isim ise, son yılların dikkat çeken genç müzisyenlerinden Jamal Aliyev olacak. Konser boyunca seyircileri büyüleyecek yapay zeka destekli görsel içeriklerde ise Refik Anadol imzası var.

Alexandra Savior

Henüz 14 yaşındayken müzik yapmaya başlayan ve erken yaşta yaptığı bestelerinde Otis Redding, Jack White, Amy Winehouse ve Etta James gibi isimlerden etkilendiğini söyleyen Portland kökenli Alexandra Savior, 2012 yılında Angus Stone’un “Big Jet Plane” şarkısına yaptığı cover’ı ile üzerine çektiği spotlar altında ara vermeden müzik üretmeye devam ediyor. Yakaladığı atmosferik ve saykedelik sound’uyla bugüne kadar Belladonna of Sadness (2017) ve The Archer (2020) adlı iki stüdyo albümü de yayınlayan Savior, 17 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbul’daki hayranlarıyla buluşacak.

TuzBiber - Stand Up Gecesi

2015’ten bu yana sahnelerinde farklı türlerde yüzlerce komedyen veya komedyen adayını ağırlayan ve birçok yetenekli ismi seyirci ile buluşturan TuzBiber, Tuna Kalınsaz, Ali Fuat Ergüner, Mustafa Sağır , Özge Özel, Salih Tıraş, Engin Türkoğlu, Ömer Harmankaya, Utku Ergin, Caner Omur, Caner Dağlı, Efe Tunçer ve Emre Günsal ile bu sonbahar Zorlu PSM’ye konuk oluyor. Kentin kalabalığından ve stresinden kurtulmanın en alternatif yolu olan komediye doymak isteyenler için 22 Eylül gecesi TuzBiber Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirci karşısında olacak!

Gökhan Türkmen

Müzik kariyerine bugüne kadar 7 Albüm, 2 EP ve 22 Single çalışması sığdırarak ne kadar üretken olduğunu herkese kanıtlayan Gökhan Türkmen , geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürdüğü yeni parçası Mahşer ile 2022’ye de damgasını vurmayı başardı. Türkmen’in “Kontekst” adını verdiği ve 360 derece bir sahne gösterisi olarak tasarlanan konseri 23 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak.

Lokalize / Kahraman Deniz

Albümlerindeki söz ve müziklerin tamamına imzasını atan, düzenlemelerinin çoğunu ve kapak tasarımlarını da kendisi yapan Kahraman Deniz, 2016 yılında 8 şarkıdan oluşan ilk albümü '23' yayınladı ve birkaç ay sonra 16 şarkılık ikinci albümü '46' piyasaya çıktı. 'Deniz ve Güneş' isimli sinema filminde beş şarkısı kullanılan ve filmle aynı adı taşıyan 'Deniz ve Güneş' şarkısı le dikkatleri üzerine çeken Deniz, 2018 yılının son aylarında, "Suç Mahalli" ile kariyerinin ilk büyük çıkışını yakaladı. Bunu, "Doğal Afetim" ve "Böyle Sever" şarkıları izledi. 2013 yılından bu yana müzikte üretimlerine hız kesmeden devam eden Kahraman Deniz, Zorlu PSM’nin sevilen serisi Lokalize kapsamında 24 Eylül akşamı %100 Studio’da izleyici karşısında olacak!

Lokalize / Soft Analog

İdil Tavşanlı, Ömer Çelik ve Cem Ölmez'in 2019 yılında kurduğu Ankara kökenli Soft Analog, daha çok şehir yaşantısını ve modern çağın hissettirdiklerini müziğine konu eden bir ekip. Çalışmalarında disko, synth-pop, dream-pop, new wave, funk ve elektro dans-pop tarzlarını kullanan Soft Analog, 30 Eylül’de Lokalize kapsamında Zorlu PSM için özel bir konsept ile sahne alacak.

Kings of Convenience

Çocuk yaşta birbirini bulan ve müziğin en huzur verici tınılarını, profesyonel kariyerlerine adım attıkları 1999 yılında bu yana kendi tarzları ile tüm dünyaya duyuran Erlend Øye ve Eirik Glambek Bøe, İstanbul izleyicisine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Belle and Sebastian ve Coldplay ile öncüsü oldukları “Yeni Akustik Hareket”in en güzel örneklerini, bugüne kadar yayınladığı dört stüdyo albümü ile pekiştiren Norveç kökenli ikili, Zorlu PSM’nin 10. yılı kapsamında 30 Eylül ve 1 Ekim’de Turkcell Sahnesi’nde izleyici karşısında olacak.

