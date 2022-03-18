Molped, Ped Kardeşliği’ni hayata geçiriyor “1 Milyonu Bizden Gerisi Hepimizden”

Hijyenik pede her kadının erişemediği gerçeğinden hareketle Molped, ‘Ped Kardeşliği’ ile herkesi pede erişimde zorluk çeken kadınlara destek olmaya davet ediyor. Getir iş birliği ile hayata geçirilen projede, Konuşmamız Gerek Derneği aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce kadına ihtiyacı olan ped desteği sağlanması amaçlanıyor. Ped Kardeşliği’ni, 1 milyon ped gönderimi yaparak başlatan Molped, Getir ile “1 Molped siparişi, 1 Molped desteği” diyerek projeyi daha da büyütüyor.

“Ped Kardeşliği” 15-21 Mart’ta Getir ve GetirBüyük’te

15-21 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek proje kapsamında kullanıcılar, Getir ve GetirBüyük üzerinden yapacakları alışverişlerde projeye destek olabilecek. “Ped Kardeşliği” kapsamında verilecek her bir Molped siparişine bir Molped de kullanıcılar adına Molped ve Getir tarafından Konuşmamız Gerek Derneği’ne iletilecek, regl yoksunluğu çeken kadınlara destek olunacak.

‘Yaşasın Ped Kardeşliği’

Birlik ve dayanışmanın artıp güçlendikçe toplumun da aynı doğrultuda güçlendiğini söyleyen Hayat Hijyenik Ped Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Gülhan Eğilmez, “Ped Kardeşliği” projesi ile ilgili şunları söyledi: “Kadınların gerçek ihtiyacından yola çıkarak hayata geçirdiğimiz “Ped Kardeşliği” projesi ile iyiliğin halkalarının giderek büyümesini hedefliyoruz. Konuşmamız Gerek Derneği’ne bağışladığımız 1 milyon ped ile başlattığımız iyilik hareketini yine hep birlikte devam ettirelim istedik. Bunun için çok kıymetli bir kurum olan Getir ile iş birliği yaptık. Getir ve Getir Büyük’ten alınacak her Molped ürünü için de ayrıca Molped&Getir olarak biz de ihtiyaç sahibi kadınlara 1 Molped ulaştıracağız. ‘Yaşasın Ped Kardeşliği”.

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Proje hakkında konuşan Getir ve GetirBüyük CEO’su Hatice Evren, “Kadınların her alanda güçlenmesi için her şeyden önce temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine inanıyoruz. ‘Ped Kardeşliği’ projesi tüm kadınların en temel ihtiyaçlarından biri olan pede erişimi kolaylaştırmak için hayata geçiriliyor. Molped iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu projede birçok kadının hayatına dokunmayı ve çözümün bir parçası olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Konuşmamız Gerek Derneği ise projeyle ilgili şu sözleri ekledi: “2016 yılından beri Türkiye’de regl yoksulluğu ile mücadele ediyoruz. Saha çalışmalarımız ve Ocak ayında tamamladığımız Türkiye’de Regl Yoksulluğu anket araştırmamızın ön sonuçları, regl yoksulluğunun düşündüğümüzden çok daha ekstrem bir problem olduğunu gösteriyor. Regl yoksulluğu, kadınların menstrüel ürünlere erişememeleri olarak tanımlanıyor. Molped ve Getir gibi iki büyük markanın çalışmalarımıza destek olması ve 1 Milyondan daha fazla hijyenik ped bağışında bulunmaları Türkiye’de regl yoksulluğunu deneyimleyen kişilere erişmemiz için çok önemli bir adım. ‘Ped Kardeşliği’ projesi kapsamında bize bağışlanan pedleri, Massachusetts Institute of Technology (MIT) öğrencileri ile Regl Yoksulluğu Skorlarına dayanarak seçtiğimiz şehir ve ilçelerdeki yerel paydaşlarımıza göndereceğiz. Buna ek olarak, bölgelere gönderilen bağışlarla beraber regl ile ilgili bilgilendirici içeriklerimizi de ulaştıracağız.”

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