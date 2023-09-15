Mutfakta hayatı kolaylaştıran fonksiyonel çözümler!

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Mutfaktaki kullanım alanını iyi planlayın

Yaşadığınız evde mutfak ne kadar küçük ya da büyük olursa olsun, her yüzey alanını işlevsel olarak kullanabilmek ilk amacınız olmalı. Sadece zemin ölçüsünü bağlı kalmadan, duvarları ve bazen tavanı bile fonksiyonel raf, askı veya dolaplarla kullanılır hale getirmeniz mümkün. Unutmayın; çok büyük bir mutfakta bile iyi bir alan planlaması yapmazsanız, gereksiz boşluklar mutfak deneyimlerinizi yorucu hale getirebilir.





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Dolap içlerini çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayacak şekilde kullanıma açın

Dolaplar bir mutfak için ilk düşünülen depolama unsurlarıdır fakat içi sadece geometrik boşluklar olarak bırakılan bu mobilyalar, bazen gereğinden fazla yer kaplayabilir ve içleri hiç de zannettiğiniz kadar eşya almaz. Bu durumu lehinize çevirmek ve daha ergonomik bir kullanıma kavuşmak için dolap içi rafları veya separatörler kullanabilir, böylece aynı bölmede farklı kullanım amaçlarına yönelik boşluklar yaratabilirsiniz. Dolap içlerinde çok amaçlı kullanım alanları yaratmak günlük işlerinizi kolaylaştıracağı gibi, dar mekanlarda alandan da tasarruf etmenizi sağlayacaktır.





Yerleşimde günlük ihtiyaçlara öncelik verin

Mutfağa girdiğinizde daha verimli çalışmak ve yapacağınız işi hızla tamamlamak için, yerleşimi günlük rutinlerinizi düşünerek planlayın. Örneğin her gün kahvaltı hazırlarken kullandığınız kesme tahtasını, bıçakları veya pişirme ekipmanlarını en kolay ulaşabileceğiniz alanlara yerleştirirseniz, işe başlamanız ve bitirmeniz çok daha hızlı olacaktır. Daha seyrek kullandığınız malzemeleri üst raflara veya dolapların en arkasına yerleştirmek hem gün içinde mutfaktaki hızınızı artırır hem de mevcut alanınızı en verimli şekilde kullanmanızı mümkün kılar.

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Hızlı çalışabilmek için tezgahları iyi aydınlatın

Zamanını iyi kullanmayı tercih eden herkes mutfakta verimli çalışmayı sever. Bir yemeği pişirmenin en zaman alıcı yanı ise malzemeleri yıkamak, doğramak veya rendelemek gibi ön hazırlık safhalarıdır. Tüm bunları yapabileceğiniz yeterli tezgah alanınız olsa bile, işi hızla bitirip süreci kolayca takip edebilmeniz için çalışma alanınızın iyi aydınlatılması şarttır. Mutfak tezgahınız da bir üretim bandı gibi hızlı ve verimli çalışsın istiyorsanız, aynı onun gibi iyi aydınlatmayı ihmal etmeyin.





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Yer kaplamayan ve çok işlevli pişirme gereçleri tercih edin

Mutfakta hayatı kolaylaştıran belki de en önemli tercihlerden biri de pişirme gereçlerini, yani tencere ve tavaları çok işlevli tasarımlar arasından seçmektir. Sapları tek hareketle sökülüp takılan ve bu sayede iç içe geçip çok ufak bir alanda bile saklanabilen pişirme setleri, size depolama alanı anlamında büyük tasarruf sağlayacaktır. Küçük bir hatırlatma: Hem ocakta, hem fırında, hem de buzdolabında kolayca kullanılan çok fonksiyonlu tencere setlerini satın alırken, bulaşık makinesine giren ve kolay temizlenen modeller tercih etmeyi ve sağlığınız için PFAO, kurşun ve kadmiyum içermeyen markalara yönelmeyi unutmayın!

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