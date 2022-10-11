Karadeniz'in fındık deposu Ordu'yu 9 adımda keşfet

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Fındığın serüvenini merak edenler bu müzede buluşuyor!



Fındığın verimli üretilmesini ve fındıktan katma değer elde edilmesini sağlamak için Ordu’da çeşitli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in en önemli girişimlerinden biri de Kahraman Sağra Fındık Müzesi… Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip bu müzede; fındığın bahçeden tüketiciye ulaşıncaya kadarki zorlu yolculuğu adım adım anlatılıyor. 3 katlı tarihi bir konakta yer alan müze ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Fındığın en leziz hâli Çikolata Park’ta!



Ordu’nun fındığını, çikolatayla bütünleştirerek farklı lezzetlerde 50’den fazla çikolata çeşidinin üretilmesine katkı sağlayan Çikolata Park projesi, yerli-yabancı turistlerin ve turların uğrak yeri olarak dikkat çekiyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in destekleri ile Gülyalı ilçesinde yaklaşık 60 dönüm üzerine kurulan ve Büyükşehir Belediyesi tarım iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından faaliyetleri sürdürülen Çikolata Park ve bünyesinde bulunan Çikolata Kafe’de hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ve atölye çalışmaları da aynı zamanda Ordu halkına da artı değer katıyor.

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Yeni sosyalleşme alanları: Ordu Kültür Otağı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde “Ordu Kültür Otağı” adını verdiği çadırlar, görülmeye değer destinasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Türk kültürünü korumak, değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirdiği bu projede, geliştirmeler tüm hızıyla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla daha önceleri çöplerin döküldüğü Melet Irmağı, yeni sosyal yaşam alanlarıyla hem çok daha modern bir kimlik kazanacak hem de istihdama da katkı sağlayacak.

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Dünya denizcilik tarihinde gerçek bir efsane Rüsumat No:4

Kurtuluş Savaşı için cepheye mühimmat taşıyan gemileri yakalamaya çalışırken Karadeniz’de devriye gezen düşman gemilerini atlatan Rüsumat No:4, Kurtuluş Savaşı ve dünya denizcilik tarihinin unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olarak anılarda yer alıyordu. Büyükşehir Belediyesi’nin titiz ve özverili çalışması sonucunda tarihi kaynaklardan yararlanılarak birebir aynı ölçülerde yeniden inşa edilerek bu yıl ziyarete açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hamidiye kruvazörü ile Ordu’ya gelişi esnasında karaya ayak bastığı yer olan Altınordu Sahili Ayışığı Meydanı’nda yer alan gemi, ziyaretçilerine duygu ve gurur dolu anlar yaşatıyor.

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Ordu’yu ziyaret edenlerin ilk duraklarından biri…



Yenilenen Sırrıpaşa Caddesi, yıllar önce Ordu’ya gelenleri şaşırtmayı başarırken ilk kez Ordu’ya gelenleri ise kendine hayran bırakıyor. Adeta bir açık AVM gibi yeniden inşa edilen caddede alışveriş yapmak, kafe ve restoranlarda zaman geçirmek, Ordu’da yapılabilecek en keyifli aktivitelerin başında geliyor.





Sanat alanına dönüşen tarihi kilise…

Açılış töreninde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “Ordu’nun sanatta süper lige çıkışıdır” şeklinde nitelendirdiği Ordu Taşbaşı Sanat Alanı, günümüzde birçok kültürel faaliyete ev sahipliği yapıyor. Tarihi dokusu korunan bina, mimari yapısı ve konumu itibariyle de Ordu merkezde mutlaka ziyaret edilmesi gereken destinasyonlar arasında yer alıyor.

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Uğramadan geçilmeyecek güzellik: Hoynat



Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir alanlardan biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu’nun ‘sakin şehir’ unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yapılan çevre düzenlemelerinin ardından turizme kazandırılan yerlerden biri…

Yason Burnu kendine hayran bırakıyor

Ordu’nun sakin şehir ünvanlı Perşembe ilçesinin 15 kilometre batısında, Çaytepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. derece arkeolojik, 2.derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, doğal ve tarihi güzellikleri ile kendine hayran bırakıyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olan, güneşin doğuşu ve batışının çıplak gözle izlenebildiği Yason Burnu her gün ağırladığı yüzlerce yerli ve yabancı turistle Ordu turizminin gözde mekânlarından biri olma özelliğini taşıyor.

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Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneği…



Ordu Büyükşehir Belediyesi; alt yapı ve üst yapıdaki başarısı, tarıma verdiği önem, spor, yazılım ve enerji hamleleri, turizm alanındaki yatırımları ve çağdaş şehircilik kimliğine uygun çalışmaları ile Ordu’yu ‘Düşünen, Üreten, Yarışan’ bir il haline getiriyor. Hayata geçirilen her bir yatırım, şehri değiştirip dönüştürürken aynı zamanda sosyal belediyecilik örneği olarak da parmakla gösteriliyor. Şehre gelen her ziyaretçi, Ordu’ya hayran kalarak ayrılıyor.

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