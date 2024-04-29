İşCep’le Hayatım, hayatın her anında İş Bankası müşterilerinin yanında

Türkiye İş Bankası, “Geleceğin Bankası” vizyonu doğrultusunda sadece finansal ihtiyaçları karşılayan bir banka olmanın ötesinde, insan odaklı bir yaklaşımla müşterilerinin günlük yaşamlarına dokunarak tüm ihtiyaçlarında hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi ürün ve hizmetlerle yanlarında olmayı sürdürüyor.

Banka, süper uygulama stratejisi ile müşterilerinin finansal veya finansal olmayan, farklı yaşam döngülerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her gün 6 milyon kişinin toplamda 20 milyon kez ziyaret ettiği İşCep çatısı altında İşCep’le Hayatım platformunu hayata geçirdi.

İşCep’le Hayatım platformunda yer alan Aracım, Evim, Seyahatim, Ailem ve Alışverişim yaşam alanları, müşterilerin araçları ile güvenli ve sorunsuz bir şekilde seyahat etmelerine, evlerini daha konforlu hale getirmelerine, alışveriş ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarına, sevdikleriyle unutulmaz anılar biriktirerek daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunuyor.

Araç takibi, otopark işlemleri

Aracım menüsü altında araçlarına ait önemli tarihleri kaydeden müşterilere hatırlatmalar gönderiliyor, müşteriler Araç Değerleme menüsü ile araçların ortalama piyasa değeri, kasko değerini, teknik özelliklerini, tahmini ortalama satış süresini görebiliyor. MTV ödemeden otopark işlemlerine, çekilen aracın konumunu sorgulamadan akü ihtiyacı gibi yol yardım servislerine kadar çeşitli hizmetlerden faydalanabiliyor.

Dijital üyelik takibi, sigorta, fatura işlemleri

Evim menüsü altında sigorta ve fatura gibi işlemlerin yanı sıra kira ve kontrat süresi bilgilerinin kaydedilmesi, müşterilerin kendilerinin ve yakınlarının dijital üyeliklerden dergilere kadar aboneliklerinin takibi ve çeşitli üyelik alternatiflerinin incelenebilmesi mümkün oluyor.

Harç, pasaport işlemleri, otel rezervasyonu

Seyahatim altında ise müşteriler, harç ve pasaport işlemlerinin yanı sıra otel rezervasyonundan araç kiralamaya uzanan yelpazede hizmetlere erişebiliyor.

Ailem menüsünden sağlık hizmetlerinden evcil dostlarının gereksinimleri için alışveriş yapabilmeye kadar birçok hizmetten faydalanırken, Alışverişim alanından İşCep’e özel alışveriş fırsatlarından yararlanarak ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

3 milyonu aşkın kullanıcı

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında müşterilere sunulan İşCep’le Hayatım alanını bugüne kadar 3 milyonu aşkın kullanıcı ziyaret etti.

Bankacılığın ötesinde geniş bir entegre ekosisteme dönüşen İşCep’teki etkileşim, uygulamada geçirilen sürede %25 artış sağladı.

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