Flashback 90' lar - Türkçe Pop Gecesi

Birçok kişi tarafından Türk popunun belki de en üretken ve en neşeli 10 yılı olarak kabul edilen 90’ları bir daha canlandırmaya var mısınız? Zamanda yolculuk yapmak ve perküsyon eşliğindeki DJ performans ile sahnedeki muhteşem dans şovlarına eşlik etmek istiyorsanız biletinizi bir an önce almanızı öneririz. Flashback 90' lar Türkçe Pop Gecesi, 1 Ekim gecesi %100 Studio’da sizi bekliyor olacak!

Mix Festival

Son altı yıldır her sonbahar İstanbul’un müzik dünyasını canlandıran en önemli etkinliklerden biri olan Mix Festival, yedinci defa seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Bu yıl Men I Trust, Ceza, 3pillie, Bangoverz, Can Güngör, Futuro Pelo, Geeva Flava, Gülinler, Hedonutopia, Hünkar, Kardelen, Kit Sebastian, Klor, MFY b2b Ali Özel, Opus Kink, Second, Seda Erciyes & Tuğçe Şenoğul (DJ Set), The Away Days, The Ringo Jets ve Thomas Guerlet ile iki gün boyunca müziğin farklı türlerinden örnekler sunacak olan Festivalin programını incelemek ve biletinizi almak için geç kalmayın. Mix Festival 7 – 8 Ekim’de Zorlu PSM’de!

Hiromi Solo - The World Tour

Japonya’nın dünya müziğine armağan ettiği son dönemlerdeki en başarılı kompozitör ve caz piyanisti olarak kabul edilen Hiromi Uehara, altı yaşında parlamaya başlayan ve Çek Filarmoni Orkestrası’ndan, Chick Corea’ya kadar sayısız isim ve ekip ile beslediği müzik kariyerini bu sonbahar İstanbul’a getiriyor. Sayısız canlı performansın yanı sıra sık sık stüdyoya da giren Hiromi, en son albümü “Silver Lining Suite”i 8 Eylül 2021’de yayınladıktan yaklaşık bir yıl sonra, solo piyano performansıyla 12 Ekim’de Turkcell Sahnesi’nde olacak!

Perdenin Ardındakiler

Doruk Ereşter ile Direnç’in oluşturduğu ikili, son yılların en çok dikkat çeken bazı alternetif işlerine imza atmaya başladı ve "Uzaklara Savrulalım", "Ankara'yla Bozuşuruz", "Kendimden", "Beni Kendinden Kurtar" gibi besteler ile akıllarda yer etmeyi başardı. Geçen yıl piyasaya sürdükleri ve İsrailli kamança sanatçısı Mark Eliyahu ile birlikte çalıştıkları "Sanrılar" albümü ile daha da geniş kitlelerin radarına giren Perdenin Ardındakiler, 15 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

Thuglife Back 2 %100 Studio

Yaklaşık dört yıldır İstanbul’un en eğlenceli ve en çok aranan hiphop parti serisi olan ThugLife bu sonbaharda yeniden takipçileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Gorillaz, Kelis, Moby gibi isimlere yaptığı official remix'lerle ve albümleriyle tanınan Armageddon Turk'un kabinde olacağı gecenin açılışını DJ Sicies yapacak. Thuglife 15 Ekim akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da!

Garanti BBVA Konserleri: TRAVIS - The Invisible Band In Concert plus The Classic Hits

Birleşik Krallık müziğinin son 30 yılına önemli izler bırakan ve tarihinde tam üç defa BRIT ödülüne layık görülen İskoç kökenli grup Travis, 2001 yılında tanınmış yapımcı Nigel Godrich imzasıyla yayınladığı, satış rekorları kıran “The Invisible Band” albümünü merkeze koyduğu konser serisi kapsamında İstanbul seyircisi ile buluşmaya geliyor. Kariyeri boyunca Glastonbury, T in the Park, V Fest, Benicassim, Coachella ve Montreux gibi dünyaca ünlü festivallerde sahne alan Travis, 19 Ekim gecesi Zorlu PSM’de izleyicilere unutulmaz bir gösteri sunacak.

Lokalize / Onur Özdemir “sakin tribute”

1999’da Ankara’da kurulan ve 2008’de yayınladığı ilk ve tek albümü “Hayat” ile dinleyici kitlesini oldukça genişleten Sakin; “Edepsiz Komedya”, “Yağmur Güncesi”, “Sentetik Sezar”, “Kırmızı Oda” gibi parçalarıyla da zaman içinde müzikseverlerin aklında yer etmeyi başardı. 2011’de dağılan grubun solisti Onur Özdemir, yani bilinen sahne adıyla Onurr, Sakin’in albüm parçalarından ve eski demolarından oluşan bir seçkiyle hazırladığı “sakin tribute” projesini bu sonbaharda 2000’ler Beyoğlu’suna ışınlanmak isteyen müzikseverler ile buluşturacak. Onur Özdemir’in sahne projesi “sakin tribute”, 21 Ekim akşamı herkesi %100 Studio’da Lokalize sahnesine bekliyor!

