‘Kur Korumalı’ sisteme bir katılım daha

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Kuveyt Türk, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ ve ‘T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatları ve Katılma Hesaplarına İlişkin Uygulama Esasları’ uyarınca faizsiz finans prensipleri çerçevesinde geliştirdiği iki yeni katılma hesabı ürününü bireysel müşterilerinin hizmetine sunmaya başladı.

Hizmete sunulan yeni ‘Kur Korumalı’ ve ‘Dönüşüm Destekli’ TL katılma hesapları hakkında değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Kur korumalı TL mevduat enstrümanı ile kısa vadede tasarruf sahiplerinin dövizden uzaklaşarak mevduatlarını Türk Lirası’nda değerlendirmeye başladığını görüyoruz. Kuveyt Türk olarak hizmete sunduğumuz ‘Kur Korumalı’ ve ‘Dönüşüm Destekli’ TL katılma hesapları ile mevduatlarını kur hareketliliğinden etkilenmeden faizsiz finans alanında değerlendirmek isteyen müşterilerimizin yanında olacağız” dedi.