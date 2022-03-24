Huawei, PC için Mobile Cloud hizmetini kullanıma sundu

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HUAWEI Mobile Cloud’un PC’lere de yüklenebilen sürümünün yeni özelliğiyle kullanıcılar HUAWEI Kimliği kullanarak tek bir oturum açma yoluyla cihazlar arası ve canlı senkronizasyon yeteneklerinden faydalanabilirler. Kart tabanlı tasarım ve cihazlar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu gibi özelliklerle, kullanıcılar son dosya klasörlerini ve hatta URL bağlantılarını hızla arayabilir ve erişebilir. Güvenli depolama özellikleri, veri güvenliğini ve bütünlüğü için cihaz tarafı ve iletim şifrelemesini kullanır, verilere yalnızca kullanıcıların doğru kimlik bilgileriyle erişmesini sağlıyor.

HUAWEI'nin yeni bulut depolama çözümü, dosyaların herhangi bir yerden veya cihazdan gerçek zamanlı olarak güvenli bir şekilde saklanabilmesi, erişilebilmesi veya göz atılabilmesi için kullanıcının cihazları arasında senkronize edilir. HUAWEI, kullanıcı deneyiminin sorunsuz ve sezgisel olmasını sağlamak için ek olarak çeşitli özellikler sunuyor.

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PC için Mobile Cloud'un temel özellikleri:

Kart tabanlı tasarım: Bu kullanıcı merkezli arayüz, net bir ana sayfa düzeni ve sezgisel bir dosya düzenleme sistemi aracılığıyla verimliliği daha da artırarak, önemli bilgileri ilk bakışta görünür kılıyor. Sistem, galeri, takvim, yapılacaklar listesi veya en son kullanılan dosyalar ve URL'ler gibi kullanıcının en yaygın hizmetlerini doğrudan masaüstünde görüntülemek için topluyor. Kullanıcılar ayrıca geçmiş kayıtlardaki önceki arama içeriğine erişerek veri aramasını daha hızlı ve daha kolay hale getiriyor. Ayrıca, kullanıcıların daha fazla yeni etkinlik ve işlevin kilidini açmasına yardımcı olacak avantajlar, güncellemeler veya yeni özellikler de dahil olmak üzere, kullanıcının bulut alanı hakkında düzenli bildirimler içeren özel bir öneri sütunu da var.

Birden fazla cihaz arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu: Bulut verilerinin her zaman her yerde görüntülenmesini ve yönetilmesini sağlıyor. HUAWEI Mobile Cloud, HUAWEI ID aracılığıyla farklı cihazlar arasında kullanıcı verilerini birbirine bağlıyor. Kullanıcı, PC, cep telefonu ve tabletten dosyaları, fotoğrafları, videoları, kişileri, notları ve kayıtları birbirinin yerine geçecek şekilde görüntülemek için senkronizasyon işlevini etkinleştiriyor. En önemlisi, HUAWEI, Android ve Windows işletim sistemlerinin derin entegrasyonu ile bu seçeneği etkinleştirdiği için kullanıcı ister işte ister evde veya yolda olsun, konumlarından bağımsız olarak dosyaları çevrimiçi olarak düzenleyebilir ve senkronize edebilir.

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Güvenilir HUAWEI Mobil Cloud: Herhangi bir veri kaybı veya sızıntısı, dosyalarını bulutta depolayan kullanıcılar için en büyük sorundur. Veri güvenliğini sağlamak için HUAWEI Mobile Cloud, verilere erişimin doğru kimlik bilgilerine sahip kullanıcılara sunulabilmesi için veri toplamayı, cihaz tarafı şifrelemeyi, iletim şifrelemesini ve depolamayı sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Ayrıca, hizmet sürekliliğini sağlamak için kullanıcı verileri aynı coğrafi bölgede bulunan birden fazla veri merkezinde depolanıyor. Böylece doğal afetler, elektrik kesintileri, yangınlar veya kullanıcının kontrolü dışındaki diğer faktörler nedeniyle herhangi bir hasar veya veri kaybı yaşanmıyor.

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Cihazlar Arasında Tek Noktadan Arama: AI Arama özelliği, kullanıcının bilgisayarındaki ve bağlı akıllı telefonlarındaki dosyaları hızla bulmasına yardımcı olmak için çapraz uç aramayı (ör. yerel, web sayfası, bağlı cihazlar) destekliyor. Arama sonuçlarını kategoriye göre akıllı bir şekilde görüntüleyerek kullanıcının içeriğini bir bakışta seçmesine olanak tanıyor.







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