Lokalize / Yedince ev

2011 yılında Birkan Nasuhoğlu, Hazar Aşçı ve Turgay Gülaydın tarafından kurulan Yedinci Ev, 2018’de grup kariyerine ara verene kadar yedi yıla sayısız konser ve iki albüm sığdırmayı başarmıştı. Üç yıl süren ara ve artan hayran baskısıyla 2021’de yeniden bir araya gelen Yedinci Ev, yeni besteleri “Gezegen”, “Nereye Kadar” ve “Kuzum” ile dinleyicileri selamlarken, bir yandan yeniden sahne çalışmalarına da başladı. Grup, 30 Ekim akşamı Lokalize serisi kapsamında gerçekleşecek konser ile %100 Studio’da seyirci karşında olacak!

New Model Army

40 yılı aşan müzikal yolculuğu boyunca, kurucusu Justin Sullivan dışında değişmeyen üyesi kalmayan İngiliz ekip, 17 albümle ve sayısız canlı performans ile süslediği kariyerini İstanbul’da sergilemeye hazırlanıyor. Punk rock, post-punk ve folk rock olarak tanımlanabilecek şarkıları ile Avrupa’da hala kapalı gişe gösteriler düzenlemeyi başaran tecrübeli ekip, ticari kaygılardan uzak şarkılar yaratarak ve kataloğunu sürekli genişleterek varlığını yeni kuşaklara kadar ulaştırmayı becerdi. Daha önceki İstanbul konseri pandemi nedeniyle ertelenen New Model Army, 3 Kasım 2022 akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da seyirci karşısında olacak.

Lokalize / Sedef Sebüktekin

Özgün parçaları ve sesiyle dinleyiciyi bambaşka romantik bir dünyaya sürükleyen İstanbul çıkışlı Sedef Sebüktekin, lise yıllarında başladığı müzik kariyerine akıllarda kalan çok sayıda şarkı, sahne performansı ve geçen yıl piyasaya çıkan “Evde” adlı bir de albüm eklemeyi başardı. “Unutmam Lazım”, “Çıplak”, “Sen İstersin” ve son teklisi “Uyu” gibi öne çıkan parçaların yanı sıra, Netflix yapımı Hakan Muhafız’daki şarkısı “Kayboluyorum” ile dinleyici kitlesini iyiden iyiye genişleten Sebüktekin, 4 Kasım akşamı Lokalize serisi kapsamında %100 Studio’da izleyicilere büyülü bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.

Snarky Puppy

2004’te Michael League tarafından kurulan ve klasik anlamda bir müzik grubundan çok, başarısı tüm dünyaya yayılan bir müzik kolektifi olan Amerikalı grup 20 yıla yaklaşan geçmişine, dördü Grammy olmak üzere sayısız ödül ve tam 13 albüm sığdırdı. Zaman zaman Erykah Badu, Marcus Miller, Justin Timberlake, Stanley Clarke, Kirk Franklin, Ari Hoenig, Snoop Dogg gibi isimlerle de çalışan tecrübeli bir kadroya sahip olan Snarky Puppy, sıra dışı sahne performansları ile akıllarda yer etmeyi ve özellikle 2020’de yayınladığı “Live at the Royal Albert Hall” konser albümüyle müzikseverlerin gönlüne taht kurmayı başardı. 14. stüdyo albümü için çıktığı turne programına İstanbul’u da ekleyen Snarky Puppy, 5 Kasım akşamı Zorlu PSM’de İstanbul izleyicisi ile buluşacak.

Palaye Royale

2008’den bu yana beraber müzik yapan Remington Leith, Sebastian Danzig ve Emerson Barrett’tan oluşan Art Rock / Glam Rock ekibi İstanbul seyircisi ile tanışmaya geliyor. Las Vegas çıkışlı Kanadalı bir grup olan Palaye Royale, kendine has tarzını dört albüm, 3 EP ve çok sayıda single ile kalıcı hale getirirken, aynı zamanda oldukça geniş bir hayran kitlesi de yaratmayı başardı. 2023 baharına yerini şimdiden ayırtmak isteyenler için, Palaye Royale 10 ve 11 Mart 2023 akşamları Zorlu PSM %100 Studio’da izleyici karşısında olacak.

