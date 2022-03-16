Karın germe işlemi sonrası süreç nasıl oluyor?

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Dr. Leyla Arvas’a sorduk;

Karın germe işlemlerinde operasyon süresi genellikle 1- 4 saat arasında sürüyor. Operasyon esnasında karındaki sarkıklığın giderilmesi amacıyla sezaryen bölgesinden bir kesi açılıyor, deri estetik görüntü sağlanana dek gerdiriliyor. Bu işlemlerde operasyonun büyüklüğüne ve hastanın ihtiyacına göre göbek deliği tekrar oluşturulabiliyor. Son olarak da kesi açılan kısım estetik dikişlerle kapatılıyor ve operasyon tamamlanıyor.

Birçok hasta karın germe işlemini yaptırmanın yanı sıra bu işlem sonrasındaki iyileşme sürecini merak ediyor. Karın germe işlemi sonrası iyileşme süresi yaş, genel sağlık durumu, karın germe işleminin türü, operasyon sonrası yapılan bakımlar gibi kriterlere de bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir. Yazının devamında karın germe işlemi yaptıran bir hastanın nasıl bir süreç geçireceği ile ilgili bazı bilgiler yer almaktadır.

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Karın germe işlemi yaptırdıktan sonra ilk yürüyüş ne zaman yapılmalı?

Karın germe operasyonu yaptırdıktan sonra genellikle 4 – 5 saat geçtiğinde doktorun da onay vermesi halinde, kişi yanındaki kişiden destek alarak işlem sonrası ilk yürüyüşünü yapabilir. Karın germe işleminden bir gün sonra ise kişi farklı bir kimseden destek almadan genellikle tek başına yürüyebilir. Yapılan bu yürüyüşler esnasında işlem bölgesinde ağrı ve acı hissi duyulması normaldir. Bu his, işlem esnasında atılan dikişlerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla endişe etmeye gerek bulunmamaktadır. Karın germe işlemi sonrasında hastalar genellikle 2- 3 gün hastanede yatırılır.. Bu sürede duyulan ağrı hissinin hastanede verilecek kuvvetli ağrı kesici ilaçlar ile minimum seviyeye indirilmesi amaçlanır...

Karın germe işleminde takılan drenler ne kadar zaman sonra çıkarılır?

Karın germe işlemi yapılan bölgeye dren takılmasının nedeni, işlem bölgesinin steril kalmasını sağlamaktır. Karın germe işlemi esnasında takılan drenler ortalama 1- 3 gün arasında kalır. Bu süre doktorun kontrolleri neticesinde farklılık da gösterebilir.

Karın germe işlemi sonrasında giydirilen korse ne kadar bir süre kullanılmalı?

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Karın germe operasyonundan sonra özel korselerin düzenli kullanılması gereklidir. Bu korseler, hastalar için özel olarak yapılmıştır ve bölgenin istenilen şekli almasında önem taşır. İşlem sonrasında en az 30 gün boyunca mümkün kalmadıkça korsenin çıkarılması tavsiye edilmez. İlk başlarda işlemin de vücuttaki etkisiyle bu korseyi giymek biraz rahatsız edebilir ancak gün geçtikçe iyileşme hızlanır ve korse ilk günkü kadar huzursuz etmez. Dolayısıyla doktor ile görüşmeden korse kullanımının sonlandırılmaması, en az 30 gün düzenli bir şekilde korsenin kullanılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Karın germe işlemi yaptırdıktan en az kaç gün sonra banyo yapılmalı?

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Karın germe operasyonu sonrasında genellikle 3. günden itibaren doktorun onayı ile birlikte banyo yapılabilir. Ancak işlemden sonraki ilk 7 günde dikişlerin tamamen kaynamış olmadığı da bilinmelidir. Dolayısıyla, işlemden sonraki 3. günden itibaren banyo yapılmasında genellikle sakınca görülmez.

Karın germe işlemi yaptırdıktan kaç gün sonra iş yerine dönülebilir?

Karın germe operasyonu sonrası farklı faktörlere de bağlı olarak iyileşme süreci kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla, burada vücudun iyileşmesi kişinin de kendini iyi hissetmesiyle doğru orantılı olarak belirlenecektir. Eğer kişi kendini iyi hissediyorsa genellikle 2 haftalık bir zaman sonrasında işe dönebilir. Ancak, bu süre ağır efor gerektirmeyen iş kolları için geçerlidir. Yoran, kuvvet gerektiren, fiziksel gücün yoğunluklu olarak kullanıldığı bir işe dönebilme süresi en az 2 ayı bulabilir. İşe başlamadan önce mutlaka doktora muayene olunması ve doktorun da onayının alınması gereklidir.

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Karın germe işlemi sonrasında dikiş izlerinin azalması ne kadar sürer?

Tam karın germe işlemlerinden sonra dikiş atılan bölgelerin açılma yapmaması için doktorun tavsiyelerine bire bir uyulması gerekir. Özellikle doktorun vereceği pansuman tarihine sadık kalınmalı ve muhakkak bu tarihte kontrole gidilmelidir. Doktorun izni olmadan hiçbir şekilde yaraya su değdirilmemelidir. Karın germe işleminde karın içerisinde bulunan dikişler estetik kendiliğinden erir. Derinin üst kısmındaki dikişler ise ortalama 7 ila 10 gün içerisinde alınır. Dikiş izi genellikle 9. aydan sonra yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır. Dikiş yarasının tam kapanmasının akabinde doktorun önereceği iz kremlerinin düzenli bir şekilde kullanılması izlerin azalmasına yardımcı olur. Yaz aylarına yakın bir tarihte operasyon gerçekleştirildiyse , operasyon bölgesini güneş ışınlarından korumaya mutlaka özen gösterilmelidir. Bu izler tamamen kaybolmasa da iç çamaşırı ya da bikini içinde kalır.



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Karın germe işlemleri sonrasında işlem bölgesindeki dikişlerin zarar görmemesi açısından hastanın yatma pozisyonuna dikkat etmesi gerekir. Operasyon sonrası hastalara sırt üstü yatmaları yerine bacaklar hafif aralık kalacak şekilde cenin pozisyonunda yatmaları önerilir.

Karın germe işlemi sonrası vücuttan ödemin daha rahat atılabilmesi için işlem sonrası süreçte bol su içilmeli, sıvı gıdalar tüketilmeli, tuzlu besinlerden uzak durulmalı, lifli meyveler tüketilmeli, alkol kullanılmamalı ve hafif tempolu yürüyüşler yapılmalıdır.

Karın germe işleminin vücuttaki etkisi ne kadar sürer?

Karın germe işlemi sonrasında beslenme düzenine dikkat edilmeli, sağlıklı beslenme programı yapılmalıdır. Ayrıca, iyileşmenin tamamlanması ardından yapılacak düzenli egzersizler işlemin vücuttaki etkisinde rol oynamaktadır.

Karın germe işlemi yaptırdıktan sonra hamile kalınabilir mi?

İyileşme süreci tam manasıyla tamamlandıktan sonra hamile kalınması önerilir. Ancak bu sürecin kesinlikle doktor kontrolünde sürdürülmesi gereklidir.

Hamilelik, karın bölgesindeki yağ kütlesini ve kasları deformasyona uğratabileceğinden, karın germe işleminin doğumdan sonra yapılması önerilir.



Op. Dr. Leyla Arvas

Özel Quartz Poliklinik

Web Site: https://www.quartzclinique.com/